Kako mRNK vakcine djeluju protiv raka?

Nakon pandemije korone skoro svi znaju šta znači skraćenica mRNK. Kompanije poput Moderne i BioNTech, koje su razvile vakcine protiv korone zasnovane na mRNK tehnologiji, već neko vrijeme istražuju mogućnosti koje nudi ova "mlađa sestra" DNK. Oni se ovaj put nisu fokusirali na vakcine protiv zaraznih bolesti, već na vakcine i terapije protiv raka.

Kopija genetskog plana mRNK, također poznata kao glasnički RNK (messenger-RNK), igra važnu ulogu u tijelu. Cijeli naš genom je pohranjen u ćelijskom jezgru kao DNK. Međutim, ako je gen iz genoma potreban ćeliji na nekom drugom mjestu, bilo bi previše opasno unijeti na to mjesto cijelu DNK: u slučaju da dođe do oštećenja ili uništavanja genetskog koda u tom procesu, cijela ćelija odumire. Stoga se pravi kopija odgovarajućeg gena - iz mRNK. Ona zatim napušta ćelijsko jezgro i prevodi se u protein – tamo gdje je to potrebno. Ovaj sistem je uporediv sa građevinskim planom, koji se čuva na sigurnom mestu a kopiraju se i koriste samo dijelovi plana koji su potrebni. Ako se kopija zaprlja, smoči ili potpuno uništi na licu mjesta, jednostavno možete napraviti novu kopiju.

Prednost mRNK vakcine

Ako koristite mRNK kao vakcinu, koristite kratki mRNK lanac, koji kodira antigen. Ovo je dio uzročnika (patogena), koji je vidljiv imunološkom sistemu. U slučaju vakcina protiv korone, skoro uvijek se koristi antigen na spike proteinu (na šiljku proteina) koji se nalazi na površini virusa.

Vakcina na bazi RNK – Ribonukleinske kiseline – se unosi u organizam u obliku takozvane „informacione RNK", koja sadrži neku vrstu uputstva za izgradnju antigena, proteina koji provociraju odgovor imunog sistema.

U tijelu se tako mRNK prevodi u antigen, koji imunološki sistem tada prepoznaje kao strano tijelo i počinje da stvara antitijela. Oni su tako u stanju da prepoznaju odgovarajući antigen na uzročniku (patogenu) kada se vakcinisani ljudi kasnije njime zaraze. Antigen se takođe može primijeniti direktno kao vakcina: tada tijelo ne mora da pravi međukorak i da ga sam proizvodi. Međutim, jednu mRNK je mnogo lakše razviti i proizvesti nego protein, zato što tijelo već ima savršenu mašineriju u svakoj ćeliji za proizvodnju proteina iz mRNK. Dakle, velika prednost mRNK vakcine je brzina kojom se ona može napraviti. To je naučnicima postalo jasno tokom pandemije korone.

Naučnici u Njemačkoj rade na novoj terapiji protiv raka uz pomoć mRNK-vakcine

Individualna terapija protiv raka uz pomoć mRNK

Ova brzina također omogućava razvoj individualnih terapija raka. Tumor se ispituje na određene karakteristike - takozvane neoantigene, koji razlikuju ćelije raka od zdravih ćelija. Neoantigeni se zatim prevode u mRNK, koja se daje pacijentima kao vakcina. Imuni sistem tada proizvodi antitijela, koja ciljaju na ćelije raka.

U decembru je američka kompanija Moderna objavila obećavajuće rezultate kliničke faze 2b-studije, koja se odnosi na individualnu terapiju raka kože, zasnovanu na mRNA tehnologiji. U istraživanju je učestvovalo 157 ispitanika. Lijek sa mRNK je pacijentima davan zajedno sa lijekom za proizvodnju antitijela, koji je dobro poznat u liječenju raka kože. Rizik od povratka raka ili smrti pacijenata smanjen je za 44 posto zahvaljujući upotrebi mRNA lijeka u poređenju sa onim pacijentima koji su liječeni samo lijekom za stvaranje antitijela.

Druge kompanije takođe vrše istraživanja i rade na ovoj vrsti terapije protiv raka: kompanija BioNTech sa sjedištem u Mainzu također testira vakcinu protiv raka kože - trenutno sustudije u fazi broj 2. Istovremeno, radi se na više od deset drugih mRNK vakcina protiv raka. CureVac iz Tübingena trenutno razvija tri vakcine protiv raka, uključujući i jednu protiv raka kože. Budući da se pacijenti moraju godinama pratiti i nadzirati u tzv. studijama efikasnosti, još će proći neko vrijeme prije nego što jedna od spomenutih kompanija bude mogla podnijeti zahtjev za odobrenje upotrebe te vakcine.

Mogući lijek protiv raka

Glavna prednost mRNK metode je što su odgovarajuća antitijela veoma specifična i djeluju isključivo protiv ćelija raka. Klasični hemoterapeutski agensi djeluju i na druge ćelije u tijelu i stoga mogu uzrokovati teške nuspojave. Na primjer, neki lijekovi za hemoterapiju napadaju ćelije, koje se brzo dijele. Ovo se odnosi i na ćelije raka, ali i na ćelije u sluzokoži, koštanoj srži ili u testisima. Nuspojave ovih lijekova stoga uključuju infekcije sluznice, anemiju i neplodnost kod muškaraca.

Još jedna prednost mRNK-tehnologije je da ćelije koje proizvode antitijela mogu biti očuvane doživotno, kao što je često slučaj nakon imunizacije. Tada bi se sa ćelijama raka, koje se vraćaju godinama kasnije, mogle boriti vrlo brzo - vjerovatno na način da pacijenti ništa ne primijete. U tom slučaju bi ovakva terapija predstavljala istinski lijek protiv raka.

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu