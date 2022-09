Kako UN planira da otkrije sudbinu 100.000 nestalih u Siriji

Ovih dana se navršava decenija od nestanka supruga i sina Fadve Mahmoud. "Imaš li ti uopšte pojma kakvu bol trpimo svake minute i svakog dana otkako smo ih izgubili?", kaže za DW ova Sirijka koja sada živi u Berlinu. "Moram znati jesu li mrtvi ili živi."

Njen suprug Abdul-Aziz al-Khair i sin Maher nestali su nakon što je Maher otišao na aerodrom u Damasku po oca 20. septembra 2012. Al-Khair je bio član opozicije i vjerojatno su ga uhapsili agenti sirijskog diktatora Bashara Assada. Njegov 34-godišnji sin i još jedan član opozicije Eyas Ayyash također su privedeni.

Oni su među 100.000 do 150.000 Sirijaca koji su nestali tokom građanskog rata u ovoj zemlji, koji je započeo 2011. u jeku Arapskog proljeća, nakon što su brutalno ugušene mirne demonstracije usmjerene protiv Assada i njegove vlade.

Fadwa Mahmoud: Njen suprug Abdul-Aziz al-Khair i sin Maher nestali su nakon što je Maher otišao na aerodrom u Damasku po oca 20. septembra 2012. Od tada im se gubi svaki trag

"Dokazi upućuju na to da sirijski režim ima birokratiju koja detaljno bilježi sve o onima koji su privedeni i zatočeni", saopšteno je iz UN-a. Ali "snage sirijskog režima nastavljaju namjerno prikrivati ​​sudbinu prisilno odvedenih i nestalih osoba ali i lokacija gdje bi mogli počivati." Možda su bili zatočeni u državnim zatvorima, mučeni ili ubijeni, ili ih je otela neka od paravojnih vojski, uključivši ih kasnije u borbe. A možda su još uvijek živi. Na primjer, 2018. sirijska vlada izdala je smrtovnice za stotine osoba, za koje se zna da su bile po zatvorima. Kasnije su neki od tih ljudi, za koje je potvrđeno da su mrtvi, pronađeni živi.

"Ja i druge porodice nestalih vodili smo kampanju za međunarodnu pomoć, kako bi dobili odgovore o sudbini najmilijih", kaže Fadva Mahmoud, koja je pomogla u osnivanju organizacije Families for Freedom, koja se bavi traženjem Sirijaca koji se još vode kao nestali. To je uključivalo i apele "instituciji za nestale, čiji je zadatak da posebno promatra ovo pitanje", kaže ona za DW.

Demonstracije 2018. u Idlibu: Ljudi žele znati kakva je sudbina snašla njihove najmilije

"Pojednostavite i centralizirajte"

Izvršni ured generalnog sekretara UN-a izdao je krajem avgusta izvještaj u kojem se preporučuje novi "neovisni mehanizam", odnosno organizacija koja bi mogla pomoći u potrazi za nestalima. UN-ovi izvještaji i studije izdali su prije toga niz preporuka, ali, načelno, svaka nova inicijativa predstavljala se i djelovala kao centralno mjesto za informacije o nestalim Sirijcima. "Postoji potreba za jednom vidljivom i dostupnom organizacijom, kako bi se proces potrage za nestalima pojednostavio i centralizirao", kaže se u studiji iz 2021. koju je objavila nizozemska organizacija Impunity Watch.

"Postoji toliko mnogo nestalih, koji su bili registrovani u zatvorskom sustavu", rekao je za DW Jeremy Sarkin, profesor na Sveučilištu Nova u Lisabonu i autor izvještaja o nestalim Sirijcima. "Imate dokumente i svjedočanstva koji nikada nisu prikupljena ili nisu korišteni u humanitarne svrhe", dodaje Sarkin, koji je 2021. napisao knjigu pod nazivom: "Sukob u Siriji i neuspjeh međunarodnog prava da zaštiti ljude globalno". Rekao je da je ovo mnoštvo informacija također razlog zašto neće biti neophodna puna saradnja sa sirijskom vladom kako bi rad nove centralne organizacije bio uspješan.

