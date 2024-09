Kako reformirati Vijeće sigurnosti UN-a

Oko 130 šefova država i vlada članica Ujedinjenih naroda prisustvovati će Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku. Jedna tema: reforma Vijeća sigurnosti UN-a - ali prepreke za to su velike.

ARD - New York

U svom Paktu za budućnost, države članice UN-a obvezuju se na reformu Vijeća sigurnosti. U 39 tačaka navodi da će biti uzeta u obzir "hitna potreba da se učini reprezentativnijim, inkluzivnijim, transparentnijim, učinkovitijim, demokratičnijim i odgovornijim".

Konkretno to znači da najmoćnije tijelo UN-a više ne bi trebalo odražavati poslijeratni poredak sila pobjednica, već kako se doslovno kaže "realnost sadašnjeg svijeta”. U New Yorku je njemački kancelar Olaf Scholz također pozvao na brzu provedbu reforme: "Sve više vidimo koliko je sadašnja struktura Vijeća sigurnosti nefunkcionalna. Zato se reforma mora konačno dogoditi sada."

Njemački kancelar Olaf Scholz je također pozvao na brzu provedbu reforme Foto: Frank Franklin II/AP Photo/picture alliance

Više fokusa na Afriku

No, to je lakše reći nego učiniti. Više od dva desetljeća postoje prijedlozi s tim ciljem, ali nikada nisu imali priliku biti odobreni od strane pet članica Vijeća sigurnosti koje imaju pravo veta. Pakt o budućnosti sada to ponovno pokušava uz potporu gotovo svih država članica UN-a. Pri tome je Afrika u Paktu za budućnost spomenuta kao prioritet. Afrička unija traži dva stalna mjesta u Vijeću sigurnosti, što podržava i glavni tajnik UN-a Anthonio Guterres. Uostalom, milijarda ljudi živi u Africi. A na pola od svih sastanaka u Vijeću sigurnosti UN-a govori se o Africi.

Pakt o budućnosti predlaže zastupljenost dodatnih, do sada nedovoljno zastupljenih regija u proširenom Vijeću sigurnosti: azijsko-pacifičku regiju, Latinsku Ameriku i Karibe. Zvuči kao tipičan UN-ov kompromis za čiju provedbu treba mnogo godina. Ipak stručnjak za UN Daniel Forti iz neovisnog think tanka "International Crisis Group" odluku o Paktu za budućnost smatra važnom prekretnicom: "Rasprava o reformi Vijeća sigurnosti sada se vodi mnogo ozbiljnije. Primjetan je novi zamah koji je prije samo nekoliko godina bilo teško primijetiti."

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres podržava zahtjeve Afričke unije Foto: BEN MCKAY/AAP/IMAGO

Nemogućnost dogovora u Vijeću sigurnosti

Tome je pridonio i loš imidž koji posljednjih godina prati Vijeće sigurnosti UN-a. U važnim pitanjima oko Ukrajine i Gaze jedva da je bilo konstruktivnih pokušaja rješenja, ali je bilo dosta međusobnog blokiranja od strane članica Vijeća s pravom veta.

Stručnjak za UN Daniel Forti uvjeren je da će rasprava o reformama značajno napredovati u sljedeće dvije godine. No, on ne vjeruje da će Afrika uskoro dobiti dvije stalne članice Vijeća sigurnosti kao prvi korak u reformi: "Nerealno je da će afričke zemlje biti uzete u obzir u prvom koraku. Ako se Vijeće sigurnosti reformira, bit će to cjelokupni paket, a ne jedan korak."

Pogotovo jer Afrička unija još nije odlučila koje dvije afričke države trebaju postati stalne članice Vijeća sigurnosti.

