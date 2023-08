Kina vodeća sila na polju vještačke inteligencije?

Kina, prema zvaničnoj politici vlade te zemlje, ima za cilj da postane vodeća svjetska sila na polju vještačke inteligencije do 2030. godine. Za ovo je, do juče najmnogoljudnija zemlja na svijetu zavukla ruku duboko u džep. Samo ove godine, druga najveća svjetska ekonomija planira da uloži 15 milijardi dolara (13,5 milijardi evra) u projekte vještačke inteligencije – što je povećanje od skoro 50 odsto za samo dvije godine. Potrošnja je osmišljena da olakša kineskim tehnološkim gigantima da održe korak sa svojim konkurentima iz SAD u razvoju robota za ćaskanje (chatbots) sa vještačkom inteligencijom (AI).

Iako su najnaprednije laboratorije za vještačku inteligenciju u SAD i Velikoj Britaniji, ne vjeruju svi stručnjaci da će Zapad nastaviti da dominira u trci na polju AI. Jedan od njih je Kai-Fu Li, tajvanski kompjuterski stručnjak i preduzetnik. On je još 2018. rekao da će Kina brzo prestići SAD kao AI supersila.

Foto: Florence Lo/REUTERS

AI je već prošao fazu inovacije. U međuvremenu, svijet je u fazi implementacije vještačke inteligencije i Kina tu ima prednost zbog ogromne količine podataka prikupljenih tokom godina špijuniranja sopstvene populacije. Više od polovine od procijenjenih milijardu kamera za nadzor u svijetu postavljeno je u Kini. Sa ovim podacima AI platforme bi mogle da se obučavaju, kaže Li.

Kvalitet podataka je presudan

Drugi stručnjaci imaju drugačiji pogled i vjeruju da je revolucija vještačke inteligencije još uvijek u povoju. „Velike inovacije vještačke inteligencije se još nisu dogodile – upravo suprotno [...] i SAD trenutno imaju prednost u ovoj oblasti“, rekao je za DW Pedro Domingos, profesor emeritus na Fakultetu računarskih nauka i inženjerstva Paul G. Allen na Univerzitetu u Vašingtonu.

Domingos tvrdi da bi sa velikom količinom podataka moglo doći do „smanjenja učinka". Čista količina podataka ne mora nužno dovesti do prednosti. „Različitost podataka je takođe važna“, objašnjava Domingos. „Radije bih imao podatke iz Evrope nego iz Kine jer su raznovrsniji i iz njih možete više da naučite", kaže on.

Ograničenja čipova odlažu ambicije Pekinga

U SAD na ambicije Pekinga gledaju sa zabrinutošću. Prošle godine, SAD su uvele ograničenja izvoza najnovijih memorijskih čipova. Kineskim kompanijama su potrebni takvi čipovi za AI jezičke modele.

„Najsavremeniji sistemi vještačke inteligencije zahtijevaju ogromne količine hardvera – hiljade visoko specijalizovanih čipova koji rade nedjeljama ili mjesecima u isto vrijeme", rekao je za DW Pol Šar, izvršni potpredsjednik i direktor studija Centar za novu američku bezbjednost. „Odbijanjem pristupa Kini, ona više ne može da gradi najnaprednije sisteme, a ovaj jaz će se vjerovatno povećavati tokom vremena kako tehnologija čipova bude napredovala."

Napredovati uprkos nedostatku čipova?

Međutim, kineske tehnološke kompanije mogle bi naravno da pronađu načine da zaobiđu zabranu. Takođe bi moglo doći do investicionog buma na kineskom tržištu poluprovodnika, pošto su kineski proizvođači takođe u procesu poboljšanja svojih čipova.

Drugi problem je što su američke platforme za mašinsko učenje trenutno još uvijek otvorenog koda i mogu se slobodno kopirati i modifikovati. „Ako imate pristup obučenom modelu vještačke inteligencije, nisu vam potrebni napredni čipovi“, kaže Šar. „Dakle, postoji realan rizik da će kontrola izvoza postati neefikasna“, upozorava Šar, koji je takođe napisao knjigu „Moć u doba vještačke inteligencije“.

I zaista, kineske sopstvene verzije Chat GPT-a, koje su razvili gigant e-trgovine Alibaba i platforma društvenih medija Baidu, između ostalih, predstavljene su svjetskoj javnosti u aprilu - samo nekoliko mjeseci nakon njihovih američkih konkurenata.

Foto: picture alliance/CFOTO

Kina koči sopstveni napredak

Postoje i druge prepreke za Kinu na putu da postane svjetska sila u branši vještačke inteligencije. Dok politika promoviše tehnologiju s jedne strane, predsjednik Si Đinping bi ipak da ima pod kontrolom tehnološki sektor. Stoga su šefovi tehnoloških kompanija postali manje skloni riziku.

„Vidjeli smo eksploziju pravila u tehnološkom sektoru", rekla je za DW Karman Lucero, saradnica u Kineskom centru Paul Tsai China Center na Pravnom fakultetu Jejla. „To ima zastrašujući efekat na branšu."

Lucero smatra da bi cenzura kineske vlade zapravo mogla nanijeti štetu. Jer, u Kini postoji mnogo sadržaja koji su cenzurisani.

Odliv mozgova visoko kvalifikovane radne snage

U Kini, takođe, nema dovoljno kvalifikovanih stručnjaka potrebnih za postizanje ciljeva Pekinga. Iako se ulažu ogromni napori da se izgradi armija talenata za vještačku inteligenciju, izazov je zadržati vrhunske talente u tehnološkoj industriji kada su njihove vještine tražene širom svijeta.

Uprkos ovim problemima, Šar vjeruje da su kineske laboratorije vještačke inteligencije samo 18 mjeseci iza trenutnih vrhunskih istraživačkih laboratorija na Zapadu i da zemlja već ima prednost kada je u pitanju upotreba vještačke inteligencije u društvu.

Dok SAD i Evropa raspravljaju da li da sačekaju sa uvođenjem vještačke inteligencije zbog bezbjednosnih razloga, Kina punom parom koristi vještačku inteligenciju, rekao je Domingos. Na kraju krajeva, to je „alat iz snova za autokrate”. „Za nas u demokratskom svijetu apsolutno je neophodno da SAD budu vodeći na tom polju. Ako Kina preuzme vođstvo na polju vještačke inteligencije, imaćemo velike probleme – politički, ekonomski i vojno", upozorava on.

