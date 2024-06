Kancelar s premijerima istočnih pokrajina: Pod sjenkom AfD-a

Raspoloženje u Vitenbergu nije najbolje. Na komšijskom placu neko je spustio njemačku zastavu na pola koplja. A i premijeri istočnonjemačkih pokrajina koji su se u utorak prije podne (18. jun) dovezli crnim limuzinama, imali su i bolje dane.

Sastanak protiče u sjenci rezultata izbora za Evropski parlament i lokalnih izbora. U svih pet pokrajina, najvećih po površini, Alternativa za Njemačku (AfD) postala je najjača stranka, a stranka Savez Sare Vagenkneht je na trećem mjestu.

Domaćin samita Rajner Hazelof izračunao je da su populističke snage tako na mnogim mjestima sakupile više od pola glasova. On to naziva najvećom mogućom katastrofom. Novinarima je rekao da je on sve to doslovno fizički osjetio.

U Luterovom gradu

Hazelof je ispred Hrišćansko-demokratske unije (CDU) premijer pokrajine Saksonije-Anhalt. On u svom rodnom gradu nije ugostio samo kolege, premijere istočnonemačkih pokrajina, već im se poslijepodne pridružio i savezni kancelar Olaf Šolc. Hazelof je najavio da će vrijeme s njim upotrebiti za analizu rezultata izbora.

Mjesto sastanka ima slavnu istoriju. Zgrada „Leucorea" pripada Univerzitetu Vitenberg, koji je osnovan 1502. i na kojem je predavao Martin Luter, otac protestantskog učenja. Premijeri očekuju signal od Šolca da je razumio koliko je situacija kritična. Mihael Krečmer, demohrišćanski premijer Saksonije, izgovorio je rečenicu koju su svi očekivali: „Razumjeli smo.“

Drugi premijeri pokrajina su nešto uzdržaniji. Manuela Švezig, socijaldemokratska premijerka pokrajine Meklenburg – Prednja Pomeranija, rekla je da su loši rezultati izbora bili najavljeni koalicionom svađom u Berlinu, ukidanjem subvencija za dizel u poljoprivredi i sličnim mjerama. Ona je dodala da je kancelar našao rješenje za mnoge teške situacije, te da svojom penzionom politikom čini mnogo za Nijemce na istoku zemlje. Ipak, i ona kaže da bi makar mali signal bio neophodan: „Potrebno nam je više povjerenja u istočnu Njemačku i aktivna politika.“

Njemački kancelar Olaf Šolc (SPD) i premijer Saksonije-Anhalt Rajner Hazelof (CDU) u Vitenbergu 18. juna Foto: picture alliance/dpa

Sjenka Sare Vagenkneht

Jedna političarka nije fizički prisutna, ali svi o njoj pričaju. Najnovije ankete za pokrajinu Tiringiju pokazuju da bi „Savez Sara Vagenkneht“ mogao da računa na 21 odsto podrške, dok demohrišćani imaju samo dva odsto više od ove nedavno osnovane stranke. Ljevica bi imala tek 11 odsto, dok bi Alternativa za Njemačku dobila najveću podršku – 28 odsto.

Hazelof i njegov kolega, političar Ljevice i premijer Tiringije Bodo Ramelov nemaju razumijevanja za te brojke. Radom Ramelova u Tiringiji zadovoljno je čak 52 odsto ispitanika.

Sara Vagenkneht istog jutra u Berlinu kaže nešto drugo. Prema njoj uzrok nezadovoljstva Nijemaca na istoku zemlje nije samo savezna vlada, već i ponašanje premijera istočnih pokrajina. Vagenkneht je pojasnila da su oni „premalo izvukli i jedva da su zaustavili besmislice koje stižu iz Berlina“.

