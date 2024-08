Kako Elon Musk koristi X za miješanje u svjetsku politiku

Musk koristi svoju platformu društvenih medija kao megafon za sudjelovanje u političkim raspravama od Ujedinjenog Kraljevstva do Njemačke i Venezuele. Njegovi komentari često slijede sličan obrazac i izazivaju reakcije.

Neredi u Ujedinjenom Kraljevstvu. Predsjednički izbori u Venezueli. Njemačko postupanje s krajnje desnom strankom Alternativa za Njemačku (AfD).

Ovo su samo tri nedavna primjera gdje se milijarder Elon Musk uvukao u političke rasprave u drugim zemljama koje su daleko od njegovog doma u Teksasu.

Dok se SAD pripremaju izabrati novog predsjednika u novembru, Musk ne koristi svoju platformu društvenih mreža X samo za podršku kandidaturi Donalda Trumpa. Najbogatiji čovjek na svijetu također često tweeta svojim više od 193 miliona sljedbenika o političkim problemima u drugim zemljama, često pokazujući ono što se čini kao ograničeno razumijevanje situacije na terenu.

"Elon Musk donosi sve osim informacija, informativne pozicije u raspravama ovdje u Europi - što nije iznenađujuće budući da on živi u SAD-u i komunicira prvenstveno s američkom publikom", kaže Jan Philipp Albrecht, predsjednik njemačke Fondacije Heinrich Böll.

Dok se Muskove intervencije bave širokim rasponom pitanja, obično slijede sličan obrazac. Milijarder često osuđuje ono što doživljava kao ljeevičarske ideale i tendencije koje, kako smatra, pridonose degradaciji društva.

"Musk se kreće u vrlo specifičnom mjehuru ultralibertarijanskih i desničarskih populističkih, reakcionarnih glasova", kaže Albrecht, član njemačke vladajuće stranke Zelenih i bivši državni ministar: "On dobiva većinu svojih informacija iz tih krugova i često završi širenjem mitova o zavjerama i dezinformacija."

"S obzirom na njegov doseg, a posebno doseg njegove platforme, ovo je vrlo alarmantno", kaže on za DW.

"Građanski rat je neizbježan," poručio je Musk komentirajući aktualna dešavanja u Velikoj Britaniji Foto: DW

Muskovo rastuće bogatstvo i politički utjecaj

Otkako je sredinom 1990-ih osnovao svoju prvu tvrtku, poduzetnik rođen u Južnoj Africi, Musk je izgradio niz uspješnih poslova, skupivši procijenjeno bogatstvo na više od 209 milijardi dolara. Tokom prošlog desetljeća, njegova uključenost u pothvate kao što su aviosvemirska kompanija SpaceX i njezina satelitska podružnica Starlink također mu je pomogla da stekne sve veći politički utjecaj.

Nigdje, međutim, Muskova ambicija da se umetne u politiku nije vidljivija nego na X-u. Godine 2022. kupio je platformu, tada poznatu kao Twitter. Od tada se cijeli ekosistem desničarskih kreatora sadržaja uspostavio na platformi. U isto vrijeme, X je postao sve popularniji među desno orijentiranim korisnicima, prema studiji Pew Research Centera iz 2024. godine.

Sam Musk objavljuje i dijeli nekoliko postova dnevno, u rasponu od memeova preko najava svojih kompanija do čestih komentara o političkim temama.

Dugo smatran ideološki neopredijeljenim, "Musk je otvoreno podržavao više desničarskih stavova i desničarskih političara otkako je preuzeo platformu", kaže Matthewu Faccianiju, sociolog sa Univerzitet Notre Dame. Facciani, koji proučava društvene mreže i političku polarizaciju, rekao je da Muskova online aktivnost sugerira da milijarder "konzumira znatnu količinu desničarskog sadržaja na svojoj platformi".

"Mnogi ljudi mogu pasti u eho komore na društvenim mrežama, a čini se da se Elon Musk ne razlikuje od njih, osim po svom ogromnom bogatstvu i utjecaju", rekao je Facciani za DW.

