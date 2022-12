Kako je praksa lobiranja u EU proizvela korupcijski skandal u Briselu

Bivša potpredsjednica Evropskog parlamenta Eva Kailijedna je od četiri osobe u pritvoru, koje belgijski tužioci terete za "učešće u kriminalnoj organizaciji, pranju novca i korupciji". Ona je izbačena iz političkih stranaka i lišena potpredsjedničke funkcije nakon podizanja optužnice za primanje mita od Katara.

Vatreni govori o ovoj zaljevskoj zemlji, koje je držala u Evropskom parlamentu, glasanje u korist dosijea vezanih za Katar u odborima u kojima ona nije sjedila i prisustvo brojnim nezabilježenim događajima u Kataru navodne su veze između Eve Kaili i Dohe.

U saopštenju, objavljenom na internetu, misija Katara pri EU nazvala je optužbe "neosnovanim", navodeći da se radi o ozbiljnim dezinformacijama".

I dok su zvanični detalji o obimu i dubini policijske istrage u Belgiji poprilično oskudni, aktivnosti zastupnika Evropskog parlamenta i drugih tijela EU sada će biti pod pojačanim nadzorom. Istovremeno, stručnjaci EU postavljaju pitanje da li su postojeće antikorupcijske mjere dovoljne.

"Kada postoji veoma složeno kreiranje politike kao što je to u EU, ono u jednom trenutku postaje neprozirno i olakšava kupovinu uticaja", izjavio je za DW News Jacob Kirkegaard iz njemačkog Marshall fonda. "Možete kupiti potpredsjednicu Evropskog parlamenta za 600 hiljada eura! Da li su takvi političari zaista tako jeftini?, zapitao se Kirkegaard. "Ovo je očigledno žena koja se nije plašila da će biti uhvaćena. To ukazuje da svi procesi i mjere kojima Evropski parlament raspolaže, nemaju odvraćajući efekat", rekao je on. "Čak ni glupi ljudi, to ne bi uradili, jer se boje."

Dosadašnja potpredsjednica EP Eva Kaili sada se nalazi u pritvoru zbog optužbi za korupciju

Mjere transparentnosti

Dakle, koje mjere su na snazi ​​u EU? Postoji baza podataka u kojoj se moraju registrovati nevladine organizacije (NGO), lobističke grupe, konsultanti, dobrotvorne organizacije i druge organizacije koje žele da utiču na donošenje odluka i zakonodavstvo. Svi oni koji su navedeni u Registru transparentnosti moraju da prijave svoje budžete i sve donacije iznad 10.000 € kada je riječ o NGO-sektoru.

Zanimljivo je da nevladina organizacija „Fighting Impunity" („Borba protiv nekažnjovosti“), koja je u središtu trenutnog korupcijskog skandala, nije u tom registru. Njen predsjednik, bivši italijanski poslanik u Evropskom parlamentu Pjer Antonio Panceri, je u pritvoru. I partner Eve Kaili, Francesco Giorgi, također tu radi. Nadalje, „Fighting Impunity" dijeli ured sa italijanskom neprofitnom organizacijom „No Peace Without Justice" („Nema mira bez pravde"), čiji je direktor također uhapšen u vezi sa ovim slučajem.

"S takvim rupama u sistemu, ovo se moralo dogoditi", rekao je za DW Paul Varakas, predsjednik SEAP - „Society of European Affairs Professionals", koje pomaže lobistima da se prijave u Registar transparentnosti.

Evropski parlament je 2021. godine odbio da primjeni princip "stroge uslovljenosti" priložen Registru transparentnosti, što bi njihove članove primoralo da se sastaju samo sa registrovanim lobistima. Visoki zvaničnici u Evropskoj komisiji, izvršnom tijelu EU, već su vezani za ovaj princip i dozvoljeno im je da se sastaju samo sa lobistima navedenim u registru. Međutim, poslanici Evropskog parlamenta su tvrdili da bi to narušilo njihovu "slobodu djelovanja u okviru mandata" i odbacili su korake, koji bi ih primorali da objave sve sastanke i navedu imena svih onih grupa i organizacija, sa kojima su se sastajali.

„Tako su to radili u organizaciji „Fighting Impunity", rekao je Varakas. "Imali ste dakle nevladinu organizaciju koja je uticala na donošenje odluka a pritom nije bila obavezna otkriti i prikazati svoje aktivnosti. Pozivao bi ih na razgovor član EP, koji nije morao o tome da se izjašnjava. Bilo im je jednostavno djelovati."

SEAP i druge organizacije sada kažu da bi obavezna registracija (uz koju ide i obaveza objavljivanja svih sastanaka i susreta) mogla biti opterećujuća za manje aktere, kao što su nevladine organizacije, dok će pritisak na Evropski parlament da se pridržava "principa uslovljavanja" biti ogroman.

Corruption scandal rocks European Union

Nakon skandala, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ponovila je poziv da se osnuje tijelo za pitanja etike, koje bi nadgledalo sve institucije EU. "Imamo jedno takvo interno tijelo sa jasnim pravilima u Evropskoj komisiji i mislim da je vrijeme da razgovaramo o tome, kako bismo to mogli uspostaviti u svim institucijama EU", rekla je ona na konferenciji za novinare u Briselu u ponedjeljak (12.12.2022.).

Diplomatski imunitet

Poslanici Evropskog parlamenta također uživaju diplomatski imunitet, kako bi mogli obavljati svoj politički posao bez straha od krivičnog gonjenja. U skladu sa EU-Protokolom o privilegijama i imunitetu, oni ne mogu biti "podvrgnuti bilo kakvom obliku istrage, pritvora ili pravnog postupka u pogledu izražavanja mišljenja ili davanja glasa u okviru svojih dužnosti".

Imunitet, međutim, ne važi, "kada je neki političar zatečen u činu izvršenja prekršaja i ne sprječava Evropski parlament da iskoristi svoje pravo da oduzme imunitet nekom od svojih članova".

Po potrebi, zastupnici u Evropskom parlamentu imaju pravo da traže da im se imunitet potvrdi, ali je pres-služba Evropskog parlamenta saopštila da Eva Kaili nije uputila nikakav zahtjev te vrste. Tužioci u Belgiji, dakle, nisu tražili ukidanje imuniteta.

"Ako nema zahtjeva za oduzimanjem imuniteta, to sugeriše da je sudija zaključio da su ispunjeni kriteriji da se imunitet više ne primjenjuje", rekao je portparol Evropskog parlamenta Jaume Duch u Strazburu. U prošlosti su se zahtjevi za imunitet podnosili u vezi sa zahtjevima za ekstradiciju. Ali budući da su kriminalne radnje, kako je navođeno, počinjene u Belgiji, ekstradicija se u tom slučaju ne bi primjenjivala.

