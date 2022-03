Kipar Jago: "Instagramski Mikelanđelo"

Kada se Napulj probudio ujutro 5. novembra 2020., na pločniku centralnog trga 'Piazze del Plebiscito' zatekao je golu bebu – sklupčanu i okovanu. Rijetko ko je među bijesnim prolaznicima mogao i pomisliti da se u toj bebi krije milion eura - koliko sada na tržištu umjetnina vrijedi filigranski isklesan fetus od bijelog mramora nazvan "Homeless" - "Beskućnik". Ovim je djelom kipar Jago - zapravo Italijan Jacopo Cardillo - izazvao senzaciju u svom gradu, u kojem je izabrao da živi, Napulju.

Planetarno i kosmički poznata Jagova beba-fetus pod nazivom Homeless - Beskućnik

Lookdown umjesto Lockdowna

Cijelu instalaciju Jago je nazvao "Look down" - Pogledaj dole”: Tada je tek bio uveden policijski sat zbog pandemije korone. Jago se želio suprotstaviti „zaključavanju" svojim "pogledom na dole" ("Look down") i - na najranjivije - sa svojom realistički isklesanom mramornom bebom.

Samo nekoliko mjeseci ranije, umjetnik je izazvao doslovno kosmičku senzaciju sa skulpturom nerođene bebe: U sklopu svoje "Beyond" misije, Evropska svemirska agencija ESA ponijela je Jagov mramorni fetus "Prva beba" u Međunarodnu svemirsku stanicu ISS, gdje je ona lebdjela u bestežinskom stanju. Šef misije kapetan Luca Parmitano vratio je fetus iz Svemira neoštećen na Zemlju a time i na tržište umjetnina.

Mladi „hipper" umjetnik Jago rođen je 1987. u Frosinoneu, između Napulja i Rima. On radi s materijalima iz antike i renesanse: Jago svoje skulpture rezbari upravo u mramoru. Također izrađuje minijature od malog riječnog kamenja. To mu je donijelo nadimak "Mikelanđelo Instagrama". Iako Jago u intervjuima uvijek naglašava da bi on radije bio ono što jeste a ne Mikelanđelo.

Goli)papa

Ovakvim zaštitnim znakom i spektakularnim akcijama Cardillo zvani Jago je postao svjetski poznati umjetnik. U Italiji ga nazivaju "rock zvijezdom". 2011. godine, sa samo 24 godine, izlaže na Bijenalu u Veneciji. Tamo je prikazao mramornu bistu molitelja - tadašnjeg pape Benedikta XVI.

Godine 2016. Jago je aktualizirao rad, skinuvši odjeću papi, tako što je počeo klesati njegov hermelin, otkrivajući hiperrealističan, goli torzo starca s naboranom kožom. "Habemus Hominem" ("Imamo čovjeka") tako je Cardilllo nazvao svoj novi, hrabri portret sada umirovljenog pape Benedikta XVI (Josefa Ratzingera) - na temelju formule "Habemus Papam" (Imamo papu!) kojom se najavljuje izbor novog pape.

Po vlastitom priznanju, Jago je jedna vrsta autodidakta – on je sam izučio kiparski zanat. Umjetnička akademija u Frosinoneu mu se nije svidjela te ju je 2010. napustio bez diplome. No, to ga ne sprječava da sam ne predaje, odnedavno i kao gostujući profesor na Umjetničkoj akademiji u New Yorku.

Minuciozno praćenje na društvenim mrežama

Postoji još jedan zaštitni znak Jaga: vjerovatno samo nekoliko umjetnika zna svirati na klavijaturi društvenih mreža kao on. Nije iznenađujuće da Instagram-zajednica sa zahvalnošću prihvata Cardillove upečatljive, vizualno moćne radove. Ujedno, umjetnik ima tim mladih saradnika koji u cijelosti dokumentiraju nastanak njegovog rada i postavljaju filmove na YouTube. Njegovi radovi mogu se pogledati u 3D animacijama na Jagovoj web stranici. Tu se, primjerice, može doživjeti skulpturalna "inkarnacija" odnosno „postajanje čovjekom" njegovog pape, ugrađena u zvučne kolaže.

Autoportret kao Mikaelanđelova Pietà

Takav je i najnoviji Jagov rad: muška Pietà (inače u kršćanskoj ikonografiji predstavljena kao Djevica Marija koja oplakuje Isusa) koja nadživljava sve - u natprirodnoj veličini i s licem izobličenim od boli. "Moja Pietà je autoportret koji govori o svjetskim tragedijama", rekao je Jago za italijanski list "La Repubblica". Ova skulptura odražava i reflektira sve slike patnje u online medijima koje on, bez svjesne želje, percipira svaki dan.

Jagova Pietà otkrivena je u Crkvi Santa Maria u Monte Santu u Rimu u oktobru 2021. godine. Sada se preselila u Palatu Bonaparte. Od 12. marta do 13. jula 2022. u umjetničkom i kulturnom centru na 'Piazza Venezia' u Rimu bit će prikazano dvanaest Jagovih djela. Za vrijeme trajanja izložbe ovaj prostor biće pretvoren u njegov atelje. Za to vrijeme Jago će raditi na svojoj sljedećoj velikoj skulpturi i pustiti posjetitelje da sudjeluju u kreativnom procesu njegovog rada. Ovaj svemirsko-planetarni kipar i na društvenim mrežama sada traži analognu interakciju s onima koji pomno prate i koji se zanimaju za njegova djela.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu