Kako se u Turskoj forsira autocenzura

U Turskoj su ulični intervjui popularni – međutim, to je zemlja i društvo, u kojem ljudi svoje mišljenje ne mogu svugdje slobodno iznositi. Mnogi građani se ne usuđuju da javno kažu ono što misle. Dilruba K. se nije ustručavala. Prošle sedmice u Izmiru ona je u razgovoru za jedan YouTube kanal kritikovala ne samo blokadu Instagrama od strane turske vlade, već i proglašavanje državnog Dana žalosti u Turskoj za ubijenim bivšim vođom Hamasa Ismailom Hanijom.

„Ako usred 21. stoljeća napustimo parlamentarni sistem i tursku republiku predamo na upravljanje jednom čovjeku, on će je koristiti kao da je to farma ili gazdinstvo njegovog oca", rekla je Dilruba K. Ljude koji podržavaju zabranu Instagrama kritikovala je provokativnim riječima: „Vi ste glupi, jer svoja prava i slobode dajete u ruke jedne osobe i stavljate je iznad samog Boga." Državnu žalost kritikovala je sljedećim riječima: „Zašto bih trebala osjećati žalost što je neki Arap izgubio život? To me uopšte ne zanima."

"Podsticanje narodnog nezadovoljstva i vrijeđanje predsjednika"

To je bilo dovoljno da Dilrubu K. prošle sedmice uhapse zbog podsticanja narodnog nezadovoljstva i vrijeđanja predsjednika. Optužbe za vrijeđanje predsjednika oslobođena je 20. augusta – ali zbog podsticanja narodnog nezadovoljstva zadržana je u pritvoru i pred sudom će se pojaviti 3. septembra. Optužnica je pripremljena izuzetno brzo. U svoju odbranu, mlada žena je izjavila: „U svom intervjuu nisam napala nijednu državnu instituciju ili osobu. Nisam poimenično prozivala niti predsjednika, niti neku drugu osobu." Također se izvinila ako je to što je rekla „krivo shvaćeno".

Veysel Ok je advokat i do sada je branio mnoge novinare, uključujući i dopisnika njemačkog lista "Welt" Deniza Yücela, koji je 2017. i 2018. godine bio nekoliko mjeseci u turskom zatvoru zbog „terorističke propagande". Advokat Ok naglašava da je hapšenje Dilrube K. nezakonito. „Možda se nekome njene izjave nimalo ne sviđaju. međutim, sve to se mora posmatrati u okviru slobode izražavanja. Svi do sada preduzeti pravni koraci nemaju zakonsku osnovu", kritikuje Veysel Ok.

Ovo mišljenje dijeli i istaknuti poslanik vladajuće Erdoganove stranke AKP: „Osuđujem to, što je ova žena rekla. Čak sam i ljut zbog njenih riječi. Ali, kao pravnik, moram reći da ovdje nema prostora za raspravu. Uhapsiti ovu ženu nije ispravno", kaže Mücahit Birinci. „Moramo biti pravedni prema onome, na koga smo ljuti i prema kome osjećamo bijes", dodao je ovaj poslanik AKP na platformi X.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan ograničava slobodu mišljenja i izražavanja Foto: picture-alliance/dpa/U. Baumgarten

Erdoganova vlada određuje granice slobode izražavanja

Prema navodima kritičara, sve to je u funkciji opstanka onih koji su na vlasti. „Kriminalci bliski vlastima bivaju nagrađeni oslobađanjem, dok se oni, koji izražavaju kritička mišljenja, kažnjavaju. To pokazuje da turski pravni i pravosudni sistem više nije pravni sistem, već mehanizam za apsolutnu zaštitu vlade i njenih postupaka", smatra turski pravnik Veysel Ok.

Politolog Berk Esen sa Sabanci univerziteta u Istanbulu dijeli ovo mišljenje. „Nekada je postojala crvena linija za tursku državu – to se odnosilo na kritiku islamizma ili kritike zbog nepriznavanja genocida nad Armencima", kaže on. „Ako to izuzmemo, mogli ste kritikovati sve i svakoga kako želite – uključujući vladajuću stranku, predsjednika, premijera. Danas nema crvenih linija kao nekada. Jedina crvena linija je da vladajuća elita očuva svoje postojanje. Aktuelna vlada danas određuje granice slobode izražavanja. Ograničava i kažnjava svako mišljenje koje, kako ona smatra, može ugroziti nju samu i njeno postojanje", ističe Berk Esen.

Ograničavanje i gušenje slobode štampe u Turskoj je poznat problem širom svijeta Foto: picture-alliance/dpa/M. Gambarini

Cilj: zastrašivanje

Prema navodima poznavaoca prilika, turska vlada svojim postupcima zastrašuje milione ljudi. „Ovim hapšenjem pokušava se ušutkati glas naroda. Ljudima se šalje poruka da je bolje da šute", primjećuje Hüseyin Yıldız, advokat Dilrube K.

Pretpostavlja se da bi hapšenje moglo imati učinak odvraćanja u budućnosti, kaže Esen. „Mnogi ljudi, koji su dosad slobodno izražavali svoje mišljenje na ulici, od sada će imati autocenzuru. Ono što vlada radi nije hapšenje jedne osobe, već ograničavanje slobode izražavanja svih."

Veysel Ok smatra da će vlada i dalje pokušavati suzbiti kritičke glasove. „Vlada želi brzo ušutkati sve optužbe i kritike, koje ljudi iznose na ulici", kaže ovaj advokat . „Turska je na početku novog talasa ograničavanja slobode mišljenja i izražavanja."

„Dilruba K. nije prva niti posljednja. Ona je jedna od brojnih osoba, koje danas u Turskoj sjede u zatvoru, jer su slobodno izrazile svoje mišljenje. A to je samo početak. U budućnosti ćemo se susretati sa mnogo više takvih slučajeva i hapšenja ljudi nakon izjava datih u nekom slučajnom intervjuu na ulici."

