Kako “kvartovski menadžer” želi spriječiti nasilje

Napadi na berlinske vatrogasce u novogodišnjoj noći 2022. šokirali su mnoge. Vatrogasac Ali Khattab bio je jedan od onih na koje su pucali u njihovim automobilima. Sada je on "kvartovski menadžer" u Kreuzbergu.

„Zajedno za miran doček Nove godine" stoji na plakatu na ulaznim vratima "Dütti-Treff". Prostorija, gdje se održava kvartovski susret je puna, sve stolice i sofe su zauzete. Došli su i susjedi iz naselja Werner-Düttmann, mlade majke, umirovljenici, starije žene. Razlog: tu večer je u naselju njihov "kvartovski menadžer”.

Prisutni poznaju njega i još nekoliko vatrogasaca iz Vatrogasne stanice Urban. Vatrogasci su već jednom bili u posjeti u septembru na festivalu susjedstva. Ove večeri je također rijeć o slavlju - naime o tome kako doček Nove godine može biti miran, čak i ovdje u susjedstvu.

Gotovo svi u prostoriji imaju svoju priču i gotovo svi je žele ispričati Khattabu. O tome kako je bilo strašno, kako je gorio balkon, kako su ih gađali pirotehničkim sredstvima.

Mnogi žele zabraniti privatne vatromete

Barbara, primjerice, u naselju živi desetljećima. “Doček Nove godine ovdje u susjedstvu je ratna situacija”, kaže ona. "Prošle godine je ovdje izgorio kontejner za smeće, kontejner za rabljenu odjeću. Uništili su sve." Ona kaže da se u novogodišnjoj noći ne osjeća sigurno u svom domu.

Da se pita Barbaru i mnoge druge ovdje, privatni vatrometi bi bili zabranjeni. Khattabov cilj je drugačiji: sigurna upotreba pirotehničkih sredstava i prestanak napada na spasioce, okončanje novogodišnjeg rata na ulicama.

Novogodišnja noć u Berlinu Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Najgora noć

Doček Nove 2022. je razlog zašto Ali Khattab ide na "Dütti-Treff" u omladinskim klubovima i školama. Nije riječ o optuživanju ikoga ili upiranju prstom, kaže on. Khattab to uvijek iznova naglašava: "Riječ je o međusobnom razgovoru. Stupanju u kontakt. Međusobnom upoznavanju i poštovanju."

Ovaj vatrogasac je godinu i pol bio i predstavnik susjedstva u Berlin-Kreuzbergu. Za to se dobrovoljno prijavio, baš kao i njegove kolege koje to rade u drugim četvrtima glavnog grada - u Reinickendorfu, u Neuköllnu, u Lichterfeldeu.

Zbunjeni policija i vatrogasci?

Projekt je pokrenut u ljeto 2023. To je pokušaj pronalaska i odgovora na pitanje zašto su napadnuti tokom novogodišnje noći kada su htjeli spašavati živote i gasiti požare.

Ovo pitanje si je tada postavio i Ali Khattab. Zato je tražio kontakt s mladima. Objašnjenja: Nisu mislili da će biti tako loše, pobrkali su policiju i vatrogasce.

Riječ je o ljudskim životima

Sve to ništa ne mijenja. Možda promijene ovakve večeri i nogometne utakmice. Vatrogasac kaže da je noć bila teška. Govori o zapaljenom autobusu u Neuköllnu, o pucanju na njih i kako su mladi ljudi upozorili svoje susjede na požar i možda time spasili živote. Njemu je važno ovo: nije riječ o tome da se mlade ljude jednostavno označi zlima.

Khattab također želi da svi razumiju zašto su vatrogasci dežurni i što se događa ako ne mogu doći jer su napadnuti. "Možda može umrijeti dijete. Neko koga poznajete. Ili se mala vatra pretvori u veliki požar." Riječ je, upozorava on, o ljudskim životima – svaki put.

Berlin u novogodišnjoj noći 2022./2023. Foto: Marius Schwarz/imago images

Samo zajedno

Emine Yilmaz vodi susret u kvartu. Ona je na njega pozvala Alija Khattaba. Emine sama ne živi ovdje, navečer ide kući. Ali ona također želi da se nešto promijeni.

"Želimo da to konačno prestane", kaže ona i poručuje: "Ovo možemo samo zajedno." Jer, riječ je o njihovoj djeci, njihovim unucima, njihovim susjedima, iako to gotovo niko ne priznaje. Stariji muškarac na trenutak postaje malo glasniji. "Mi ih ipak sve poznajemo", kaže on.

U svakom slučaju, svi će oni nešto ponijeti s ove večeri i možda to ispričati i kod kuće - svojoj djeci, unucima i susjedima. A Khattab će nastaviti pričati i igrati nogomet s mladima.

