Kelnska katedrala u mraku - kako Njemačka štedi energiju

Kada je sve normalno i po danu i po noći se ona vidi iz daljine, još dok se putnik nalazi kilometrima pred Kölnom: glasovita gotička katedrala. No vremena nisu normalna: sada je od 23 sata katedrala u mraku. Razlog: štednja struje. Budući da iz Rusije u Njemačku stiže znatno manje plina nego što je to uobišajeno, a djelomično se plin koristi i za proizvodnju elektične energije, zemlja se priprema na teške zimske dane.

"Još nema razloga za paniku, ali se moramo pripremiti za stvarnu izvanrednu situaciju. S jedne strane postoje uska grla u opskrbi plinom, ali naravno postoje i scenariji nestanka struje koje ovdje moramo razmotriti", kaže Andrea Blome, tehnička direktorica Kölna. "Naša glavna odgovornost sada je održati takozvanu kritičnu infrastrukturu u radu, i u slučaju da dođe do nestašice struje."

No, napominje Blome, to je samo početak: "Sada štedimo struju jer se plin za grijanje ne troši ljeti. To se zasada prije svega odnosi na rasvjetu: stadion FC Kölna, katedrala, povijesna gradska vijećnica, mostovi na Rajni. Sve se to gasi u 23 sata, a od jeseni jesen sat ranije, u 22 sata", kaže Blome.

Ulična svjetla prigušena, bazeni hladniji, računala isključena

U Kölnu se sada noću gasi svjetla na više od 130 reprezentativnih zgrada, ali to se ne odnosi samo na javnu rasvjetu. U nastojanju da se potrošnja energije smanji za 15 posto, kako je odredila Europska unija, štedi se gdje se može.

Klima uređaji u gradskim uredima se koriste štedljivo, zimi bi se uredi trebali grijati samo na 19 stupnjeva. Voda u bazenima je osjetno hladnija. Blome pod svaku cijenu želi izbjeći zatvaranje bazena, zbog tečajeva plivanja za djecu. Ali drugi gradovi u Njemačkoj su to već učinili.

Zaposlenici grada Kölna također se mole da svakodnevno štede energiju. "Napravit ćemo upute za naših 23.000 zaposlenika u gradskoj upravi kako bismo ih senzibilizirali. Recimo, da se stvarno ugasi računalo kad se izlazi iz ureda."

Nijemci kupuju armature za tuševe i umivaonike

Prije dva mjeseca je njemački ministar gospodarstva i energetike Robert Habeck pozvao građane na štednju energije i najavio da bi jesen i zima mogle biti teške. Njegov apel: manje se grijati, ne koristiti klimu – i tuširati se najviše pet minuta u mlakoj vodi, po mogućnosti s tušem koji štedi vodu.

Pri čemu takve tuševe nije jednostavno naći. Alexander Zeeh, direktor jednog od vodećih proizvođača, Grohe, kaže za DW: "Potražnja za proizvodima za uštedu vode je posljednjih tjedana porasla za gotovo deset posto."

Prema anketama, Nijemci su shvatili: djelomično i kao izraz neslaganja s ruskim napadom na Ukrajinu, ali prije svega u nastojanju da zaštite vlastiti novčanik, tuširaju se kraće ili hladnije, sve češće isključuju mobitele ili računala i paze da štednjake ne uključuju za svaku sitnicu.

Očajnički tražen: energetski savjetnik

I pokušavaju pronaći nekog od ljudi koji su trenutno među najtraženijima u Njemačkoj: oko 13.000 energetskih savjetnika. Celia Schütze je jedna je od njih. Ona je direktorica Bonske energetske agencije

U prvom kvartalu agencija je imala 70 posto dodatnih upita. Zbog velikog broja zainteresiranih, u međuvremenu se prešlo s individualnih konzultacija na grupne sastanke na kojima prezentiraju osnove krovnih solarnih panela, savjetuju o izolaciji zgrada i objašnjavaju sve o toplinskim pumpama. Na termin se čeka dva mjeseca.

"Neposredni je cilj smanjiti potrošnju energije, što znači vidjeti gdje zapravo što koristim? Još uvijek postoje slučajevi da su radijatori, primjerice, u garaži ili u podrumu. Ako svatko smanji termostat za jedan stupanj, uštedi šest posto energije."

Dugoročni je cilj, kaže Celia Schütze, klimatska neutralnost. Grad Bonn to želi postići do 2035. godine – kao i mnogi drugi gradovi u Njemačkoj. To znači struja i grijanje bez fosilnih goriva poput ugljena, nafte i plina.

