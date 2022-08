K-pop: Talas uspjeha i u Njemačkoj

Južna Koreja je jedno od najbrže rastućih muzičkih tržišta na svijetu. Razlog za to je međunarodno širenje K-popa (Kej-pop), koji toj zemlji donosi više milijardi evra godišnje. Popularnosti južnokorejske pop muzike svakako su doprinijeli i društveni mediji i umreženost fanova. K-pop nije zaobišao ni Njemačku. I u toj zemlji je sve više ljudi oduševljeno južnokorejskom pop muzikom. Šta ih toliko fascinira?

Zabava i zajedništvo

„Jednostavno, K-pop je nešto što me čini radosnom“, kaže 21-godišnja Melisa Ndugva. Ona je jedna od osnivačica najvećeg njemačkog udruženja obožavalaca K-popa. Šta je u toj muzici toliko oduševljava? „Slušati muziku, vježbati koreografiju i onda zajedno sa drugima plesati, to veoma zabavlja“, kaže Ndugva. Zajednički ples nije samo popularan među obožavaocima, već je to i centralni dio K-popa. Performans idola – kako zovu korejske pop zvijezde – važan je jednako koliko i muzika. Ključ uspjeha su melodije koje se lako pamte, sofisticirane koreografije i savršeno inscenirane zvijezde.

K-pop-metropola Frankfurt

K-pop zvijezde su uzor mnogim njihovim obožavaocima, i kada je u pitanju ideal ljepote. U Njemačkoj su već nekoliko godina veoma traženi korejski proizvodi za ljepotu i njegu. U više njemačkih gradova, uključujući i Frankfurt, postoje saloni koji nude korejsku kozmetiku i njegu kože. U Frankfurtu živi najveća korejska zajednica u Njemačkoj, a taj grad u međuvremenu je postao i njemačka K-pop metropola.

U maju 2022. godine u Frankfurtu je održan „KPop.Flex", prvi veliki evropski K-pop festival, na kojem se okupilo 70.000 ljudi. Na njemu su nastupili poznati izvođači kao što su „Monsta X“, „Mamamoo“ i „NCT Dream“. U organizaciji festivala je učestvovala i privatna radio-televizijska kuća iz Seula, „Seoul Broadcasting System" (SBS). Očigledno je prepoznala veliki potencijal njemačkog tržišta.

Zvijezde iz Južne Koreje: Bend NCT Dream na K-Pop-Festivalu u Frankfurtu

„K-pop zajednica u Njemačkoj je zapravo još mala, u poređenju sa SAD, azijskim i nekim drugim evropskim zemljama. Ali ove godine je primjetna velika promjena. Bilo je znatno više koncerata korejskih umjetnika. I nikada u Evropi ranije nije održan festival kao što je bio u Frankfurtu", kaže „Kocky B", koja vodi K-pop plesnu grupu „Shapgang". Dvanaestočlana grupa iz Frankfurta nastupa na takmičenjima na TikToku, gdje predstavlja obrade, ali i svoje koreografije.

Traži se savršenstvo

Kocky B. kaže da je u K-popu fasciniraju fokus na vizuelnom, na plesu, kao i šarena i zabavna inscenacija, što u zapadnoj muzičkoj industriji nije vidjela.

„Kada smo počinjali, malo je ljudi uopšte čulo za K-pop. U plesačakim krugovima tome su se uglavnom ismijavali“, kaže. „To se u međuvremenu promijenilo, jer K-pop industrija plesačima donosi mnogo posla. Ljudi su sada prepoznali koliko je važno to tržište. K-pop izdavačke kuće angažuju brojne plesače sa Zapada, kako bi im osmislili koreografije.

U K-pop koreografijama zvijezde plešu besprjekorno sinhronizovano. I to grupe koje imaju i do 20 članova. Pritom je riječ o sinhronizaciji, zajedništvu – i savršenstvu. To važi i za muziku, objašnjava Izabel Opic, glavna urednica njemačkog časopisa za pop kulturu „K*bang". Muzika je isproducirana na najvišem nivou, a pjesme često pišu i evropski autori. Izdavačke kuće u Koreji dovode velike timove. Onda malo šta može da krene po zlu. Fanovi otpočetka znaju šta će dobiti”, kaće Opic.

Društveni mediji igraju centralnu ulogu

K-pop funkcioniše dobro i zato što nudi velike mogućnosti za interakciju, dodaje Opic. Fanovi gledaju sve muzičke spotove, svaki intervju i o svakom članu grupe su odlično informisani.

Uz to, mnogi idoli glume u serijama ili filmovima i komunikacija preko društvenih medija je savršeno regulisana. „Preko platformi kao što su Spotifaj ili Jutjub i društvenih mreža, poput Tvitera, K-pop je postao dostupniji, a zajednica bolje umrežena", kaže Opic. „Čak i ako nemate nikakve veze sa K-popom, Jutjub će vam predložiti neke od njegovih sadržaja. Danas u svakom razredu njemačke škole neko sluša K-pop, ističe Izabel Opic.

K-pop-idoli uzori?

Taj uspjeh ne bi trebalo da prikrije tamniju stranu K-popa. To je težak industrijski proizvod. Bendove sastavljaju kompanije zabavne industrije. Mladi se uzimaju pod ugovor i ciljano obučavaju, a programi su iscrpljujući i pomalo sumnjivi. Onaj ko se pokaže dobrim, dobija mjesto u grupi.

Ali cijena uspjeha je visoka. Uvijek iznova se govori o veoma nepovoljnim ugovorima, koji idolima zabranjuju da javno imaju vezu, o problemima sa ishranom, pa čak i samoubistvima slavnih.

„U odnosu na ranije, zajednica je svjesnija realnosti industrije", kaže Melisa Ndugva. „Idoli su i dalje uzori, ali se više ne veličaju. U K-popu je skandalozno da idol izlazi sa bilo kim. Postoje zvijezde koje su zbog toga izopštene i koje su morale da završe karijeru. Ali i one su samo ljudi."