Šolcova sledeća krizna sednica

Najprije su premijeri pokrajina imali radnu sjednicu sa temama kao što su reforma bolničkog i njegovateljskog sektora ili cijene priključaka za internet. Poslije pauze za ručak pridružio im se kancelar Olaf Šolc, doletjevši vladinim helikopterom iz Berlina.

Hazelof se našalio prilikom pozdrava, Šolc se profesionalno osmjehivao. U poslednjih nekoliko dana imao je nekoliko kriznih sednica – u predsjedništvu socijaldemokrata, kao i u poslaničkom klubu. Nije najavljivao nikakvu korekturu kursa. Samo je zahtijevao da se poboljša saradnja unutar koalicione vlade. Ali, Šolc to govori već godinu dana.

Zajednička fotografija sa kancelarom ispred Univerziteta Vitenberg na kojem je nekada predavao i Martin Luter Foto: picture alliance/dpa

Obećanja pokrajinama

U 16:40 su pred novinare izašli Hazelof i Šolc. Njemački kancelar je bolnicama na istoku Njemačke dao neku vrstu garancije opstanka. Poslije već sprovedene reforme, rekao je on, one su „sigurne, koliko ja mogu da prosudim“. Podržao je produžetak graničnih kontrola prema Češkoj i Poljskoj. „Moraćemo još neko vrijeme da nastavimo sa njima.“

Šolc je govorio o unaprjeđivanju industrije čipova na istoku zemlje i o „nadi koju svi mi ne smijemo da izgubimo". Ali, nije spomenuo korekciju svog političkog kursa. Izbjegavao je velike simbolične geste. Ljudima, koji su prije dvije nedjelje u velikom broju birali Alternativu za Njemačku i Savez Sara Vagenkneht, i time principijelno drukčiju politiku prema Ukrajini, poručio je: „Moram da prihvatim da tu imamo različite stavove“.

Kritika „semaforske koalicije"

Domaćin Rajner Hazelof se najprije zahvalio kancelaru Šolcu što je našao vremena. Potom je rekao da demokratija sada mora ljudima da nešto isporuči.

Na novinarsko pitanje, šta to konkretno znači, rekao je da „semaforska koalicija“ u Berlinu (SPD, Zeleni i FDP) ima još mnogo prostora da poboljša svoj rad. Napomenuo je da je zabrinut i za svoje koalicione partnere u Magdeburgu, gdje vlada sa socijaldemokratama i liberalima.

U jednom trenutku Hazelof je primjetio: „Kancelar kao osoba nije problem". Šolc se nasmiješio. Hazelof je dodao da je problem blokada, koju sprovode Zeleni u oblasti regulisanja migracije, na primjer u priznavanju statusa bezbjednih zemalja dodatnim državama.

Osmijeh kancelara Šolca Foto: picture alliance/dpa

Migracija kao stalna tema

U pokrajini Saksonija-Anhalt, u gradu Volmirštet, jedan Avganistanac je u petak (14. jun) napao nožem jednog sunarodnika, kao i posjetioce privatnog slavlja. Jedna osoba je ubijena, više njih povrijeđeno. Policija je usmrtila počinioca vatrenim oružjem. Motiv napadača nije jasan.

Hazelof kaže da stanovništvo sada počinje da odmjerava šta je važnije – sopstvena bezbednost ili solidarnost s drugima. „Ako njima više veruju, onda svih vas više neće biti“, dodao je on. Očito je pod „njima“ podrazumijevao Alternativu za Njemačku i Stranku Sare Vagenkneht, a ono „svih nas“ se odnosi na partije demokratskog centra.

Već u septembru će se pokazati da li je u pravu. Tada su izbori u tri pokrajine. To su Brandenburg, Saksonija i Tiringija.

Olaf Šolc je opušten. Kaže da su ispravne odluke donijete i u oblasti migracija, ali još se „ne osjećaju“. Kancelar nije htio da se izjasni o pitanju da li će se one osjetiti prije izbora za pokrajinske parlamente.

Priredio: D.Dedović

