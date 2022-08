Jovana: Aida-zvijezda iz Mladenovca

Čarobna muzika odjekuje Night-Late barom kruzera Aida Perla. Za klavirom sjedi JoyWanna sa cipelicama na tačke. Dok svira i pjeva, publika je pažljivo sluša i uzdiše ispijajući koktele. Potom se prolama gromoglasni aplauz

JoyWanna (Džovana) je umjetničko ime Jovane Milošević Kokor iz Mladenovca a Aida Perla je kruzer, pun njemačkih turista koji 2022. godine plovi po karipskim ostrvima - Malim Antilima. Od aprila 2016. ova umjetnica radi na luksuznom brodu, koji pored niza barova i restorana ima i svoju pivnicu, fudbalsko igralište, stazu za trčanje dugu tri kilometra ali i muzičare -profesionalce koji uveče zabavljaju goste.

Jovana procjenjuje da 80 posto bendova, koji nastupaju na 13 brodova u okviru Aida-flote, dolazi iz Srbije. „Neki ljudi, koji rade dugo na Aidi, krenuli su da organizuju audicije za muzičke grupe u Srbiji, jer su s našeg podneblja. Tu prije svega mislim na agenciju „Breakeout" sa sjedištem u Sloveniji, koja se bavi pronalaženjem talenata i vrbuje muzičare. Kinta, koja se ovdje zaradi, je velika a u Srbiji se taj novac teško može zaraditi", primjećuje ova 35-godišnjakinja.

Još jedan bend iz Srbije "Wonderland" koji je ovog proljeća zabavljao njemačke goste u Beachbaru Aida Perle

Muzika kao da me pozvala u svoj svijet

Jovana (35) je odrastala uz umjetnost. Od malih nogu pa do izbijanja rata devedestih svako ljeto je provodila u Hrvatskoj. Njena mama je u Crikvenici slikala portrete i tamo su provodili po nekoliko mjeseci godišnje. „Ja sam iz nekog razloga jako zavoljela jednog pijanistu, koji je svirao na plaži. Jedno veče, kada mi je bilo tri i po godine, on mi je iz nekog razloga dao mikrofon i ja sam krenula da pjevam. Od tada sam svako veče pjevala sa njim i bila velika atrakcija".

Kada je sa 7 godina upisala muzičku školu, nije htjela da čuje ni za jedan drugi instrumenat već samo za klavir. To je od starta bila, kako kaže, njena opsesija i ljubav." Išla je na takmičenja u sviranju klavira a pjevala je „onako usputno". Imala je tih i lagan glas. Kada je došao pubertet, Jovana se distancirala od muzike. „Počela sam da se udaljujem od sebe i interesujem samo za dječake i izlaske”, kaže ona uz smijeh. Nakon gimnazije upisuje španski jezik i književnost u Beogradu.

Jovana tokom jednog nastupa u Night Fly baru na kruzeru Aida

Tokom studija ponovo počinje razmišljati o muzici i odlučuje da upiše solo pjevanje u istoj muzičkoj školi u kojoj je prethodno završila 7 godina klavira. Tada je imala 21 godinu a na pjevanje se obično ide sa 16, 17 najkasnije 18. "Profesor pjevanja je rekao da sam muzikalna ali da mi je glas slab. Ali ja sam iz nekog razloga toliko željela da pjevam da sam vježbala svaki dan. Na kraju prve godine svi su bili iznenađeni mojim napretkom. Ja sam se, da tako kažem, dobro primila. Ima momenata u životu kada nas nešto jako vuče. Jednostavno znamo da je to ono što nam pripada i da smo na mjestu gdje treba da budemo. Kao da me je muzika pozvala u svoj svijet", kaže Jelena.

Nakon što je tokom te dvije godine razvila i „nabildovala" glas, Jelena sa 22 godine shvata da nije za solo pjevanje, iako je proglašena đakom godine. Osjeća da je ozbiljna muzika "ograničava” i da joj "više prija pop muzika i slobodniji izraz”. Saznaje da u Beogradu postoji srednja muzička škola za jazz (džez). "Vidjeli su koliko sam zagrižena i odlučuju da me prime, iako sam opet bila starija nego što je bilo dozvoljeno", kaže Jovana. „Pjevala sam razne žanrove ali sa jazz-om je nešto kliknulo, nekako mi se sve namjestilo."

Jovana Kokor za klavirom u Nightfly baru kruzera Aida izvodi šou sa operskim pjevačem Eladiom

Uz španski i jazz akademija

Nekako u isto vrijeme Jovana nailazi na St. Luis Band koji vodi Marko Stojanović Louis, sin preminulog pjevača Luisa. „Odem na njihovu svirku, jako mi se dopadne fazon na koji rade, to je mješavina soula, hip-hopa, neosoula, fankija, regea. I počnem da pjevam u Markovom drugom bendu MaraQYa kao prateći vokal.

Bend kreće brzo da radi autorski, počinje da se probija i stiče fanove. Snimaju dva albuma. Sviraju po Srbiji, Bosni, Hrvatskoj. U Makedoniji rade sa reperom Tonijem Zenom, sarađuju sa reperom Gruom iz Srbije. I onda ponovo rez jer Marko Luis 2010. odlučuje da krene u solo karijeru. "U to vrijeme ja sam već vodeći vokal u različitim bendovima. A radim i za agenciju koja mi posreduje angažmane u elitnim hotelima u u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji i Holandiji."

U momentu kada saznaje da se otvara Jazz-akademija u Beogradu, Jovana, između ostalog, ima diplomu srednje škole na Odsjeku za jaaz pjevanje i završen fakultet španskog jezika i književnosti. „Iako mi je bilo dosta škole i učenja, riješim da upišem i Jazz akademiju. Opet kasnim, opet sam najstarija. Ali završim ja i to sa master-diplomom poslije 6 godina.”

Jovana u Aidinom Spray baru Moet & Chandon

Aida-zvijezda je rođena

Kada je Jovana počela raditi na Aidi 2016. najprije je pjevala u bendu Buddies and Soul. Nakon toga nastupa na Aidi Divi i Luni sa svojim momkom-basistom kao duo „Bass and Trable". Tu ona ne samo što pjeva već i svira klavir - sve do početka 2020. - kada se pojavljuje korona. „Usred Azije naši gosti moraju napustiti Aidu Belu. Svi planovi nam padaju u vodu", priča Jovana koja se tada vraća u Mladenovac i raskida s momkom. A onda, nekoliko mjeseci kasnije, dolazi joj poziv sa Aide da ponovo svira i pjeva u Nightfly baru.

„Dođem na taj ugovor poslije 6 mjeseci provedenih kod kuće i prati me osjećaj potpunog mira, iako ne znam šta ću raditi. Znam samo da treba da spremim šou sa nekim likom kojeg ne poznajem i da nastupam u Nightfly baru. A bos mi je bio moj budući muž Lukas".

Ispostavlja se da na Aidi u isto to vrijeme svira i bend iz Mladenovca - u Beach baru. „Naš music event manager Lukas se združio se s liderom benda Milanom. "On mu je”, u šali će Jovana, "bio prva ljubav a ja druga”.

Aida Perla na krstarenju po Malim Antilima

Ali, nakon samo tri i po nedjelje na brodu ponovo se sve obustavlja zbog korone i Jovana ponovo ide kući. A onda, nekoliko mjeseci nakon toga, stiže nova ponuda i novi ugovor na Aidi Perli. Tamo joj njen novi momak Lukas priređuje romantično iznenađenje. „Nakon mog nastupa u Night Fly baru, na binu iznenada izlaze plesači uz pjesmu Fly me to the moon. Ja ne znam šta se zapravo dešava. Odvode nas na binu, gdje uz svjetla koja oblikuju srce, Lukas odlučuje da me zaprosi. Vjenčali smo se u Mladenovcu, u mom dvorištu a kum nam je bio – Milan."

„Volim da upropastim, preharmoinizujem hitove"

Jovana je fantastično prihvaćena na Aidi. „Uz jazz, sviram i brazilsku i ostalu latino muziku i evergreen hitove, Volim da uzmem pop i rok hitove, malo ih upropastim, preharmonizujem i prebacim na jaaz.” Za Aida-gosta Hermanna iz Frankfurta, Jovana je nešto posebno. Njen slobodni muzički izraz za njega je poput "impresionizma u muzici" – a takve izvedbe pjesama nigdje drugo nije mogao da čuje. Jovani jako prija što je ljudi cijene i „osjećaju" njenu muziku. „U Srbiji ne postoji toliko razvijena scena za ovu vrstu muzike. Više se sluša i plaća narodna muzika.”

U Nightfly baru Jovana nastupa sa raznim pjevačima, akrobatama i plesačima a tokom plovidbe Aida Perlom ovoga proljeća priređuje impresivan šou sa tenorom Eladiom. „Eladio je operski pjevač a ja nisam klasični pijanista, on je morao malo da smiri strasti što se tiče opere i klasike a ja sam se morala više prilagoditi njegovom stilu.”

"Muzika me pozvala u svoj svijet"

Iako je u Nightfly baru Jovanino radno mjesto, ona nastupa i sa Aida Stars-pjevačima u Teatriumu – impozantnoj pozornici koju okružuju sjedišta za publiku na tri sprata. To su mladi ljudi sa školovanim glasovima iz SAD, Engleske ili Irske, koji su trenirani za mjuzikle i scenski nastup. Jovana je zadovoljna i uslovima za rad. „Ne samo što imam svoj bar i svoj backstage, gdje su sve moje haljine, već imam i svoju frizerku … divan je to osjećaj".

Put oko svijeta

Angažman na brodu uklopio se u Jovaninu veliku želju da putuje. Ona sada živi na relaciji Aida-Srbija-Njemačka. Namjerava se nastaniti u njemačkom Oldenburgu, pored Bremena, gdje živi njen suprug Lukas, mada su, kako kaže, otvorene za život i druge scenarije".

Impozantna pozornica "Teatrium" na Aidi na kojoj Jovana također svira klavir i pjeva

U oktobru ona ide na put oko svijeta sa Aidom Sol – gdje će zabavljati njemačke goste tokom krstarenja koje traje tri i po mjeseca. Do sada su se, marljivim radom, svi njeni snovi – ostvarili. „Ja zarađujem lijep novac radeći ono što volim", kaže Jovana. Njena je želja da se jednog dana „autentično izrazi" uz svoju autorsku muziku. Taj san prati ubjeđenje da "možemo da imamo sve što poželimo, samo ako u to duboko vjerujemo".

