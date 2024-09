Ko će biti kanidat za kancelara CDU i CSU?

Od kada je Fridrih Merc izabran za predsjednika CDU krajem januara 2022. godine, u Uniji se često interno govorilo da je on taj koji ima prvenstvo da se kandiduje za kancelara dvije stranke demohrišćana (CDU i CSU). Ipak, mnogi posmatrači sa uzbuđenjem očekuju odluku. Jer, Merc već mjesecima naglašava da bi trebalo da odluka padne krajem ljeta, poslije pokrajinskih izbora u Brandenburgu 22. septembra.

Ko talasa u Uniji?

Fridrih Merc pak ne talasa mnogo u vezi svega toga. Za talasnje je zadužen šef bavarske sestrinske partije CSU Markus Zeder. Bavarski premijer (još) glasnije od Merca poziva na smjenu tzv. semaforske koalicije (SPD, Zeleni i FDP) na čelu sa Olafom Šolcom (SPD) i neobično je oštar u odbijanju bilo kakve saradnje sa Zelenima. Obojica koriste jezičku oštrinu koju bivša kancelarka i liderka CDU Angela Merkel nikada ne bi upotrijebila.

Zeder je posljednji put komentarisao pitanje kandidata za kancelara početkom septembra: „Ne bih se libio da preuzmem odgovornost za našu zemlju", rekao je Zeder. Kada se Merc suočio sa ovom izjavom na konferenciji za novinare nekoliko sati kasnije, on ju je odbacio. Zederova izjava nije imala „nikakvu vrijednost vijesti", rekao je on, što je izazvalo podsmijeh predstavnika medija. To je konkurencija. Merc i Zeder su dva politička alfa mužjaka. I jedan i drugi su svoje stranke učinili konzervativnijima i doveli ih na svoju liniju.

Ovo nadmetanje je dio neobične strukture Unije. CDU i CSU su zapravo nezavisne stranke, ali zajedno čine poslaničku grupu u Bundestagu. CSU postoji samo u Bavarskoj, CDU u svih ostalih 15 saveznih pokrajina. Do sada su se uvijek dogovarali oko zajedničkog kandidata za kancelara. Uglavnom je dolazio iz redova CDU. CSU ga je imenovao 1980. (Franc-Jozef Štraus) i 2002. (Edmund Štojber). Obojica su poraženi od kandidata SPD-a. Zeder, koji se divio Štrausu i koga je Štojber podržao tokom njegovog uspona u CSU-u, želio je da uđe u trku za partije Unije još 2021. Međutim, izgubio je u unutarstranačkoj preliminarnoj odluci od političara CDU-a Armina Lašeta, koga od tada ogovara. Poslije saveznih izbora 2021, političar SPD Olaf Šolc postao je kancelar.

Bibriher: "Odluka od velike važnosti"

Frankfurtski politikolog Tomas Bibriher vidi izbor kandidata kao „osnovnu odluku od velike važnosti". To se ne odnosi samo na same partije Unije, već i na partijski sistem, kaže on za DW. Bibriher predaje na Univerzitetu u Frankfurtu na Majni i objavio je 2023. knjigu „Centar/Desnica – Međunarodna kriza konzervativizma” u kojoj je analizirao uspon desničarskih partija u Evropi poslije 1990. godine.

U ovo se svakako uklapaju neki od nastupa dva glavna takmičara. I Markus Zeder i Fridrih Merc izazvali su pometnju tokom ljetnjih nedelja izjavama koje su ostale dvosmislene ili su izgledale jasno populističke.

Zeder vodi u anketama, ali

U anketama, Zeder je obično popularniji od Merca, koji ima slab rejting već u sopstvenom partijskom taboru. U najnovijoj anketi ARD „Dojčlandtrend" koju je sproveo infratest dimap, Zedera 41 odsto svih isipitanih vidi kao mogućeg kandidata. Merc je dobio samo 23 odsto. On se čak kotira gore i od premijera Sjeverne Rajne-Vestfalije Hendrika Vista, jednog od njegovih zamjenika kao lidera CDU, na koga se gleda kao na zvijezdu u usponu civilizovanije, manje buntovne CDU.

Tri muškarca u trci za kandidata za kancelara Unije Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Bibriher poznaje ankete i Zederovo vođstvo. Ali sumnja da će to uzeti u obzir oni koji odlučuju u CDU. U CDU „još uvijek postoje velike rezerve prema Markusu Zederu i njegovom ponašanju 2021. tokom predizborne kampanje". U to vrijeme došlo je do „pravog obračuna” između konkurenata Lašeta i Zedera, koji je izazvao šef CSU. „To je ostavilo traga i to pamte mnogi u CDU“, kaže naučnik.

I uprkos boljim rezultatima ankete, Zeder „nije taj koji može da odlučuje o tome. To nije u njegovim rukama". To bi moglo da se desi samo ako njegov konkurent Merc napravi ključnu grešku, na primjer u podršci teškom formiranju vlade nakon pokrajinskih izbora u istočnoj Njemačkoj.

Ko god da bude prvi kandidat Unije, Bibriher trenutno vidi „veliki rizik” da će predstavnici „primjetno pooštriti ton, posebno kada je u pitanju migraciona politika”. Zeder posebno ima „talenat za to".

Treći muškarac kao šansa?

Fokus tada pada na trećeg političara Unije koji ima šansu da se kandiduje za kancelara - Hendrika Vista, koji zajedno sa Zelenima vlada u najmnogoljudnijoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Vist se pažljivo uzdržava od komentara ili ignoriše i izbjegava više puta postavljana pitanja o njegovim kandidatskim ambicijama.

Bibriher vjeruje da je moguće da će i Vist igrati ulogu u trci. Ako Merc "pretrpi veliku štetu" zbog razvoja događaja oko formiranja vlada u Saksoniji, Tiringiji i Brandenburgu i „više ne bude mogao da bude u trci kao kandidat za kancelara, onda sigurno neće svi u CDU odjednom skočiti na stranu Markusa Zedera. Tada će se mnogi zapitati da li da stanu uz Vista jer im je Zedera već dosta". Politikolog takođe vidi ulogu koju bi 68-godišnji Merc mogao da odigra veoma dobro: da bude onaj „koji gradi generacijski most u novu eru za CDU“. Bibriher kaže da bi mu mnogi u stranci sigurno odali priznanje za to.

Biće i malo slavlja uskoro - 70. rođendan Angele Merkel Foto: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Bilo da se radi o duelu ili trojnoj borbi, bilo da se radi o Mercu, Zederu ili Vistu - sljedeći datum u kalendaru CDU je onaj koji će naglasiti veliki dio preokreta u demohrišćanskom taboru. Stranka će krajem septembra proslaviti 70. rođendan svoje dugogodišnje liderke Angele Merkel, sa zakašnjenjem od dobra dva mjeseca. Lider CDU Merc, koji se ne umara da ističe kako je stranku postavio na novi kurs i preokrenuo stvari, sigurno će imati riječi hvale za političarku koja je, kao istočna Njemica, dominirala u zapadnonjemačkom partijskom miljeu dobrih 15 godina.

