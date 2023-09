Kako se u Srbiji gleda na oružani sukob na Kosovu

Oružani sukob na Kosovu kao da je zatekao vlasti u Beogradu. Dan kasnije, više je pitanja nego odgovora. Čak je i predsjednik Aleksandar Vučić priznao da je čekao sa „obraćanjem“ skupljajući informacije, i dodao da je sve u „magnovenju“.

Prema Vučiću – što su ovog jutra na naslovnim stranama istakli i tabloidu vjerni vlastima – jedini krivac je Aljbin Kurti, koji navodno želi da Srbiju uvuče u sukob sa NATO.

Vučić je pozvao međunarodnu zajednicu da se formira Zajednica srpskih opština, da na sjeveru budu srpski policajci, jer je to jedini način da više ne bude sukoba.

Niz pogrešnih odluka

Kada je riječ o samim oružanim sukobima, koje je Priština ocijenila kao „terorizam“, predsjednik Srbije je istakao da su se Srbi pobunili zbog „Kurtijevog terora".

Trenutno zaista ima puno otvorenih pitanja, kaže za DW spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, „prije svega šta je naoružana grupa Srba tražila kod manastira Banjska, i kakav je bio cilj tog okupljanja“.

Prema informacijama dopisnika DW-a, ubijeni i ranjeni pa uhapšeni Srbi isključivo su mlađi ljudi iz Sjeverne Mitrovice i Zvečana. Na Kosovu su živjeli i radili, pa je tako misterija zašto su i Kurti i Vučić pominjali da su u pitanju ljudi koji dolaze iz Srbije, odnosno „centralne Srbije“.

Na mističnost ukazuje i Boško Jakšić: „Nije baš jasno zašto kosovska policija ne saopštava identitet uhapšenih Srba. Postoji tu, dakle, čitav niz nejasnoća, ali je politička dimenzija neuporedivo važnija.“

„Prije svega se pokazuje koliko je bila pogrešna odluka o napuštanju Srba iz kosovskih institucija i kosovske policije. Tačno je da Kurti izaziva incidente, ali s obzirom da Vučić vodi ove pregovore i da je on taj koji bi trebalo da osigura bezbjednost Srba, ovo je neka vrsta njegovog poraza“, smatra Jakšić.

Beograd izgubio prednost

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavljuje da „oni koji su podržavali agresiju na Srbiju 1999. godine nastavljaju svoju politiku i podržavaju Aljbina Kurtija, čija je želja da izazove rat“.

Međunarodna zajednica po njegovim rečima praktično dozvoljava da dođe do sukoba na Kosovu, i dodaje da „srpski narod ima pravo da se brani i izražava svoju političku volju, i da ne želi sukob ni sa kim“.

Utisak u Beogradu je da ovakav razvoj događaja nije odgovarao srpskoj strani, jer dolazi u trenutku kada se činilo da Aljbin Kurti gubi podršku međunarodnih faktora.

Taj utisak dijeli i Boško Jakšić. „Ne mislim da Vučić stoji iza ove akcije, ali time problem postaje još ozbiljniji. To možda znači da predsjednik nema ili je izgubio kontrolu nad militantnim nacionalistima."

„Da li je to u sadejstvu sa Rusima, koji se pominju, to ne znamo, ali možemo sa sigurnošću da kažemo da su Srbi u ovom trenutku izgubili prednost koju im je Kurti obezbijedio posljednjih nedjelja. Plasiranje ruskog uticaja jeste jedna od komponenti krize“, kaže Jakšić i zaključuje:

„Mislim da posle pogibije policajca više nema priče o Zajednici srpskih opština."

Kosovska policija kod manastira Banjska Foto: Ognen Teofilovski/REUTERS

Kome odgovara status kvo?

Vučić i Dačić su se inače već susreli sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Tom prilikom je predsjednik obavijestio ambasadora „o činjenici da se na Kosovu i Metohiji sprovodi brutalno etničko čišćenje, koje organizuje premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti uz podršku dijela međunarodne zajednice“, saopštio je Vučić na Instagramu.

Prema riječima Boška Jakšića, teza vlasti u Beogradu da je u pitanju neka vrsta „pobune Srba" zbog Kurtijeve politike „zvuči logično“.

„Ali se stalno pravi jedna greška: uvijek se kaže uhapšen je Srbin, a ne kaže se da je uhapšen jer je osumnjičen za to i to. Sama činjenica da je neko Srbin treba da ga odmah abolira od bilo kakve krivice i na taj način se faktički podiže tenzija", dodaje Jakšić.

Naredne poteze obje strane je teško predvidjeti, i za sada od međunarodnih predstavnika stižu osude napada naoružane grupe na pripadnike policije.

Boško Jakšić smatra „da će se ići na uobičajenu frazu koja se ponavlja u ovakvim situacijama, a to je deeskalacija. Do toga će svakako doći. Niti je sada Kurtiju u interesu da se sukob zaoštrava, a to je još manje u interesu Beograda“.

„To će značiti povratak na status kvo, a to je najgora situacija, jer mi se čini da i Kurtiju i Vučiću odgovara takav status, pa makar on ponekad bio remećen incidentima. Stiče se utisak da ono što se zove međunarodna zajednica nema efikasne metode pritiska na njih dvojicu kako bi se napravio napredak“, dodaje Jakšić.

