Ko će biti novo lice Nizozemske?

Već ove srijede (22.11.) se u Nizozemskoj održavaju parlamentarni izbori, ali zapravo je iznenađujuće koliko građana te zemlje još nije odlučilo, kome će dati svoj glas.

"Još moram pogledati", kaže nam Pleun, 23-godišnja studentica ekonomije u Tilburgu na jugu Nizozemske. "Ovi izbori su vrlo važni jer sad će se promijeniti mnogo toga." Najprije će to biti novo lice koje predstavlja tu zemlju: premijer Mark Rutte koji je na čelu vlade još od 2013. je odstupio sa dužnosti. A to znači i da se diljem političkog spektra vide nove osobe koje žele stati na čelo vlade.

Ishod izbora izgleda izuzetno neizvjestan već i zbog toga što čak tri velike stranke uživaju podjednaku podršku birača. To znači i da će biti moguće razne kombinacije i koalicije, tako da i 72-godišnji knjižničar Rien Vissers koji je već svašta vidio na političkoj pozornici Nizozemske, nije siguran što će biti ove srijede.

"Zapravo mislim da bi bilo dobro da dođe vlada lijevog spektra nakon svih tih godina desnog centra. S druge strane, kršćanski demokrati (Christen-Democratisch Appèl, CDA) prolaze kroz teška vremena, ali oni su vrlo dobra stranka centra s mnogo iskustva u vladi."

Upravo nepovjerenje "u one tamo gore" otvara vrata populističkim strankama

"On je pošten političar"

No osobitost ovih izbora je i nagli uspon nove stranke, Novi socijalni sporazum (Nieuw Sociaal Contract, NSC) bivšeg zastupnika CDA, Petera Omtzigta. Tu stranku je teško smjestiti u politički spektar: ona jest negdje u centru, ali je izrazito protiv establišmenta. 49-godišnji političar je stekao popularnost u raskrinkavanju skandala oko dječjeg doplatka gdje se na desetke tisuća roditelja nepravedno okrivilo za prijevaru, često uz pogubne financijske i osobne posljedice. U svojoj upornosti se udaljio čak i od smjernica svoje stranke, ali je stekao naklonost građana Nizozemske.

Maarten van den Tillaart je 67-godišnji stanovnik Tilburga koji je već odlučio dati glas Omtzigtovom NSC: "Pieter je nešto novo", kaže nam o političkoj raspravi između kandidata Rutteovih Narodnjaka (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) i NSC-a. "On je pošten političar. Tako nešto nismo vidjeli proteklih godina."

I politologinja sa sveučilišta Groningen, Leonie de Jonghe se može složiti kako se Omtzigt profilirao kao "pas čuvar nad makinacijama vlade, bio je vrlo uporan u parlamentu i postavljao je prava pitanja, detaljno je čitao spise i nije popuštao dok nije čuo odgovor na svoje pitanje."

Je li i to populizam?

A to birači znaju cijeniti: makar je stranka NSC osnovana tek u kolovozu, prema posljednjim ispitivanjima mnijenja uživa 18% podrške, baš kao i Rutteov VVD. "Njemu se uvelike vjeruje. A mi u Nizozemskoj smo u razdoblju nepovjerenja u sve političare nakon svih skandala proteklih godina", misli de Jonghe. Omtzigta birači vide kao "razumnu alternativu postojećem stanju".

Upravo to nepovjerenje "u one tamo gore" otvara vrata populističkim strankama - doista i ekstremno desna populistička stranka Geerta Wildersa je četvrta na ljestvici sa 13% podrške, više nego na izborima 2021., ali i manje nego 2017. No Omtzgtova stranka se ne može uspoređivati sa tom političkom opcijom: ona se također pozicionira kao "glas običnih ljudi" i po tome je sličnija "pokretu koji je nezadovoljan s vladajućim političkim sustavom", misli Simon Otjes sa sveučilišta Leiden. "Važno je primijetiti kako ekstremizam i populizam nisu nužno povezani".

S tim se slaže i de Jonghe: "On izgleda kao da plovi na plimi populizma jer je protiv vladajućih, makar i sam dolazi iz političke elite." Ali njegov program je teško svrstati bilo lijevo, bilo desno pa tako uspijeva privući birače čitavog političkog spektra. On se na primjer zalaže za drastično smanjivanje migracije u Nizozemsku na najviše 50 tisuća osoba godišnje - što se dopada nacionalistima, ali isto tako se glasno zalaže za značajno poboljšanje socijalne skrbi siromašnima - što privlači ljevičare.

Je li to recept za Europu?

No de Jonghe ukazuje kako je Omtzigt već uvelike i to pozitivno utjecao na politiku Nizozemske: prošli izbori su održani 2021. u doba pandemije i sve se svodilo u prvom redu na profile kandidata. "Niti od Ruttea se nije čulo za što se zalaže, nego tek kako je upravo on prava osoba izvesti zemlju iz krize", kaže politologinja. Uz Omtzigta je to već u predizbornoj borbi bilo drugačije: čuli su se konkretni problemi i što koja stranka namjerava učiniti, mnogo mirnije i uz manje strasti.

Formalno uzevši, Omtzigtov NSC jest populistička stranka i naizgled se uspon može povezati s uspjesima populista i u drugim zemljama Europe kao što su Italija ili Švedska. Ali naši sugovornici tvrde kako je to ipak posve druga priča: "Za mene je to slučaj posve osobitog nizozemskog političara sa veoma osobitim političkim stilom", kaže Otjes. "Ne mislim da je to nešto što dolazi ili se može prenijeti u neku drugu državu".

U svakom slučaju, za mladu studenticu ekonomije su ovo izbori koji će mnogo toga odlučiti. Ne stječe se dojam kako Omtzigt uopće ima ambicija postati premijerom, ali svakako će biti važan čimbenik u političkom životu Nizozemske. A tko će biti premijer? "Veoma sam znatiželjna, kakav će biti ishod. Veoma je neizvjesno i ne mislim da itko zna kako će izbori završiti. Zapravo je sve na neki način uzbudljivo."

