Kako dekarbonizirati brodsku plovidbu?

Sve zemlje svijeta bi trebale donijeti zakone kako bi ekološki štetnu brodarsku industriju prisilile na prelazak na čišća goriva. To je zahtjev inicijative Green Shipping Challenge, koju su na UN-ovoj klimatskoj konferenciji u Egiptu predstavili SAD i Norveška.

Više od 40 luka, poduzeća i država već je najavilo odgovarajuće mjere, od prelaska na ekološki prihvatljiva goriva do poticaja za brodove koji su povoljniji za zaštitu okoliša.

„Radujemo se vodećoj ulozi Sjedinjenih Država koje tu temu drže skroz na vrhu dnevnog reda", kaže Faig Abbasov. On je nadležan za ekološku pomorsku politiku u europskoj kampanji Transport and Environment, koja se zalaže za čišći promet. „Ali da bi taj izazov postao realnost, SAD mora ozbiljno razmotriti donošenje nacionalnih zakona za međunarodni pomorski promet kako bi se stvorilo tržište za čistu tehnologiju."

Oko 80 posto svjetske trgovine odvija se morskim putem. Svaki dan ogromni kontejnerski brodovi plove svjetskim morima kako bi isporučili robu. I godišnje ispuštaju milijardu tona ugljičnog dioksida u atmosferu. Brodski promet je odgovoran za oko tri posto svjetskih emisija štetnih plinova. Kada bi se radilo o jednoj zemlji, ona bi bila među deset najvećih zagađivača.

Kruzeri zadaju glavobolje i ribarima u Kotoru

„Brodski promet je jedan od najvećih svjetskih emitenata stakleničkih plinova. Zato je od odlučujućeg značenja da se brzo i odlučno djeluje kako bi se smanjile emisije tog sektora i ograničio globalni rast temperature na 1,5 stupanj", kaže norveški premijer Jonas Gahr Store.

Premda brodarska branša do 2050. godine želi biti klimatski neutralna, do sada nisu zabilježeni veći pomaci. Analize pokazuju da bi štetne emisije čak mogle porasti i do 130 posto u odnosu na 2008. godinu.

Nužno je novo tržište za ekološka goriva

Jedan od problema su i troškovi. Brodovi trenutačno kao pogonsko gorivo koriste ekstremno štetno teško ulje koje je puno jeftinije nego čišća goriva zeleni vodik ili metanol, objašnjava Abbasov za DW i dodaje: „S obzirom da je teško ulje tako jeftino, razlika u cijeni je ogromna. Pitanje je: kako to prevladati?"

Prelazak na ekološki prihvatljivija goriva povećao bi troškove za oko 40 do 60 posto, izračunala je međunarodna konzultantska tvrtka McKinsey.

No do sada nije bilo ni poticaja niti pritiska potrošača na brodarske kompanije da naruče nove brodove koji koriste skuplje, ali čišće gorivo. I zato se ni ekološka goriva ne proizvode u većim količinama.

„Nitko se stvarno ne brine o štetnim emisijama brodova", žali se Abbasov. On zahtijeva donošenje nacionalnih zakona kako bi brodovi postupno napustili korištenje fosilnih goriva. Kako kaže, na taj način bi se povećala potražnja za čišćim alternativama što bi dovelo do njihovog pojeftinjenja. „Ako se to tako uredi, cijena neće igrati veliku ulogu jer će se svi morati pridržavati propisa i troškovi će za sve porasti u istoj mjeri", smatra Abbasov.

Europska unija trenutačno pregovara o odgovarajućem zakonodavstvu koje bi postupno ograničilo dopuštene emisije štetnih plinova. I američki Kongres raspravlja o sličnom prijedlogu zakona.

Brodarska branša do 2050. godine želi biti klimatski neutralna

Brodovlasnici idu u smjeru dekarbonizacije

I brodarska branša već poduzima određene korake kako bi postala ekološki prihvatljivija. Međunarodna pomorska organizacija (IMO), koja djeluje u sklopu UN-a, prošlog ljeta je objavila da želi aktualizirati svoju klimatsku strategiju kako bi ovaj sektor do 2050. prestao koristiti fosilna goriva.

Međunarodna brodarska komora (ICS), koja zastupa 80 posto svjetskih brodara, surađuje s Međunarodnom agencijom za obnovljivu energiju (IRENA) kako bi poticala dekarbonizaciju tog sektora.

Maersk, najveća brodarska kompanija na svijetu, želi „do 2040. postati klimatski neutralna s novim tehnologijama, novim brodovima i novim gorivima" i već je naručila 19 brodova koji koriste metanol.

Budući da brodovi imaju vijek trajanja od 20 do 25 godina, ova branša mora „idućih deset godina uvesti opsežne programe za smanjenje štetnih emisija", ističe konzultantska tvrtka McKinsey.

U sklopu inicijative Green Shipping Challenge kompanija Maersk je najavila da će surađivati sa Španjolskom kako bi zajedno istražili mogućnosti za masovnu proizvodnju ekološki prihvatljivih goriva u toj zemlji.

Do 2030. mora postojati dovoljno pogona za proizvodnju zelenih goriva kako bi što više brodara moglo obnoviti svoju flotu, zahtijeva Abbasov. I dodaje: „Pojedine tvrtke žele investirati, ali one će to učiniti samo tada kada i konkurentnost bude povoljna."

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Golemi biznis za brodare Ovakvom razvoju turizma najviše razloga veseliti se imaju vlasnici kruzera. Ove godine će, prema procjenama, svoj odmor na krstarenju provesti oko 25 milijuna ljudi. Samo britansko-američka korporacija Carnival je 2015/2016. utržila 16 milijardi američkih dolara. Utržak njemačkih brodara je u 2016. godini iznosio oko 3,4 milijarde eura.

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Top 10 najvećih brodara na svijetu (2015.) Mjereno prema broju putnika su najveće kruzerske tvrtke američke. Tek na 9. mjestu je Aida Cruises, njemačka kćer tvrtke Carnival. Prvak branše Royal Caribbean, međutim, odvede na krstarenje čak tri puta više putnika nego Aida.

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Dobar posao i za brodograditelje I brodograditelji se vesele "boomu" kruzera. Ali u Europi postoji još samo nekoliko velikih brodogradilišta koja još mogu graditi ovako velike brodove: Meyer Werft na dvije lokacije, Papenburg (Njemačka/na slici) i u Finskoj, Fincantieri u Italiji i STX France u St. Nazaireu. I hrvatska brodogradilišta pokušavaju ući u ovaj klub izabranih, prije svega Brodosplit.

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Ogromna potražnja Trenutno su europska brodogradilišta specijalizirana za proizvodnju kruzera zatrpana poslovima: Meyer Werft ima popunjenu knjigu narudžbi do 2023. Između 2017. i 2026. bi trebalo zaploviti svjetskim morima 97 novih kruzera u vrijednosti od 53 milijarde dolara.

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Jedan graditelj, puno dobavljača Načelno u brodogradnji važi: oko tri četvrtine broda isporučuju dobavljači - od elektroničkog upravljanja preko motora do propelera. Branša dobavljača za njemačku brodograđevnu industriju je sa 70.000 zaposlenih tri puta veća od same brodograđevne industrije. U brodogradilištu Meyer u Papenburgu, na primjer, je za izgradnju jednog kruzera angažirano 800 dobavljača.

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Krstarenja kao gospodarski motor Krstarenja su u 2015. Europi donijela 41 milijardu eura, objavila je strukovna udruga CLIA. Svjetskom gospodarstvu je doprinijela sa 117 milijardi američkih dolara - to je svota dobivena izračunom direktnih troškova brodara, putnika, poreza i neposrednih izdataka kao i isplaćenih plaća.

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? A tko sve to čisti? 14 sati dnevno, 72 sata tjedno - na kruzerima je ovakva satnica često normalna. Osim toga, plaće su često niske, kao i porezi za brod. To je moguće samo zato što njemački brodari bez iznimke registriraju svoje brodove u inozemstvu, istražio je njemački list Die Zeit. Osoblje bi tako moglo postati gubitnikom u ovom "boomu" branše.

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Želite li ovakav posjet u svom gradu? Lukama u kojima ove morske grdosije iz svoje utrobe izbace tisuće turista donesu doduše nešto zarade, ali putnici na kruzerima su opskrbljeni sa svime i shodno tome troše vani manje. U mnogim lukama navala gostiju s kruzera zato nije poželjna. Tijekom jednog vikenda u kolovozu u Palmi de Mallorci je pristalo pet kruzer i iskrcalo 20.000 gostiju!

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Plutajući zagađivači Ovakve navale mijenjaju karakter lučkih gradova i život lokalnih stanovnika. Osim mase ljudi po ulicama, domaćine smetaju i ispušni plinovi brodova. U lukama motori i dalje rade kako bi se hotelski pogon mogao opskrbljivati strujom. U Veneciji valovima koje stvaraju uništavaju i svjetsku kulturnu baštinu.

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Zdravi morski zrak... ... nećete naći na kruzerima. I moderni brodovi stvaraju dušične okside i sitne čestice. To onečišćuje i zrak u lukama i zrak koji udišu putnici. Ovdje vidite navode o količini sitnih čestica u kubnom metru zraka: - 380.000 na palubi kruzera - 20.000 na vrlo prometnoj cesti - manje od 2.000 u "čistom zraku"

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? Traži se "zelenija" tehnologija Niti jedan kruzer u Europi ne zadovoljava sve ekološke kriterije, konstatirala je ovoga tjedna njemačka organizacija Savez za zaštitu prirode (NABU). Prije svega zato što se kao gorivo koristi mazut, a ne ugrađuju se filteri za čestice čađe. Situacija bi se mogla popraviti tek kada 2018. budu počeli ploviti na ukapljeni plin. Grafika: Luke u koje kruzeri najčešće pristaju/broj putnika u milijunima

Kruzeri - blagoslov, pošast ili i jedno i drugo? 11 kruzera u Hamburgu I ovakvi novi kruzeri se predstavljaju na vodećem europskom sajmu za krstarenja na moru i rijekama. Seatrade Europe održava se od 6. do 8. rujna u Hamburgu. Nakon toga su u toj sjevernonjemačkoj metropoli na programu Cruise Days. Ove godine će u okviru njih u hamburškoj luci pristati 11 kruzera - što je novi rekord. http://www.hamburgcruisedays.de/ Autor: Insa Wrede



