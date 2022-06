Karta 9 eura i pretrpani vozovi u Njemačkoj

U željezničkom saobraćaju je tokom proteklog vikenda očito bilo mnogo više smetnji nego inače. Bio je ovo naime prvi vikend nakon što je u Njemačkoj uvedena karta od devet eura zahvaljujući kojoj putnici mogu koristiti regionalne vozove širom Njemačke. Svaki dan je bilo oko 400 vozova u cijeloj zemlji s prevelikim kapacitetom, rekao je potpredsjednik Općeg radničkog vijeća DB Regio, Ralf Damde. Velika popunjenost, kako je rekao, imala je za posljedicu da putnici nisu mogli ući u voz ili je bilo nemoguće da uđu s bicilkom. "Svugdje u Njemačkoj peroni i vozovi bili su puni, u nekoliko slučajeva prenatrpani vozovi morali su biti ispražnjeni - ali na sreću to se nije dogodilo na stanicama", rekao je Damde.

Više smetnji nego inače

Veliki stres za željezničko osoblje

Ukupno je dnevno bilo oko 700 informacija o prenatrpanosti, problemima s putnicima ili smetnjama u radnom centru, rekao je Damde. To je, kako je rekao, znatno više nego tokom prosječnog vikenda, a također i više nego na vikend tokom Dana duhova prije izbijanja pandemije korona virusa. Do fizičkih napada na željezničko osoblje, od čega se strahovalo, nije došlo rekao je Damde, ali i dodao da je bilo verbalnog zlostavljanja. Ogromna potreba za dodatnim osobljem dovela je do hiljada prekovremenih sati i to samo na Dan duhova u ponedjeljak.

Do većeg angažmana osobolja dovela je i činjenica da mnogi putnici bez iskustva u željezničkom saobraćaju nisu mogli pronaći put na peronima ili na velikim stanicama, objasnio je Damde. "Ukupno gledano, putnicima je bila potrebna znatno veća pomoć nego inače. To uključuje i činjenicu da mnogi ljudi koji dugo nisu putovali vozom nisu znali da su maske i dalje obvezne u javnom prijevozu", rekao je Damde.

Do problema je došlo iako je Njemačka željeznica za potrebe regionalnog saobraćaja prije uvođenja karte od devet eura dnevno na raspolaganje stavila više od 60 000 dodatnih mjesta i više od 50 dodatnih vozova.

Brojni posjetitelji na Sylt su došli zahvaljujući karti od devet eura

„Predvidjeli smo ovaj haos"

Nerazumijevanje pak dolazi iz Sindikata njemačke policije (DPolG): "Predvidjeli smo upravo ovaj haos, morate živjeti u političkom balonu da ga ne vidite!", rekao je za list BILD šef DPolG-a Rainer Wendt (65).

No njemačka vlada i dalje brani ovu ideju čiji je cilj pomoći građanima usljed povećanja cijena goriva i podstaći ih na veće korištenje željezničkog saobraćaja.

Kancelar Olaf Scholz je protekli vikend proveo privatno na otoku Sylt, potvrdio je njegov glasnogovornik za BILD. Iako je sam doduše došao službenim automobilom bio je, kako je rekao njegov glasnogovornik sretan vidjeti brojne izletnike tokom praznika i to da je veliki broj njih upravo koristio i kartu od devet eura.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu