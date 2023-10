Kanzler poručuje Izraelu: "Njemačka je na tvojoj strani"

Potrešenost, užasnutost, ogorčenje. Terorizam protiv Izraela pokreće mnoge ljude u Njemačkoj. Oko 2000 ljudi, kako tvrdi policija, došlo je u podne ispred Brandenburške kapije na skup solidarnosti. Izraelske zastave su se vijore na vjetru.

"Berlin čvrsto stoji uz Izrael," izjavio je Kai Wegner (CDU), gradonačelnik Berlina. Svi govornici potvrđuju pravo Izraela da se vojno brani protiv terorizma.

"Ne postoji spirala nasilja, već napad Hamasovih terorista na izraelske civile," ističe predsjednik Njemačko-izraelskog društva (DIG), Volker Beck. "Izrael će morati osigurati da Hamas više nije u mogućnosti ponoviti takve zločine." DIG je pozvalo nekoliko jevrejskih organizacija na ovaj događaj.

Empatija zbog proslava u Berlinu-Neuköllnu

Protesti u korist Izraela također su održani u nedjelju i u drugim njemačkim gradovima, kao što je Köln. U Hannoveru i Würzburgu manifestacije su planmirane za ponedjeljak. Već uoči toga, Brandenburška kapija u Berlinu je osvijetljena izraelskom zastavom u svoj svojoj širini.

Simbol solidarnosti: osvijetljena Brandenburška kapija Foto: Sven Käuler/dpa/picture alliance

Iste večeri u berlinskoj četvrti Neukölln, dogodile su se slike koje su izazvale snažnu osudu širom Njemačke. Prema navodima berlinskih medija, neki članovi Mreže solidarnosti s palestinskim zatvorenicima „Samidoun" su dijelili slatkiše u znak radosti zbog terorističkih napada na Izraelce. Berlinska policija je u nekoliko slučajeva podnijela krivične prijave u vezi s tim, a izraelski ambasador Ron Prosor je pozvao na oštre mjere protiv ove mreže.

U međuvremenu, zabrinutost za sigurnost jevrejskih institucija u Njemačkoj raste. Ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser (SPD) kaže da su sigurnosne mjere za jevrejske i izraelske institucije pooštreni.

Pod policijskom zaštitom na jutarnju molitvu

Šta to tačno znači, može ilustrovati slučajno lično posmatranja iz nedeljnog jutra u jednom berlinskom kvartu: Rabin ide prema sinagogi kroz još uvijek miran kvart. Nekoliko metara iza njega ide policijski automobil koji ga pažljivo prati.

Politički lideri SPD-a, Zelenih, FDP-a, CDU-a i CSU-a su u nedelju zajedno postavili rijedak politički znak solidarnosti. U zajedničkom saopštenju izražavaju svoju solidarnost sa napadnutom zemljom

"Sigurnost države Izrael nam je obaveza i njemačka državna doktrina." Oni su također "povezani sa našim partnerima i prijateljima (...) u demokratskom zajedništvu vrijednosti."

"Barbarski čin", kaže kancelar

Slično se izrazio i njemački kancelar Olaf Scholz kada se u nedjelju popodne pojavio pred kamerama. Također spominje da su ispred zgrade, kao i ispred Bundestaga i rezidencije predsjednika Savezne Republike Njemačke, podignute izraelske zastave.

"Sigurnost Izraela je njemačka državna doktrina. To vrijedi posebno u teškim trenucima poput ovih. I prema tome, djelovat ćemo", kaže Scholz. On naziva napade Hamasa "barbarskim" i obraća se ljudima u Izraelu: "Njemačka stoji uz vas."

Policajci ispred sinagoge u Njemačkoj (Septembar 2021) Foto: Markus Klümper/Sauerlandreporter/dpa/picture alliance

Istovremeno, Scholz objašnjava da je već razgovarao sa nekoliko zapadnih lidera i da tokom nedjelje planira telefonski razgovor sa egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem. Ističe da treba spriječiti "požar koji bi se mogao proširiti sa nekontroliranim posljedicama" za čitavu regiju.

Prije kancelara, već u subotu, ministrica vanjskih poslova je bila njemačka vodeća političarka sa najoštrijim riječima protiv terorizma i najjasnijom izjavom solidarnosti sa Izraelom. Annalena Baerbock osuđuje "perfidni teror" i govori o "odvratnim" zločinima te kaže da Izrael ima pravo na samoodbranu koje je zakonom zagarantovano.

Do nedjeljnog popodneva bilo je primjetno da se nisu oglasili svi: u ovom slučaju nije bilo istaknutog glasa od strane desničarske stranke AfD koja se u nekim segmentima smatra radikalnom, a malo je bilo i izjava od strane stranke Die Linke.

"Novčana sredstva za Hamas?"

Najstroži zahtjev na društvenim medijima, kao i u javnim komentarima ili u mnogim političkim izjavama, je da se zaustavi svaka financijska podrška palestinskoj strani ako bi mogla završiti i u rukama Hamasa ili podržavati terorizam.

Možda i zbog toga se u nedjelju izjasnila njemačka ministrica za razvoj Svenja Schulze (SPD), čiji budžet većinu sredstava upućuje palestinskoj strani.

„Do sada smo strogo pazili da naša podrška ljudima na palestinskim teritorijima služi miru, a ne teroristima", objašnjava ministrica.

Ministrica Schulze naziva napade na Izrael "strašnim prekretnicama. „Stoga ćemo provjeriti sve naše angažmane na palestinskim teritorijima." U tom pregledu, njen sektor će posebno razgovarati s Izraelom o mogućim razvojnim projektima u regionu.



Potpredsjednica Bundestaga Petra Pau, koja često putuje u Izrael, spada među rijetke istaknute članove stranke Die Linke koji se oglasio. Na skupu u Berlinu također jasno zauzima stav.

"To je terorizam, to su zločini", rekla je pred Brandenburškom kapijom. Ona je istakla da oni koji na internetu slave nasilje koje čini Hamas "postaju saučesnici kriminalaca". Međutim, tokom govora Petre Pau, iz publike su se čuli snažni povici "Nema novca za Hamas". U jednom trenutku je rekla: "Iskreno, mislila sam da je to samorazumljivo."

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu