Društvo Albanija

Kad hoćeš državni posao: za manjine su vrata zatvorena

Gentiana Ahmeti | Oriada Dajko

20.10.2024 20. oktobar 2024

Do sigurnog državnog posla nije lako doći, a pogotovu ne ako ste pripadnik manjine, i to one koja se razlikuje od većinskog stanovništva po boji kože. To nije drugačije ni u Albaniji ni na Kosovu.