Ko su Druzi?

Na slikama sa sprovoda dvanaestoro ubijene djece iz Majdal Shamsa vide se mnogi muškarci u crnim odorama i s visokim bijelim fesovima na glavi - to su duhovnjaci - vjerski predstavnici vjere druzi. Njihov vođa u Izraelu je Sheikh Mowafak Tarif. On je još tokom jednog razgovora u februaru govorio o tome kolike je žrtve njegova vjerska zajednica pretrpjela u ratu u Gazi: "U sadašnjem ratu više od desetak naših mladića je ubijeno dok su služili u oružanim snagama. To pokazuje da je važno da se mi borimo za našu zemlju, za Izrael, i branimo ga", rekao je tada.

Ukupno oko milion Druza živi na Bliskom istoku, prvenstveno u Siriji, Libanonu i Izraelu. Nazvani su po jednom od utemeljitelja njihove vjere Muhammedu bin Ismailu ad Durziju. Njihova je religija proizišla iz ismailitskog pokreta i pod utjecajem je šijitske tradicije, ali oni sebe ne vide kao muslimane. U Izraelu, muškarci iz druzijskih porodica, koji govore arapski, bivaju regrutirani u vojsku - za razliku od ostalih arapskih Izraelaca. Oni uglavnom žive na sjeveru zemlje, regiji koja je posebno teško pogođena stalnim granatiranjem od strane libanonskog Hezbollaha.

Poseban slučaj Golana

Na Golanskoj visoravni pod izraelskom okupacijom - gdje je raketa usmrtila dvanaestero djece koja su igrala nogomet - situacija je nešto drugačija. Većina stanovnika Majdal Shamsa su sirijski državljani, a to područje prema međunarodnom pravu je i dalje dio Sirije. Većina Druza na Golanu nije prihvatila ponudu da dobije izraelsko državljanstvo.

Međutim, kod Druza na Golanu slabi osjećaj pripadnosti sirijskoj državi, kaže Salah Tarif. On je bratić šeika Mowakafa i bio je prvi nežidovski ministar u izraelskoj vladi ranih 2000-ih: "Mladi ljudi s Golanske visoravni sada dolaze studirati u Haifu, Tel Aviv i Jeruzalem. Prije su išli u Damask“, kaže on.

Opozicija u Siriji

To ima veze s ratom u Siriji, koji traje od 2011., ali i s još novijim razvojem događaja - naime lošom ekonomskom situacijom u ovoj zemlji. Otprilike godinu dana stotine Sirijaca svaki dan izlaze na ulice u gradu Suweidah u početku protestujući protiv visokih troškova života i zahtijevajući više administrativne neovisnosti za svoju regiju. Kad su demonstracije ugušene, otpor je još više porastao: na prosvjedima su govorili i druzijski klerici poput šeika Hekmata Al Hajrija: "Tražimo poduzimanje mjera kako bi naši ljudi mogli živjeti dostojanstveno. Ne prihvaćamo više da se naša prava ignoriraju. Kao i sve druge etničke skupine, želimo živjeti dostojanstveno u svojoj domovini.“

U Libanonu, zemlji u kojoj mnogi ljudi trenutno žive u velikom strahu od izraelskih protunapada, ovu vjersku skupinu desetljećima politički predstavlja obitelj Jumblat. Walid Jumblat, zaštitnik Druza, obratio se prije nekoliko godina šijitskom Hezbollahu. Jučer se sastao s američkim izaslanikom Amosom Hochsteinom. Potrebno je da Izrael odmah zaustavi svoje napade u Libanonu i Pojasu Gaze, rekao je Jumblat predstavniku Bidenove administracije.

