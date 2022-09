Kako Giorgia Meloni želi voditi Italiju

U gradskom parku L'Aquile (Lakvila) - glavnog grada regije Abruco, govor drži Giorgia Meloni). Za nju je to igra na domaćem terenu. Više od pet godina L'Aquilom upravlja gradonačelnik stranke "Braća Italije", na čijem je čelu upravo Giorgia Meloni. Po prvi put je ova desničarska stranka na vlast dovela i predsjednika regije Abruco.

Nekoliko stotina ljudi okupilo se i čeka ispred velike bine. Među njima je i Imo Moresi, koji je tu svratio nakon posla. Ovaj 52-godišnjak kaže da još ne zna za koga će glasati. Pošto je zadovoljan aktuelnim gradonačelnikom u L'Aquili, sada želi da čuje i šta ima da kaže šefica njegove stranke Giorgia Meloni.

Gradonačelnik se "veoma konkretno" pozabavio problemima i učinio nešto za obnovu grada nakon zemljotresa 2009. godine. Na zadovoljstvo građana i poslovnih ljudi oživio je centar grada i "unaprijedio" javnu upravu.

Annalisa stoji ispred bine sa zastavom stranke "Braća Italije". Ona definitivno želi da glasa za Giorgiu Meloni, kaže ova stanovnica L'Aquile. "Giorgia Meloni je precizna, zna šta želi i uvijek je dobro pripremljena i pouzdana. Drži se svog kursa. Zauzima se za ono što želi."

Obećala „dobru vladu"

"Kada je šefica stranke "Braća Italije" nakon više od sat vremena zakašnjenja izašla na binu, pohvalila je grad L'Aquilu i regiju Abruco, rekavši da su oni uzor za Italiju i "simbol dobre vlade, što omogućuje stranka Braća Italije". Prisutne je pozvala da "posvjedoče da "imamo lidere koji nikada nisu izgubili kontakt sa građanima". Obećala je da će "Braća Italije" u potrazi za rješenjima "razgovarati sa onima koji su svakodnevno pogođeni problemima", dodavši da stranka „tako želi da vodi Italiju".

Ljudi oduševljeno slušaju predizborni govor Giorgie Meloni u Rimu

Bliska ljudima, pragmatična, pouzdana i samouvjerena: to je imidž i slika o sebi, koju Giorgia Meloni želi da posreduje u predizbornoj kampanji. Do sada su, tvrdi ona, klijentelizam i članstvo u političkoj partiji odlučivali o karijeri ljudi u Italiji. No, ona se tome suprotstavila "principom zdravog učinka" i poželjela da Italija bude zemlja u kojoj svako treba "dobiti ono što zaslužuje".

Ona želi "jednake, početne šanse za sve" – a onda od pojedinca zavisi hoće li pokazati šta može i dokle će dogurati.

Utaja poreza

Meloni tu svoju liberalno-konzervativnu temu miješa sa ekstremno desnim tezama, na primjer kada govori o utaji poreza. Jedan od problema, kaže ona, su prvenstveno stranci. Ona pojašnjava da država sa poreskim kontrolama „počinje tek nakon dvije i po godine"- a brojni građani, koji žive izvan EU, prije isteka tog vremenskog roka zatvaraju svoje radnje i nestaju, ne uplativši za porez "ni euro".

Država, s druge strane, dobija novac koji joj stranci uskraćuju od "Franca Rossija" - prosječnog italijanskog poduzetnika, koji radi transparantno i od kojeg ima sve podatke. Naravno, Meloni u svom govoru ne navodi nikakve dokaze – ali izvlači zaključke i stavove: U izbornom programu Giorgie Meloni uvršten je zahtjev da ubuduće svi građani u Italiji, koji nisu iz EU, trebaju uplatiti avans ili predujam poreskim vlastima, prije nego što im bude dozvoljeno da otvore radnje.

Migracije

Meloni u svom govoru, nakon što se dotakla teme migracija, optužuje stranke lijevog centra da koriste svoju politiku kako bi osigurale da dileri droge i prostitutke dođu u zemlju. Ona ni jednom riječju ne govori o evropskoj politici svoje političke stranke, niti pominje Vladimira Putina i njegov rat protiv Ukrajine.

Istovremeno, Meloni šaljivo pokušava da reaguje na raspravu o njenim neofašističkim korijenima, koja se vodi u Italiji. Oponaša zvuk monaha koji meditira: i ona svako veče "uranja u sebe", praktikuje meditaciju, bavi se jogom, ide u saunu. „Radim sve što moram kako ne bih reagovala na provokacije”.

Neofašistički korijeni stranke "Braća Italije" i njihove liderke osjetljivo su pitanje koje Giorgiu Meloni očito plaši tokom ove predizborne kampanje. Njen portparol je pokušao zabraniti intervjue, koji su novinari na marginama skupa željeli voditi sa predstavnicima podmlatka stranke "Braća Italije” i koje su namjeravali pitati kakvo je njihovo mišljenje o fašizmu.