Sirijka Sedra Alshehabi u Berlinu sa slikom svog nestalog oca

Spajanje agencija/organizacija

Postoji niz različitih tijela koja rade na registraciji nestalih Sirijaca. To uključuje skupine koje zagovaraju prava nestalih, kao što je grupa Fadve Mahmoud, koja privatno istražuje sudbinu nestalih, ali i velike organizacije poput Međunarodnog Crvenog krsta (ICRC), koje imaju ograničen pristup zatvorenicima u sirijskim zatvorima.

Međunarodni, nepristrasni i neovisni mehanizam UN-a (International, Impartial and Independent Mechanism -IIIM), koji radi na sirijskim pitanjima, također vodi bazu podataka o zločinima koji su tamo počinjeni. I Međunarodna komisija za nestale osobe također ima dosije o Siriji.

"Članovi porodica moraju pregledavati svoje feedove na društvenim mrežama kako bi vidjeli mogu li pronaći muža ili brata", rekla je Anne Massagee, zamjenica opunomoćenika za Siriju pri Uredu visokog komesarijata UN-a za ljudska prava, sa sjedištem u Libanu. "Pitanje je: Kako im možemo pomoći da proces ne zahtijeva od njih da kucaju na vrata 12 različitih institucija ili da moraju pregledavati groteskne videe koji ih samo ponovno traumatiziraju?"

Osim što bi sve to objedinio, novi bi mehanizam generalno pružio veću podršku porodicama nestalih. To bi uključivalo savjete o tome kako se nositi s pokušajima iznude na koje često nailaze kada pokušavaju saznati šta se dogodilo zatvorenicima ili pomoć u rješavanju problema koji se pojave nakon što država prizna da je glava porodice nestala a status vlasništva ili skrbništva nad djecom nije jasan.

Članovi familija pregledaju prokrijumčarane slike ne bi li otkrili neki trag o nestalom članu porodice

Novo tijelo također bi se transparentno bavilo svim akterima u sirijskom sukobu, uključujući vladu, jer, kako je primijetio Massagee, "žrtava ima na svim stranama".

Sirijci još uvijek nestaju

Vijest o preporuci UN-a pozdravili su sirijski aktivisti koji su lobirali za uspostavu takvog centralnog mehanizma odnosno organizacije.

"To bi bio bi značajan napredak nakon godina šutnje i nedjelovanja", rekla je Sara Hashash iz organizacije The Syria Campaign. "To porodicama nudi tračak nade. Moramo pokušati kako bi vidjeli hoćemo li imati uspjeha."

Postoje još neka kritična pitanja za razmatranje, kaže Sara Hashash ali i drugi aktivisti iz njene organizacije. Po mišljenju Jeremi Sarkina, procesi u UN-trebali bi bi se odvijati brže: "Nadam se da postoji politička volja za to."

Drugi slučajevi u zemljama s manjim brojem nestalih, kao na Cipru 1970-ih, ostaju neriješeni i desetljećima nakon sukoba. A ljudi i dalje nestaju u Siriji. Jeremi Sarkin, koji je opširno pisao o nestalima u Siriji, rekao je da bi se trebalo više usredotočiti na ljude koji su vjerovatno još uvijek živi, istrajavaju u užasnim uslovima a možda ih i muče. "Moj interes bi bio spasiti njihove živote. Kada bi imali informaciju da su živi, poslali bismo signal sirijskoj državi i rekli: Znamo da ih imate, zahtijevamo da ih država zaštiti i da predstavnici Međunarodnog Crvenog krsta dobiju pristup. "

Ali za Fadvu Mahmoud i druge Sirijce možda je najvažnije pitanje: Hoće li im ovaj novi "centralni i neovisni mehanizam" konačno pomoći da pronađu svoje voljene? "Nakon godina života u neizvjesnosti, teško je povjerovati da ćemo dobiti odgovore”, kaže Fadva Mahmoud. "Ali moramo imati nadu i vjeru”, dodaje. "Moramo nastaviti, kako bismo bili sigurni i kako ne bismo dozvolili da naši voljeni nestanu bez traga.

