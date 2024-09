Kanarski otok El Hierro: Hitna pomoć za afričke migrante

Kad Cayuco stigne na kanarski otok El Hierro, primijeti ga Francis Mendoza. Cayucos baš i nisu brodovi koji su podesni za oceane u kojima migranti putuju stotinama kilometara otvorenim Atlantikom. A Mendoza je koordinator volonterske skupine koja radi na pružanju pomoći u katastrofama.

"More je vrlo mirno. Vrlo je čudno", kaže Mendoza. "Samo se nadam da će sigurno stići." Otočani poput Mendoze odišu pozitivnom kulturom dobrodošlice. Postoje čak i priče o ljudima koji primaju pridošlice u svoje domove. Najmanji samostalni kanarski otok samo je tranzitna stanica s koje se migranti odvoze na Tenerife u roku od četiri do pet dana. Lokalni političari nekoliko su puta upozorili da je ograničenje kapaciteta dostignuto - ali zahvaljujući predanim stanovnicima poput Mendoze, El Hierro se do sada dobro nosio s rastućim brojevima.

Godine 2023. najmanje 14.535 ljudi stiglo je na otok El Hierro u 154 broda, prema podacima španjolskog Ministarstva unutarnjih poslova. To odgovara prosjeku od 40 ljudi dnevno na otoku od 278 četvornih kilometara, na kojem živi oko 12.000 ljudi. El Hierro broji gotovo trećinu dolazaka: prema UN-ovoj migracijskoj organizaciji IOM, gotovo 40.000 ljudi stiglo je na Kanarske otoke 2023. godine. El Hierro se nalazi na jugozapadnom vrhu arhipelaga Kanarskih otoka. Sedam otoka leži ispred Maroka i Zapadne Sahare u Atlantiku, ali pripadaju Španjolskoj, članici EU - a opasna migracijska ruta koristi se sve češće.

Više dolazaka očekuje se u septembru

U 2024. broj dolazaka brodova nastavio se povećavati. U prosjeku je dnevno na otok stizalo 45 ljudi. U avgustu ih je bilo nešto više od 1000 u samo deset uzastopnih dana, nekoliko stanovnika otoka reklo je za DW da očekuju daljnji porast u septembru. Zemlje porijekla migranata su zapadnoafričke zemlje Senegal, Mauritanija, Gambija, Mali i Gvineja, ali i južnoazijske države Pakistan i Bangladeš.

Pridošlice u početku ostaju u Privremenom centru za prihvat stranaca Foto: Europa Press/ABACA/picture alliance

Juan Miguel Padrón Brito gradonačelnik je grada El Pinara. On poziva na veću podršku španjolske centralne vlade, glavnih stranaka i Europske unije. Među stanovništvom postoji i zabrinutost zbog problema u opskrbi. To se već jednom dogodilo kada su stigli prvi brodovi, a El Hierro još nije bio spreman na to: "Bilo je ljudi koji su se opravdano žalili. Jednom smo nas troje sjedili u čekaonici doma zdravlja kada je stigao brod s migrantima. Cijelo zdravstveno osoblje izjurilo je van, a mi smo sjedili i nismo mogli doći na red", kaže Brito za DW.

Novi život na otoku?

"Dobro nam je ovdje i sretni smo. Želimo ostati na otoku", rekao je Abdu za DW. Stigao je iz Senegala prije jedanaest mjeseci i sada je član zajednice. Teseida, majka dva dječaka, sa suprugom je također došla iz Senegala prije jedanaest mjeseci s ostalim članovima obitelji. Skupili su dovoljno novca da kupe čamac i krenu na neizvjestan put.

Tokom iskrcavanja španjolska policija optužila je oca dvoje maloljetnika da je "pokrovitelj" broda, što ga čini počiniteljem kaznenog djela trgovine ljudima radi profita.

Kad god stigne brod s migrantima, vlasti traže jednog odgovornog, iako njegova rodbina negira da je otac obitelji krijumčar. On je sada u zatvoru na Tenerifima gdje čeka suđenje. Svaki mjesec Teseida vodi djecu na susjedni otok u posjet ocu jer smatra da je važno da dječaci imaju kontakt s njim.

U 2024. godini je u prosjeku dnevno na otok ulazilo 45 ljudi Foto: Europa Press/abaca/picture alliance

Registracija i verifikacija migranata

Omar, mladi Gambijac, prije dvanaest mjeseci stigao je na otok brodom iz Senegala i kao maloljetnik zatražio zaštitu. No, tokom sudsko-medicinskog vještačenja utvrđeno je da je punoljetan, pa je morao napustiti dom.

Srećom za njega, našao je mjesto za boravak kod Francisa Mendoze, voditelja volontera za pomoć u katastrofama. Mladić danas radi kao volonter u organizaciji "Corazon Naranja" i primjer je kako migranti pokušavaju pronaći normalan život.

"Svi smo jako vezani za Omara, posebno u mojoj grupi Corazon Naranja," kaže Mendoza i dodaje: "Primili smo ga kad je stigao na otok prije godinu dana. Od tada smo s njim razvili vrlo blisko prijateljstvo."

Odzvonilo krijumčarenju ljudi s Kanarskih otoka? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Migranti pomažu migrantima

Omar sada pomaže prilikom prijema novih migranata koji stižu na otok. Zajedno sa svojim kolegama brine o novopridošlicama, koje u početku ostaju u CATE-u (Privremeni centar za prihvat stranaca). Taj centar nadzire nacionalna policija koja je odgovorna za provođenje postupaka registracije i identifikacije osoba koje nezakonito ulaze u zemlju.

S obzirom na nadolazeći porast broja brodova koji stižu do otočića, postavlja se pitanje ima li solidarnost mještana, koji sebe nazivaju Herrenos, granice ili je pak neiscrpna.

Gradonačelnik Juan Miguel Padrón Brito to sigurno vidio drugačije, ali Francis Mendoza kaže: "Ne, ne, to ne postoji na El Hierru." Herreno su, kaže, možda umorni, bez daha, ali do svog "zadnjeg daha, do zadnje kapi krvi" dat će sve da pomognu migrantima.

