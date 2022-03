Kada seksualno vaspitanje postane tabu ili "Don't say gay"

Prošle sedmice je Senat Floride donio kontroverzni zakon kojim se zabranjuje nastava o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu po nastavnom planu i programu za djecu od obdaništa do trećeg razreda osnovne škole. Također, nastavnici ne bi smjeli o tim temama starijoj da predaju djeci i mladima na način koji je „neprimjeren uzrastu učenika".

Zakon se sada našao pred republikanskim guvernerom Ronom DeSantisom koji treba da ga potpiše - on je već signalizirao da ga želi potpisati. Republikanci na taj način, kako kažu, žele zaštititi djecu od pitanja koja oni ne mogu shvatiti i preraditi - i žele ojačati prava roditelja. Protiv škola se sada također može podići tužba ako ne poštuju "prava roditelja koja se tiču obrazovanja djece”- što je ujedno i naziv ovog zakona.

Strah od marginalizacije LGBTQ zajednice

No ovaj zakon poznatiji je pod nazivom "Don't Say Gay”. Protivnici i aktivisti su ga tako nazvali. Protiv zakona postoji mnogo otpora, a on dolazi i od američkog predsjednika Bidena, koji je za zakon rekao da je „ispunjen mržnjom".

I američki predsjednik Joe Biden je protiv zakona zvanog "Don't Say Gay”, za koji kaže da je „ispunjen mržnjom"

Brandon Wolf iz nevladine organizacije Equality Florida, koja se zalaže za prava lezbejki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i queer osoba, rekao je za DW: "Uvijek je primjereno prepoznati postojanje i vrijednost LGBTQ-porodica kao i to da smo mi normalan, zdrav dio društva."

Ali, ovdje je u pitanju mnogo više od pukog nedostatka uvažavanja. Mnogi ljudi se brinu da će tabuizacija alternativnih rodnih identiteta i neheteroseksualnih orijentacija dovesti do više diskriminacije i nasilja. To je jedan od razloga zašto su hiljade školaraca i pripadnika LGBTQ zajednice nedavno izašli na demonstracije.

- pročitajte i ovo: "Dug put do jednakosti LGBTI osoba"

"Seksualno vaspitanje korisno još u vrtiću"

Zabrinuta je i Eva Goldfarb, profesorica javnog zdravlja na Državnom sveučilištu Montclair u New Jerseyju. Goldfarb je 25 godina radila na području seksualnog vaspitanja, obučavala nastavnike širom Sjedinjenih Država i koautorica je američkog Nacionalnog standardnog programa o seksualnom odgoju.

„Seksualno vaspitanje i rasprava o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu trebala bi početi vrlo rano - još u vrtiću", naglašava ova ekspertica. "Djeca su prirodno znatiželjna i počnu postavljati pitanja, na primjer kada vide trudnicu. A šta ako i sami imaju dvije majke, dva oca ili možda brata homoseksualca? Zadatak vaspitača i učitelja je pomoći im da to shvate tako da ih to ne plaši i da ne bude tabu."

Eva Goldfarbu kaže i da takva rana edukacija postavlja temelj za kasniji ulazak u složenije rasprave o tome sa starijim adolescentima. "Nije drugačije ni s ostalim školskim predmetima. Nikom ne pada na pamet reći: počinjemo sa algebrom u osmom razredu, a da prethodno nismo podučili učenike osnovama matematike."

Ranije sa lekcijama o ropstvu i rasizmu

Pitanje kako bi se učitelji i nastavnici trebali odnositi prema seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu i da li bi o tome trebali govoriti je vruća tema, i to ne samo na Floridi – sličnih zakona ima i u drugim američkim državama. U Arizoni će učitelji morati obavijestiti roditelje kada njihova djeca pokrenu pitanje rodnog identiteta. U Indiani bi škole trebale tražiti od roditelja njihov pristanak ako žele razgovarati o seksualnoj orijentaciji. A u Oklahomi je uveden zakon kojim se knjige na tu temu moraju izbaciti iz školskih biblioteka.

Tema seksualnog vaspitanja dio je sveobuhvatnog političkog i kulturološkog rata u obrazovanju. Na mnogim mjestima također se vodi rasprava o tome kako se u školama treba govoriti o istoriji, ropstvu i rasizmu. Nedavno je na Floridi donesen i "Stop Woke Act" - "Zakon o zaustavljanju buđenja". On, između ostalog, ima za cilj spriječiti studente da se stide postupaka američkih očeva odnosno osnivača SAD-a. To se, na primjer, odnosi na istoriju ropstva i odgovornost bijelaca za ropstvo u SAD-u. "Stop Woke Act" također je usmjeren protiv takozvane „kritičke teorije o rasi" - naučnog koncepta koji definira rasizam kao strukturni problem.

Roditelji bi trebali saodlučivati o nastavnim planovima

Pri tome je kuriozitet da „Critical Race Theory" nikada nije bila službeni dio nastavnog programa na Floridi, baš kao ni teme seksualne orijentacije i rodnog identiteta kojih skoro da nije bilo u vrtićima i školama. Ostaje pitanje: protiv čega se zapravo bore konzervativne snage u zemlji?

U slučaju Floride, mnogi pretpostavljaju da se guverner DeSantis želi profilirati unutar Republikanske stranke i njenih birača. I Brandon Wolf iz organizacije Equality Florida ubijeđen je kako je sve podešeno da bi guverner DeSantis ponovo bio izabran. „ A on bi želio preteći Donalda Trumpa „udesno“, kako bi se kandidirao na predsjedničkim izborima 2024.

S druge strane, na hiljade ljudi, koji su izašli na ulice protiv zakona "Parental Rights in Education" - "Prava roditelja u obrazovanju", među njima i brojni učenici, ne žele njegovo donošenje.

Eva Goldfarb je uvjerena da "većina roditelja cijeni kada imaju partnera u obrazovnim ustanovama" koje im pomažu u seksualnom odgoju. „A koliko ja znam, u većini država postoji i mogućnost odustajanja od seksualnog vaspitanja. Dakle, ako ne želite "vaše dijete ne mora pohađati takve nastavu". U nekim državama, poput Arizone, situacija je obrnuta: dijete učestvuje na nastavi seksualnog vaspitanja samo ako roditelji tako odluče.

Pogledajte video 02:33 "Otporom s margine" za prihvaćanje drugog i drugačijeg

Političke rovovske bitke na račun djece

Prijetnja navodnom „diktaturom ljevice" na području rasizma ili seksualnosti, na koju se poziva desnica, stoga je u granicama. Čak i ako se u vrtićima i osnovnim školama otvoreno govori o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu - strah konzervativaca da će to potaknuti djecu da postanu gejovi, lezbieke, transrodne ili queer osobe je, smatra Eva Goldfarb, čista glupost. "Nema naučnih dokaza da ono što naučite u školi može promijeniti vašu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Seksualnost ne funkcionira tako. Ona stvara zastrašujuće scenarije koji zapravo ne postoje."Naprotiv, za ovu naučnicu je bizarno u današnja vremena ne razgovarati o takvim temama. „Za mlađe generacije to nije ništa posebno. I sada mi treba da kažemo da nećemo više razgovarati na tu temu?

Dok trend u nekim američkim državama ide u tom smjeru, u polariziranom društvu SAD-a postoje i drugačiji primjeri. U Coloradu, na primjer, od 2019. zakon zahtijeva od javnih škola da pružaju "sveobuhvatno obrazovanje o ljudskoj seksualnosti". Slični propisi postoje i u Kaliforniji i New Jerseyju.

Kako bi se smanjili stvarni problemi poput visoke stope pobačaja, te diskriminacije i nasilja nad seksualnim manjinama, profesorica Goldfarb se nada da će sadašnji "reakcionarni tenor" ponovno utihnuti. Ekspert Brandon Wolf iz organizacije Equality Floride uvjeren je da „ovi zakoni republikanskim političarima mogu na trenutak donijeti političku pobjedu, ali da to nije dugoročni smjer razvoja ove zemlje."

Pratite nas i na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, kao i na našem nalogu na Instagramu