Ključ za formiranje vlada u rukama Sahre Wagenknecht

“Postali smo faktor moći u Njemačkoj”, rekla je Sahra Wagenknecht na svojoj prvoj konferenciji za novinare nakon državnih izbora u Saskoj i Tiringiji. U obje savezne države Savez Sahra Wagenknecht (BSW), koji je osnovan tek u januaru 2024., postao je treća stranka po snazi. Da bi se formirale vlade bezAlternative za Njemačku(AfD), nova bi stranka mogla odnijeti prevagu.

"Ljudi, a to sam osjetila i tokom predizborne kampanje, polažu velike nade u nas”, naglašava Wagenknecht. Uspjeh BSW-a također je, kako je rekla, izraz raspoloženja u Njemačkoj. To također, smatra ona, ima veze s tim koliko malo ljudi još uvijek vjeruje etabliranim strankama i koliko ih se osjeća politički iznevjerenim. Od toga je, s njene tačke gledišta, profitirao i AfD, koji je Ured za zaštitu ustava Saske i Tiringije svrstao u "sigurno desničarske ekstremiste".

Tema predizborne kampanje BSW: Rat i mir

A onda je bivša političarka stranke Ljevice došla do teme koja je odigrala jednu od najvažnijih uloga u predizbornoj kampanji BSW-a: ratu i miru. Na plakatima je on formuliran kao alternativa: "Rat ili mir". To je aluzija na rat Rusije protiv Ukrajine, u kojem Njemačka oružjem podupire napadnutu Ukrajinu. Stranka Wagenknechtove to želi promijeniti.

Problem: o isporuci oružja ili stacioniranju novih projektila srednjeg dometa u Njemačkoj, koje BSW također odbacuje, ne odlučuju pokrajinske vlade u Saskoj ili Tiringiji, već savezna vlada i Bundestag u Berlinu. Ipak, Wagenknecht kaže: "Ljudi očekuju da pokrajinske vlade odražavaju njihov stav, njihovo većinsko mišljenje, i po ovom pitanju."

Wagenknecht poziva na diplomatske inicijative za mir

Ankete su jasne po tom pitanju: "Polovica ljudi u Njemačkoj se boji uvlačenja u veliki rat, a na Istoku čak većina", naglašava Wagenknecht. Pokrajinska vlada u kojoj bi sudjelovao BSW stoga bi se morala jasno postaviti prema njihovim interesima, kaže ona. Prema njenom razumijevanju, to uključuje i više diplomatskih inicijativa federalne vlade. "I naravno, očekujemo od premijera da to javno izraze."

Kandidatkinje BSW-a (lijevo) Sabine Zimmermann (Saska) i Katja Wolf (Tiringija) Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Vodeće kandidatkinje BSW-a Sabine Zimmermann (Saska) i Katja Wolf (Tiringije), koje su također ranije bile u Lijevoj stranci, su u istom duhu: "Sahra Wagenknecht će naravno biti na pitanju rata i mira i svega što se tiče saveznih pitanja na pokrajinskoj razini blisko povezana", kaže Wolf.

Premijer Saske iz CDU-a otvoren za razgovore s BSW-om

Zimmermann objašnjava da su spremni preuzeti odgovornost za svoju pokrajinu: "Ali ako CDU i SPD iz temelja ne promijene svoju politiku, ni ovdje nećemo sudjelovati u vladinoj koaliciji." Aktualni premijer Saske Michael Kretschmer (CDU) ne isključuje koaliciju s BSW-om: "Nisam to želio, ali moram uzeti u obzir realnost", rekao je on za "Deutschlandfunk".

Kako bi se prevladala oprečna stajališta o isporukama oružja Ukrajini i raspoređivanju raketa, politolog Antonios Souris sa Slobodnog sveučilišta u Berlinu (FU) mogao bi zamisliti kompromis: u obliku izjave o namjerama u koalicijskom sporazumu da se pokrajina zalaže za mir ili nešto slično.

Između savezne i pokrajinske politike

Neobvezujuća deklaracija ove vrste možda bi se mogla pružiti svim uključenim stranama i njihovom biračkom tijelu. “CDU bi mogao naučiti da se kao savezna stranka ne miješa previše u državna pitanja”, rekao je Souris u intervjuu za DW. S druge strane, Wagenknecht želi imati važnu riječ u mogućim koalicijskim pregovorima. “A pitanje je kako će na to reagirati CDU jer to je u konačnici bitno”, naglašava ovaj stručnjak.

Savez Sahra Wagenknecht je samouvjeren u svakom pogledu. Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Nakon državnih izbora još je teža situacija u Tiringiji, gdje od 2019. postoji manjinska vlada predvođena ljevicom. Sada je ona izgubila izbore, a budućeg premijera mogao bi imenovati CDU. Teoretski bi bila zamisliva koalicija s BSW-om i Ljevicom. Problem: CDU je na svojoj saveznoj stranačkoj konferenciji 2018. odbacio bilo kakve koalicije s AfD-om i Ljevicom.

Glavni kandidat Tiringije iz BSW-a želi uključiti Ljevicu

Toga se želi držati i šef CDU-a Friedrich Merz. Unatoč tome, glavna kandidatkinja BSW-a u Tiringiji Katja Wolf nada se da će državni CDU biti fleksibilniji po ovom pitanju: "Upravo u ovom trenutku pokušat ćemo voditi razgovore za novu političku kulturu u Tiringiji", najavila je.

Savez Sahra Wagenknecht je samouvjeren u svakom pogledu. "Niko nas ne može zaobići”, smatra glavna kandidatkinja za Sasku Sabine Zimmermann. Politički stručnjak Antonios Souris također visoko ocjenjuje potencijal nove stranke. Tajming osnivanja BSW-a i prvog sudjelovanja na pokrajinskim izborima na Istoku smatra strateški uspješnim - također s pogledom na savezne izbore 2025.: "Privlačnost novog će i dalje postojati."

BSW: mali timovi, veliki utjecaj

Souris smatra da je fokus na Sahru Wagenknecht "nevjerojatno pametan". Čak i s malim timovima kao što je BSW, kaže, moguće su dobre izborne kampanje u doba društvenih medija. Stranka također ima vrhunske kandidate u Saskoj i Tiringiji koji su se stvarno jako angažirali, kaže on. BSW je, kaže on također, uspio ponuditi klasičnu tržišnu izbornu kampanju unatoč manje razvijenim stranačkim strukturama. Često točno u sredini: Sahra Wagenknecht.

I što će sada biti s Ljevicom u kojoj su tri uspješne BSW-ice bile godinama politički aktivne? Souris je skeptičan: to će ovisiti o sljedećih nekoliko mjeseci. On vjeruje da je moguće da će i drugi promijeniti tabor prelaskom iz Ljevice na BSW. “Vjerojatno će biti znakova raspada”, pretpostavlja berlinski politolog.

