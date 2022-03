Kada boršč postane neprijatelj

Na odjelu ruske kuhinje supermarketa "Edeka" u Mindenu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji zjape prazne police. Na papiru sa plavo-žutom zastavom Ukrajine napisano je: "Zbog trenutne ratne situacije u Ukrajini, ruski proizvodi se više ne poručuju."

Iz solidarnosti sa Ukrajinom, mnogi trgovci mješovitom robom prestali su prodavati ruske proizvode. Ali u nekim radnjama pridjev 'ruski' jednostavno znači sve specijalitete istočnoevropske kuhinje, čak i ako oni ne dolaze iz Rusije.

Firma „Dovgan" je također pogođena novonastalom situacijom. Kompanija sa sjedištem u Hamburgu već skoro 25 godina opskrbljuje njemačke supermarkete istočnoevropskim specijalitetima. Većina proizvoda se proizvodi u Evropi pod ovim nazivom, a manje od deset posto ukupnog asortimana dolazi iz Rusije, navodi generalni direktor Andrej Kovaljev. Odmah nakon ruskog napada na Ukrajinu, uprava je odlučila da se u znak solidarnosti odrekne ove robe.

Ovakvi prikazi danas nisu uobičajeni samo na ulicama u Njemačkoj, nego i u supermarketima

"Neracionalni napad na proizvode"

„Dovgan" šalje poruke protiv rata i na svojoj internet-stranici, te na društvenim mrežama. Ali za neke je samo ćirilica dovoljan razlog da prestanu da naručuju robu. „Neki su to pravdali i time što je ambalaža naših peljmena bila 'precrvena'. Počeo je neracionalni napad na proizvode", kaže Kovaljev.

Andrej Kovaljev potpuno razumije odbijanje proizvoda porijeklom iz Rusije, jer ih je i sam bojkotovao. Njegova firma je, kako bi sa ostalom hranom ostala na njemačkom tržištu, povela računa o transparentnosti i informisala svoje poslovne partnere o porijeklu svih svojih proizvoda.

Pročitajte još i: Ruska zajednica u Njemačkoj na udaru napada

Zahvaljujući tim informacijama, većina filijala je zapravo samo sa polica sklonila robu proizvedenu u Rusiji ili je nije ponovo naručivala. Ipak, specijalne kampanje planirane za narednih šest mjeseci obustavljene su od strane svih partnera. Samo ovog mjeseca Kovaljev očekuje gubitak u prodaji od deset miliona eura.

Većina prodavaca koje je kontaktirao DW nije odgovarala na pitanja o brendu „Dovgan" u svojim poslovnicama. Trgovački lanac „Edeka" saopštio je da se ne razumije navode o uskim grlima isporuke ili o potpunoj obustavi isporuke od proizvođača „Dovgan". "Nema problema s isporukom ni za nas ni za Dovgan", poručuju iz „Edeke". Moguće je, dodaju, da su pojedini trgovci, koji samostalno odlučuju o dizajnu svojih tržišta, sklonili robu s polica.

Pogledajte video 14:16 Europa u 13 minuta: Oči u oči s ratom

"Mi ne jedemo supu od leće"

Otprilike pet posto Dovganovih partnera se trenutno odriču ukupne isporuke. Međutim, to Kovaljeva ne brine, jer to ne bi trebalo da znači veliki gubitak za posao. U pitanju je kazna za pogrešne ljude, žali se on.

"Vidite, naše sjeme suncokreta se proizvodi u Rumuniji i Moldaviji. Ako više ne mogu da prodajem robu ovdje u Njemačkoj, ne mogu više da plaćam ljudima tamo. A Rumunija je zemlja koja trenutno prima mnogo izbjeglica. To je apsurdno!", govori on.

Uspješno poslovanje kompanije "Dovgan” u Njemačkoj ima svoj razlog: u Njemačkoj živi 3,5 miliona ljudi koji imaju korijene u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza. Oko 2,2 miliona njih govori ruski. Kultura ishrane mnogih slavenskih zemalja usko je isprepletena. Boršč, Zgušenka (zaslađeno kondenzovano mlijeko) ili Tvorog (zrnasti kremasti ​​sir) poznati su i Rusima i Ukrajincima, a ove specijalitete jedu i u Njemačkoj. "To je naša kultura ishrane. To se ne može zamijeniti jer nećemo jesti supu od sočiva ili torteline", kaže Andrej Kovaljev.

Ljudi iz Ukrajine koji sada bježe u Njemačku takođe će ovdje tražiti ono što znaju od kuće. "Znamo šta ti ljudi jedu i možemo im to dati. Nisam ja kriv što 70 posto naših kupaca govori ruski. Ne možemo se riješiti ćirilice. Ljudi čitaju na ovom pismu, uključujući i većinu Ukrajinaca", kaže Kovaljev.

Gastronomija specijalizirana za rusku kuhinju takođe djelimično pati od posljedica privatnog bojkota. Jedan od primjera je i berlinski Café "Datscha” iz kojeg svjedoče o brojnim otkazivanjima nakon ruskog napada na Ukrajinu. Međutim, koliki problem će ovakva događanja da izazovu, još uvijek je nemoguće utvrditi.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu