Kabinet kancelara Šolca: konačno vlada koja želi da vlada

Ponekad komentator mora da prizna da je pogriješio. Danas je takav dan. Prije četiri nedjelje sam, pošto sam prognozirao duge koalicione pregovore, napisao da bi Nijemci mogli da strpljivo sačekaju ishod jer zemlja dobro funkcioniše i bez prave vlade.

Ono što je za vrijeme formiranja vlade prije četiri godine bilo ispravno, tokom pandemije je bilo pogrešno. Naime, iako su epidemiolozi opominjali da može da se ostvari upravo ovaj scenario – Njemačka se već u poslednjoj fazi predizborne kampanje za parlamentarne izbore, a još više u nedjeljama poslije izbora, suočila sa četvrtim pandemijskim talasom. Izgleda da to nikoga nije zabrinulo.

Letargija i zaokupljenost sobom

Stara vlada, koja je još dva mjeseca poslije izbora bila u tehničkom mandatu, nije pokazala neku veću ambiciju. Ostala je letargična, kao i često do tada u prethodnom mandatu. Nova koalicija je, nasuprot tome, bila zaokupljena sama sobom i traženjem onoga što joj je zajedničko. Tako je došlo do velikih grešaka kao što je zatvaranje centara za vakcinisanje (kao da nisu ni slutili da će biti potrebna i treća doza) ili javna diskusija o mogućoj proslavi priželjkivanog kraja ograničenja – kao da je sve prošlo.

Pritom je aktuelna situacija dramatična – poslije rekordnih brojeva novozaraženih, sada snažno raste i broj umrlih. Da tako više ne može dalje, shvatila je u međuvremenu i nova vlada, pokazujući odjednom žurbu i odlučnost: već sljedeće nedjelje Bundestag će donijeti odluku o obaveznom vakcinisanju pojedinih profesionalnih grupa, a smatra se da će na proljeće doći i odluka o opštem obaveznom vakcinisanju.

Time vlada Olafa Šolca polazi putem, koji će je, kao i politiku uopšte, koštati velikog gubitka povjerenja građanki i građana: sve partije u predizbornoj kampanji, pa i poslije toga, obećavale su, da sigurno neće biti obaveznog vakcinisanja. S obzirom na novu radikalizaciju protivnika vakcinisanja, nova vlada bi se uskoro mogla suočiti sa posebnim izazovom.

Mora li novi socijaldemokratski kancelar u rat?

Novog kancelara Šolca i njegovu vladu čeka još jedan veoma neugodan izazov, ako Vladimir Putin ostvari prijetnje i svojim trupama, nagomilanim uz istočnu granicu Ukrajine, izda naređenje da napadnu Ukrajinu. Neko doduše kažu da se istorija ovdje ne ponavlja. Ali situacija jako podsjeća na proljeće 1999. kada su novi socijaldemokratski kancelar i zeleni ministar spoljnih poslova poslali njemačke vojnike na prvi ratni zadatak od 1945. I tada se, u ratu na Kosovu, radilo se o zaštiti jednog naroda, što nije automatska obaveza na bazi savezništva u Sjevernoatlanskom paktu.

Feliks Štajner

Imaju li se u vidu ti hitni problemi, veliki reformski planovi nove koalicije, koja hoće da se „odvaži na više napretka“ potisnuti su u drugi plan. Ionako će se pokazati, do koje mjere Nijemce još uvijek drži oduševljenje za borbu protiv klimatskih promjena (prema anketama je to za najveći dio stanovništva najhitniji problem), kada primijete, šta to konkretno znači za njihovo blagostanje i standard. Naime, neće biti dovoljno da država povremeno donosi odluke, koje niko ne bi osjetio ni u svojoj svakodnevici ni u svom novčaniku. „Klimatska neutralnost“ se na taj način neće postići.

Koliko će dugo blistati Šolcova zvijezda?

Da je Olaf Šolc sada izabran za kancelara jeste iznenađenje godine. Prije šest mjeseci jedva da bi se neko (uključujući i mene) na to kladio. A demohrišćani su naročito u nedjeljama poslije izbora jasno pokazali da nisu sposobni da vladaju. Ipak, Šolc ne bi smio da zaboravi da je prednost u glasovima, koju je stekao na parlamentarnim izborima i na osnovu koje je postao kancelar, veoma mala. Nju Šolc može brzo izgubiti.

Doduše, Nijemci su u proteklih 50 godina svakog kancelara birali makar još jednom. Ali iz toga ne proizilazi zakonsko pravo na reizbor. Ne, Šolc i njegov kabinet sada moraju da se pokažu na djelu. Inače bi „semafor- koalicija“ mogla da bude i ostane samo epizoda.