Ismijavanje svjetskih vođa

Milijarderova želja da se uključi u političke rasprave ne zaustavlja se na nacionalnim granicama.

Početkom avgusta sukobio se s britanskom vladom kada je na X sugerirao da je "građanski rat neizbježan" u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon napada na džamije i hotele u kojima su smješteni tražitelji azila širom zemlje.

SpaceX je jedna od kompanija Elona Muska Foto: IMAGO/Pond5 Images

Nakon što je glasnogovornik britanske vlade odbacio njegove komentare, rekavši da "nema opravdanja" za Muskove izjave, Musk je udvostručio svoje napade, označivši britanskog premijera Keira Starmera "dvostrukim Keirom" (sa dvostrukim standardima – op. red.): očita referenca na narativ koji kruži desničarskim krugovima da je britanska policija strožije postupala s krajnje desničarskim izgrednicima bijele boje kože nego s manjinama.

Prije komentiranja situacije u Ujedinjenom Kraljevstvu, Musk je ušao u žestoku raspravu s predsjednikom Venezuele Nicolásom Madurom nakon naširoko osporavanog reizbora ovog socijalističkog političara. Njihova je razmjena dovela do toga da je Musk Madura nazvao "diktatorom" i rekao da bi ga lično "na magarcu" odveo u američki zatvor u Guantanamo Bayu.

Simpatije za njemačku krajnju desnicu

Musk je u Njemačkoj više puta dospio na naslovnice izražavajući simpatije prema krajnje desnoj stranci Alternativa za Njemačku (AfD), čije dijelove njemačka domaća obavještajna služba klasificira kao "ekstremističke krajnje desnice".

U jesen 2023. multimilijarder je podijelio objavu u kojoj je kritizirao postupanje njemačke vlade s neregularnom imigracijom i izrazio podršku AfD-u. Ovog juna odgovorio je na objavu desničarske influencerice, koja je rekla da je glasala za AfD, tvitanjem: "Stalno govore 'ekstremna desnica', ali politika AfD-a o kojoj sam čitao ne zvuči ekstremistički."

Foto: Patrick Pleul//pool/dpa ZB/picture alliance

Sprema se reakcija, kazne na pomolu

Političar Zelenih Albrecht, jedan od najglasnijih kritičara Muskovog uplitanja u njemačku politiku, rekao je da Musk može slobodno izražavati svoje mišljenje unutar ograničenja postojećih zakona.

Ali problem je, prema Albrechtu, što on za to koristi X — svoju vlastitu platformu koju je kupio i sada kontrolira. To, rekao je, dovodi u pitanje neutralnost platforme, kao i privilegiju neutralnosti koju Twitter, kao i druge platforme društvenih medija, uživa u EU.

Kada su se platforme društvenih medija tek pojavile 2000-ih, europski zakonodavci odlučili su ih općenito tretirati kao neutralne posrednike koje ljudi koriste za komunikaciju, slično pružateljima telekomunikacijskih usluga. Vrijeme je za preispitivanje tog stajališta, rekao je Albrecht, sada kada je na snagu stupio novi zakon o društvenim medijima na razini cijele EU, Zakon o digitalnim uslugama (DSA).

Europska komisija već je pokrenula istragu protiv X-a u okviru DSA-a zbog toksičnog sadržaja na platformi. Ako EU utvrdi da X nije u skladu sa pravilima za borbu protiv nezakonitog sadržaja i dezinformacija, ili zahtjevima za transparentnost, tvrtka bi se mogla suočiti sa velikim kaznama do šest posto svog globalnog prihoda.

"Europska komisija mora najstrožije provoditi zakon protiv aktera poput Elona Muska", rekao je za DW Albrecht, bivši član Europskog parlamenta. "Nije da bi ova platforma trebala nestati, i nije da Elonu Musku ne bi trebalo dopustiti da izrazi svoje mišljenje - ali on mora slijediti pravila kao i svi ostali. A svako ko ne igra po pravilima mora biti kažnjen."

Uredila: Kyra Levine

