Ko bi mogao biti budući premijer pokrajine Schleswig-Holstein?

Pored Demohrišćana (CDU) i Socijaldemokrata (SPD), i stranka Zelenih se u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein sada po prvi put želi boriti za vlast - i kandidavali su svog kandidata za premijera. Ko je to još konkurencija trenutnom premijeru Danielu Güntheru?

Thomas Losse-Müller (SPD), bivši član stranke Zelenih

On želi da ide tamo gdje je već bio: Thomas Losse-Müller se kandiduje ispred SPD-a i želio bi se nakon izbora preseliti u pokrajinsku kancelariju na Kiel fjordu. Ali ovaj put kao čovjek najvišeg ranga - premijer. Do nedavno je on tamo radio kao šef državnog pokrajinskog ureda - sve do 2017. godine u vrijeme posljednjeg premijera Schleswig-Holsteina, Torstena Albiga, koji je dolazio iz iste stranke kao i sada Losse-Müller. U to vrijeme, ekonomista, koji je ranije radio za Deutsche Bank, Svjetsku banku i Ministarstvo finansija Schleswig-Holsteina, još je bio član Zelenih. U međuvremenu je promijenio stranku i radio kao konsultant za menadžment. Socijaldemokratskoj partiji (SPD) se pridružio 2020. godine, jer je vidi kao stranku koja organizuje socijalnu koheziju u kojoj su zastupljeni svi dijelovi društva, objašnjava ovaj 48-godišnjak. Crvenom stranačkom knjižicom Losse-Müller zalaže se za socijalna pitanja, digitalizaciju i zaštitu klime, te se nada da će dobiti glasove birača u najsjevernijoj pokrajini, u kako se nada pokrajinskoj vladi bez CDU-a.

Obećava besplatne vrtiće, ponovno uvođenje kontrole visine stanarine, besplatne tablete za učenike od 8. razreda, te brže širenje obnovljivih izvora energije. „Bio sam ‚u mašini‘ posljednjih 20 godina i znam kako ova zemlja i kompanije funkcionišu", kaže Lose-Müller.

Trenutni premijer pokrajine Daniel Günther

Monika Heinold (Zeleni), žena koja zna s brojevima

Kada je Lose-Müller bio sekretar u Ministarstvu finansija u najsjevernijoj njemačkoj pokrajini, imao je šeficu: Moniku Heinold. Već deset godina je ova kvalifikovana pedagoginja "žena brojki" na sjeveru, a sada je i konkurencija premijeru Danielu Güntheru. Sa Heinoldovom, stranka Zelenih u Schleswig-Holsteinu po prvi put se kandiduje na premijersko mjesto.

Ova 63-godišnjakinja je očigledno prva na glasačkom listiću Zelenih, ali tamo nije jedina. Pored Heinoldove, potpredsjednica parlamenta Aminata Touré je također glavni kandidat.

Monika Heinold je ministarica finansija u Kielu od 2012. godine. Prvo u koaliciji sa SPD-om i SSW-om, a nedavno u koaliciji „Jamajka" s premijerom Güntherom i FDP-om.

Prije toga je 16 godina bila zastupnica u pokrajinskom parlamentu. Kaže da je u politiku ušla zbog pitanja socijalne pravde i tada je shvatila koliko je u tome fiskalna politika ključna. Tako da se navikla, uprkos otporu koji je postojao zbog njenog pola i struke, kaže. Njeno predizborno obećanje: Kao premijerka, ona želi zaštitu klime učiniti pitanjem šefova, te doprinijeti da klimatska politika bude socijalno pravedna.

Ko će biti premijer odlučiće se na izborima u nedjelju 8. maja

Bernd Buchholz (Slobodna demokratska stranka, FDP), „novo" lice stranke

Po prvi put nakon jako dugo vremena FDP ne vodi kampanju za glasove s Wolfgangom Kubickim kao glavnim kandidatom. Na šest prethodnih pokrajinskih izbora Kubicki je uvijek bio pokretačka snaga i lice stranke na sjeveru. On se u međuvremenu preselio u Berlin. Ali ni Berndu Buchholzu Schleswig-Holstein nije nepoznanica.

Ovaj 60-godišnjak je ministar ekonomije i transporta od 2017. godine. Bio je advokat, direktor izdavaštva i član pokrajinskog parlamenta 1990-ih.

Buchholz voli najmanje dvije vrste sastanaka: sastanke za dobro raspoloženje kao što su početak građevinskih radova, ali i teške misije. Očigledno uživa u svađi sa sindikalistima koji ne mare mnogo za FDP ministra poput njega. Buchholz obećava da će kao premijer nastaviti da se zalaže za proširenje infrastrukture i otvaranje novih kompanija. Uvjeren je da je sadašnja pokrajinska vlast koju čine CDU, Zeleni i FDP osigurala bolji kvalitet života i na tome želi raditi i dalje.

Kiel, glavni grad pokrajine Schleswig-Holstein nalazi se na Baltičkom moru i na vrhu Kielskog fjorda

Jörg Nobis (Alternativa za Njemačku, AfD), konstanta u podijeljenoj stranci

Po drugi put nakon 2017. godine Nobis je glavni kandidat AfD-a u Schleswig-Holsteinu. Tako je ovaj 46-godišnjak konstanta u već odavno posvađanom ogranku ove stranke, koja još nema predsjednika. Prvo je Nobis bio vođa poslaničke grupe, a nakon gubitka statusa poslaničke grupe zbog raskola, vodi parlamentarnu grupu od preostala tri predstavnika AfD-a. Na plakatima i u govorima Nobis obećava da će raditi za energiju koju bi sebi mogli svi priuštiti - na primjer snižavanjem poreza na energiju. Nobis je oštar prema vladinoj politici korona mjera i izbjeglicama.

Lars Harms (Südschleswigscher Wählerverband - SSW), govornik

Lars Harms je lice SSW-a, stranke danske i frizijske manjine u ovoj pokrajini. Oslobođen je praga od pet posto koji je potreban da bi se ušlo u parlament. Ovaj 57-godišnjak je već 20 godina zastupnik u državnom parlamentu, a od 2012. je na čelu poslaničke grupe SSW-a. Harms ne samo da je u stanju da govori o pitanjima manjina, već je održao skoro 450 javnih govora. U posljednje vrijeme sve više se fokusira na socijalna pitanja. On poziva na minimalnu satnicu od 13 eura i efikasne mjere protiv rasta cijena. Stranka odbija izgradnju LNG terminala u Brunsbüttelu.

