Kamala Harris osigurala većinu za predsjedničku utrku

Kamala Harris je putem online glasanja Demokratske stranke dobila potrebnu većinu glasova delegata za predsjedničku kandidaturu. Sada će se 59-godišnja Harris na izborima u novembru suprotstaviti republikanskom kandidatu i bivšem predsjedniku SAD Donaldu Trumpu. Demokrati su zbog rokova za štampanje glasačkih listića u nekim saveznim državama pomjerili izbor kandidata - prije početka velikog stranačkog skupa u Chicagu sredinom augusta. Digitalno glasanje, u kojem delegati iz svih saveznih država mogu dati svoje glasove, počelo je tek u četvrtak i tehnički traje do ponedjeljka navečer (po lokalnom vremenu). Međutim, Harris je već sada osigurala potrebnu većinu glasova. Bila je jedina kandidatkinja, pa je njena nominacija bila formalnost.

Neobičan izbor kandidata

Kamala Harris će se na izborima boriti protiv Donalda Trumpa Foto: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Stranački skup u metropoli u državi Illinois održat će se od 19. do 22. augusta. Nominacija predsjedničkog kandidata Demokratske stranke trebala je biti održana tamo, kao što su Republikanci Trumpa zvanično kandidovali na stranačkom skupu u julu u Milwaukeeju za izbore u novembru. Međutim, vrh Demokratske stranke već je prije nekoliko mjeseci pokrenuo proceduru kako bi ubrzao izbor kandidata i obavio digitalnim putem. To je povezano s rokovima u saveznim državama do kada stranke moraju potvrditi svoje kandidate kako bi se našli na glasačkim listićima. Posebno je rok u državi Ohio, koji je istekao prije stranačkog skupa, bio odlučujući faktor.

Prikupljena milionska sredstva

Harris je postala vodeća kandidatkinja Demokrata nakon što se predsjednik Joe Biden povukao iz izborne utrke. Biden je direktno predložio svoju zamjenicu kao zamjensku kandidatkinju, a stranka se brzo okupila iza nje. Demokratkinja sada s velikom podrškom ulazi u daljnju izbornu kampanju protiv Trumpa. Već je prikupila milionska sredstva i bilježi bolje rezultate u prvim anketama nego što je to bio slučaj s Bidenom. Međutim, kako će Harris zapravo biti prihvaćena među američkim biračima, pokazat će se tek u narednim sedmicama.

Tekst je preuzet sa www.Tagesschau.de

