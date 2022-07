Kako se pripremiti za let?

Na mnogim aerodromima u Njemačkoj trenutno vlada pravi haos: beskonačni redovi za predaju prtljaga, čekiranje i bezbjednosne provjere su težak test strpljenja za mnoge turiste prije nego što krenu na put. Nije neuobičajeno da se zbog toga propuste letovi.

Operater aerodroma u Frankfurtu Fraport je stoga sada dao preporuke o tome kako putnici mogu pomoći u ublažavanju haotičnih uslova.

Planirajte dovoljno vremena

„Zadovoljni smo što ljudi ponovo lete na odmor. Međutim, dinamično povećanje saobraćaja i dalje predstavlja velike izazove za nas“, objašnjava menadžer Fraporta Aleksander Laukenman. Putnici bi mogli i sami da ubrzaju procese. „Putnici koji odlaze i dolaze moraju biti spremni na duže vrijeme čekanja na različitim tačkama procesa“, kaže Laukenmann.

"Molimo naše putnike za razumijevanje, ali i aktivnu podršku. Jer uz odgovarajuću pripremu, svako od nas može da pomogne da se vrijeme čekanja smanji", jasno je poručio.

U principu, svi moraju planirati dovoljno vremena za čekiranje i kontrolu putnika. „Zato molimo naše goste da budu na terminalu najmanje 2,5 sata prije polaska i da brzo prođu bezbjednosne provjere.

Pripremite putovanje optimalno

Operater aerodroma ističe da savršena priprema za vaše putovanje počinje kod kuće. Čak i ako su smanjeni propisi o ulasku u vezi sa pandemijom na mnogim destinacijama ili pak potpuno ukinuti, putnici bi trebalo da se informišu o mogućim putnim i bezbjednosnim propisima u zemlji destinacije. Ovo važi i za povratak i dolazak u Njemačku.

Uz pomoćnika za putovanja na aerodromu u Frankfurtu, putnici mogu veoma pregledno pronaći sve informacije. Svaka avio-kompanija sama određuje količinu i dozvoljenu težinu prtljaga. „Prilikom pakovanja, na primjer, važi sljedeće: baterije, powerbanks, e-cigarete, upaljači i šibice spadaju u vaš ručni prtljag. Kada je u pitanju ručni prtljag, molimo vas da ga svedete na najosnovnije i, ako je moguće, samo ponesite jednu torbu", preporučuje Laukenman.

Pored toga, putnici olakšavaju procese ako koriste čekiranje veče uoči polaska ili onlajn čekiranje, koje nude mnoge avio-kompanije. Ovo vam štedi vrijeme na aerodromu na dan polaska i možete odmah da prođete kroz bezbjednosnu kontrolu.

Dobro organizovani dolazak do aerodroma

Putnici koji dolaze automobilom treba unaprijed da rezervišu parking mjesto na jednom od višespratnih parkinga u blizini terminala – jer su parkinzi veoma zauzeti posebno u ljetnjim mjesecima. Ovo štedi vrijeme, obezbjeđuje dodijeljeno parking mjesto i jeftinije je nego kada uzmete kartu na rampi.

Dolazak javnim prevozom je takođe alternativa. „Aerodrom u Frankfurtu je dobro povezan sa mrežom Dojče bana. Regionalni i međugradski autobusi staju direktno na terminalima", stoji u uputama Fraporta.

Za putnike koji nisu bili u mogućnosti da se čekiraju putem interneta kod kuće, automatizovani terminali za čekiranje su dostupni na licu mjesta pored često zauzetih šaltera. Koferi se takođe mogu automatski prijaviti. Navigacija u meniju je prilično razumljiva, a ako imate bilo kakvih pitanja, osoblje aerodroma je pri ruci da vas posavjetuje, ukazuje Fraport.

Držite spremne dokumente

„Molimo vas da sva potrebna dokumenta kao što su lični dokumenti, putne isprave i, ako je potrebno, potvrde o vakcinaciji ili testiranju držite spremne za predaju na svim mjestima procesa", naglašava Laukenman.

„Pomozite na bezbjednosnim kontrolnim punktovima da ubrzate proces pregleda. Unaprijed sortirajte svoj ručni prtljag: laptopovi, pametni telefoni i drugi elektronski uređaji moraju biti raspakovani, kaiševi uklonjeni i džepovi pantalona ispražnjeni."

Držite spremne dokumente

Spremite se na čekanje prtljaga

Iz Fraporta ističu da zbog velikog broja putnika može da potraje i izdavanje prtljaga. „Planirajte unaprijed vrijeme čekanja za put kući, kada rezervišete karte za voz i kada zakazujete sastanke sa ljudima koji će vas pokupiti", objašnjava Laukenman.

Oni koji dolaze po vas trebalo bi da koriste kratkoročna parking mjesta na terminalu samo ako mogu da garantuju izlazak u roku od deset minuta.

Prtljag često ne može da se utovari na vrijeme

Aerodrom Frankfurt narednih dana očekuje najveći priliv putnika od početka pandemije korone. Prvog prazničnog vikenda u Hesenu i Rajna-Palatinatu (22. do 24. jula) operater aerodroma Fraport očekuje do 200.000 putnika dnevno. To je oko 75 odsto od nivoa prije početka pandemije.

U Frankfurtu svakog dana polijeće i slijeće do 1.250 aviona sa 285 destinacija. Na najvećem njemačkom aerodromu proteklih nedjelja bilo je problema zbog nedostatka osoblja u aerodromskim službama. Prtljag često nije mogao da se utovari na vrijeme, tako da su, prema Fraportu, hiljade prtljaga ostavljeni i morali su da budu proslijeđeni.

U junu je pet miliona putnika prošlo preko aerodroma u Frankfurtu, što je najveći broj u toku jednog mjeseca od izbijanja koron. Ali, to je u isto vrijeme i dalje bilo skoro za četvrtinu manje nego u junu 2019.

ss/ard

