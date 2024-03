Kako je frontmen Ramštajna „regrutovao“ djevojke za seks

Neki kažu da je u pitanju seksualna zloupotreba. Drugi da su djevojke same rado dolazile u bekstejdž. Pojavila su se nova svjedočenja o seks-žurkama Tila Lindemana, frontmena benda Ramštajn.

Skoro deset mjeseci poslije prvih napisa o optužbama protiv Tila Lindemana više osoba iz okruženja čuvenog frontmena Ramštajna progovorilo je o „kastingu“ kojim je birao devojke za bekstejdž.

Jedna od onih koje su progovorile je Ana Jakina, ruska menadžerka u svijetu muzike. Godinama se starala o Ramštajnu i Lindemanu na njegovim solo-nastupima u Rusiji.

Svako je mogao da vidi kako se skoro svako veče mlade žene dovode Lindemanu, kaže Jakina. Dodaje da ne razumije zašto svi o tome ćute. Kaže, možda je devet od deset žena znalo u šta se upušta, ali jedna od deset nije.

Ponekad je imala utisak da je u sekti, dodaje Jakina. „Guruu sekte se vjeruje šta god da kaže i njegova uputstva se slijede. Za mene je to kao trgovina ženama."

Sve je počelo sa Šelnbi Lin

Šelbi Lin (25), jedna od žena koju je Lindeman odabrao za bekstejdž – a to je u njegovom slučaju značilo za seks – živi u Sjevernoj Irskoj, u jednom obalskom gradiću. Radi u opštinskoj upravi, godinama je bila vjerni fan Ramštajna.

Šelbi Lin je u pauzi koncerta pozvana u jednu prostoriju gdje je trebalo da se upozna sa Lindemanom. Odbila je da ima seksualne odnose sa njim, kaže. Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Poslije koncerta u litvanskom Viljnusu 2023. je „odabrana" za seks sa Lindemanom poslije čega je na Tviteru pokrenula lavinu kada je to objavila.

Kaže, u pauzi koncerta je pozvana u jednu prostoriju gdje je trebalo da se upozna sa Lindemanom. Odbila je da ima seksualne odnose sa njim, kaže Lin. Kasnije je imala osjećaj da su joj podmetnuli drogu, ali nije to mogla da dokaže.

Nedugo poslije njenih tvitova, Ramštajn se oglasio saopštenjem u kojem je sve demantovano.

Novinari njemačkog javnog servisa NDR su posljednjih mjeseci pričali sa dvadesetak žena koje su navodno „regrutovane“ za takva „druženja“ sa Lindemanom. U raznim gradovima Evrope princip je bio isti, opisuju one.

U kamere javnog servisa su ove žene prvi put otvoreno progovorile o onome što su prošle.

Brazilka Monik T. se sjeća afetrpartija sa Lindemanom poslije koncerta u Roterdamu. Kaže da je pjevač poslije nekog vremena postao nervozan. „Ustao je, izbacio glavu kroz vrata i urlao niz hodnik: 'Dovedite žene, dovedite više žena, dovedite žene!'"

Glavna „regruterka"

Za „regrutovanje“ je Lindeman očito imao mrežu osoba od povjerenja. Kao centralna osoba pominje se Ruskinja Alena Makejeva. Ona sebe do danas naziva „kasting-direktorkom" i, prema novinarskom istraživanju, bila je glavna osoba za kontakt sa ljubiteljkama benda.

Ana Jakina zna za to, i tvrdi da je Makejeva prije koncerata birala devojke za „Row Zero", prostor ispred same bine, kao i za zabave koje su se u manjem krugu održavale prije i poslije koncerata.

Jakina tvrdi da joj je Makejeva jednom rekla kako treba da odabere par djevojaka i odvede ih u Lindemanovu hotelsku sobu dok je on na bini. Navodno je te devojke trebalo da čekaju u sobi u potpunom mraku i oralno zadovolje Lindemana kad dođe.

Tako kaže Jakina, ali se to ne može dokazati. „Djevojke mu se serviraju kao na tacni", tvrdi Jakina.

Makejeva i druge osobe označene kao „regruteri“ djevojaka nisu odgovarale na upite novinara.

Elnara Nurijeva takođe zna ponešto. I sama je dugo bila fan Ramštajna i upoznala je Makejevu dok je Lindeman snimao jedan spot.

Kako danas kaže Nurijeva, Makejeva je jednom zamolila da pomogne u „kastingu" za Lindemanov afterparti i ova je pomogla. Danas se kaje.

Kaže, bilo je žena koje su po svaku cijenu htele da upoznaju Lindemana, ali i onih koje nisu imale pojma u šta se zapravo upuštaju. „To je zloupotreba moći. Zloupotreba pravih osjećanja djevojaka koje su htjele da vide idola."

Samo „seks, droga, rokenrol"?

Ima i onih koji tvrde drukčije i govore o grupi-djevojaka koje se vrlo rado upuštaju u sve to. Recimo Peter Lubrih koji je početkom vijeka bio zadužen za obezbjeđenje Ramštajna, i sam je pozivao djevojke na afetrparti.

Kaže, u njegovom poslu kodeks časti podrazumijeva da se ne priča o onome što se vidi, ali on kaže da je toga oduvijek bilo i da nije bezveze ono trojstvo „seks, droga, rokenrol".

Lubrih tvrdi da je, kad je dijelio pozivnice za bekstejdž, to bilo kao da sa „kobasicom hodaš kroz hordu pasa koji nisu jeli tri dana".

Kaže, iza bine se dešava isto što i drugdje u životu. Smatra da su svi tamošnji susreti, kakvi god da su bili, uvijek bili doborovoljni.

Isto kaže iLindemanov advokat Zimon Bergman. Kaže, seksualni odnosi oko koncerata bili su uvijek u međusobnom saglasju i nijednoj ženi nije ništa učinjeno protiv njene volje.

Advokat kaže da se o „regrutaciji" djevojaka može diskutovati sa moralnog aspekta. „I ja sad otvoreno kažem, tako nešto ne odobravam."

Bilo je protesta protiv Lindemana. Ali, sredinom maja Ramštajn ide na evropsku turneju. A većina koncerata već je rasprodata. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Ranije su javni servis NDR i Zidojče cajtung iznijeli tvrdnje dvije žene da su seksualno iskorišćene. One nisu odbile seks sa Lindemanom, nisu se branile, ali su poslije smatrale da je on bio previše napadan.

Tužilaštvo obustavilo istragu

Lindeman je tada odgovorio da je seks bio uz obostrani pristanak. Berlinsko državno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv Lindemana i Makejeve, ali je zatvorilo poslije dva mjeseca – nijedna navodna žrtva nije se javila tužilaštvu.

Do danas Lindeman pravnim putem osporava tvrdnje Šelbi Lin kao i medijske napise, između ostalog one javnog servisa NDR. Djelimično je u tome Lindeman imao uspjeha pred sudom.

Sredinom maja Ramštajn ide na evropsku turneju. Većina koncerata već je rasprodata.

Autori: Daniel Drepper, Elena Kuch, Nadja Mitzkat, Sebastian Pittelkow, Isabel Schneider, NDR