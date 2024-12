Jesu li napadi dronovima pomoću baze u Ramsteinu neustavni?

SAD koristi vojnu bazu Ramstein u Njemačkoj za napade borbenim dronovima u Jemenu. Jemenski civili smatraju to kršenjem međunarodnog prava i tužili su njemačku vladu. Ovoga utorka o tome raspravlja Savezni ustavni sud.

Tužbu su podnijela dvojica jemenskih državljana iz obitelji bin Ali Jaber. Godine 2012. dvojica njihovih rođaka ubijena su u američkom napadu borbenim dronom. Cilj napada bili su teroristi Al-Qaide, ali su u njemu stradala i dvojica članova obitelji bin Ali Jaber: jedan islamski duhovnik i jedan policajac.

Nakon što se duhovnik u svojoj propovijedi kritički osvrnuo na Al-Qaidu, teroristi su ga pozvali na razgovor. Na susret ga je iz sigurnosnih razloga pratio njegov rođak, policajac. Tijekom razgovora na to mjesto je iz američkog borbenog drona ispaljeno nekoliko raketa. Svi prisutni su poginuli. Tužitelji su primijetili taj napad dronom jer su u tom trenutku bili kod kuće koja se nalazi nedaleko od mjesta napada.

"Letovi dronova psihički opterećuju"

Do danas tužitelji psihički pate od posljedica napada na njihove rođake, kaže njihov odvjetnik Andreas Schüller iz organizacije European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Ova organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Berlinu zastupa dvojicu tužitelja pred Saveznim ustavnim sudom.

Schüller kaže da tužitelji često govore koliko su psihički opterećeni letovima dronova. Ne znaju kada će i gdje doći do napada, niti koji su ciljevi, pa ne mogu voditi normalan svakodnevni život, objašnjava odvjetnik.

SAD već godinama dronovima napada ciljeve u Jemenu na kojima pretpostavlja nazočnost islamističkih terorista (cesta u blizini Sane, 12.12.2013.) Foto: picture-alliance/dpa/Y. Arhab

Optičkim kablom do Njemačke, satelitom do Jemena

Borbenim dronovima upravljaju se na daljinu iz Sjedinjenih Američkih Država. Pritom je ključna točka vojna baza Ramstein u njemačkoj saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka. Signal za upravljanje dronom prenosi se podvodnim optičkim kablovima iz SAD-a do Ramsteina, a od tamo se preko satelita prosljeđuje do dronova u Jemenu. Bez baze Ramstein takve operacije ne bi bile moguće.

Tužitelji smatraju da se tim napadima borbenim dronovima krši međunarodno pravo. Njemačka je, prema njihovom mišljenju, suodgovorna jer dopušta SAD-u korištenje vojne baze Ramstein za upravljanje dronovima.

Iz baze se, navode tužitelji, ne šalju samo satelitski signali prema Jemenu, nego se ondje radi i više od toga: primjerice, analiziraju se satelitske snimke i izviđaju mogući ciljevi. Ramstein je, dakle, središnja točka za cjelokupno djelovanje dronova, tvrdi se u tužbi. Također se podsjeća da je zaštita života i tjelesne nepovredivosti ustavna obveza njemačke vlade te se tvrdi da vlada tu obvezu nije izvršila.

Savezni upravni sud odbio tužbu

U početku su trojica članova obitelji bin Ali Jaber podnijela tužbu. Prvotno pred Upravnim sudom u Kölnu, koji je u svibnju 2015. odbio tužbu. Protiv te odluke podnijeli su žalbu Višem upravnom sudu (OVG) Sjeverne Rajne-Vestfalije u Münsteru. Godine 2019. sud je dao za pravo tužiteljima. Naredio je njemačkoj vladi da se "odgovarajućim mjerama uvjeri da se korištenje zračne baze Ramstein od strane Sjedinjenih Američkih Država za napade bespilotnim letjelicama, kojima se ispaljuju rakete radi ubijanja ljudi na teritoriju Republike Jemen [...], provodi samo u skladu s međunarodnim pravom [...], te da, ako je potrebno, intervenira kako bi se to poštivalo".

Američka vojna baza Ramstein u Njemačkoj Foto: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

OVG je smatrao da njemačka vlada ima obvezu zaštititi život i tjelesnu nepovredivost tužitelja. Ta izvanteritorijalna obveza proizlazi iz članka 2. Temeljnog zakona (njemački Ustav) i postoji zato što njemačka vlada dopušta SAD-u korištenje baze Ramstein za napade dronovima, utvrdio je sud. I zaključio da time postoji veza između Njemačke i oštećenika u Jemenu te da njemačka vlada nije ispunila tu obvezu zaštite.

Njemačka vlada je na tu presudu podnijela žalbu Saveznom upravnom sudu u Leipzigu – s uspjehom. Savezni upravni sud odbio je tužbu trojice tužitelja. Sud je ocijenio napore njemačke vlade da utječe na SAD, poput redovitih diplomatskih razgovora, dovoljnima. SAD je njemačkoj vladi jamčio da će se pridržavati međunarodnog prava. Daljnje mjere vlada nije morala poduzeti, zaključili su suci najvišeg njemačkog upravnog suda.

Fotografija dječaka koji je navodno preminuo nakon ranjavanja u napadu američkih dronova u Jemenu (prosinac, 2012.) Foto: picture-alliance/dpa/Y. Arhab

"Njemačka mora utjecati na SAD"

Protiv te presude Saveznog upravnog suda dvojica od trojice tužitelja 2021. podnijela su ustavnu tužbu Saveznom ustavnom sudu. Oni žele postići prekid napada borbenim dronovima. Tužitelji su naglasili da njemačka vlada može slobodno odlučiti na koji način će to postići, ali da u svakom slučaju mora utjecati na SAD. Andreas Schüller iz ECCHR-a pojašnjava: "Ona bi barem trebala jasno dati do znanja da postoji obveza prema međunarodnom pravu da se napadi dronovima zaustave i da se ne nastave kao do sada."

Njemačka vlada smatra da čini dovoljno. "Više puta smo dobili uvjeravanja da se napadi bespilotnim letjelicama ne pokreću, ne upravljaju i ne zapovijedaju iz Njemačke te da američke snage u svojim aktivnostima poštuju važeće zakone", izjavila je glasnogovornica Ministarstva obrane.

Presuda Saveznog ustavnog suda se očekuje tek za nekoliko mjeseci Foto: Uli Deck/dpa/picture alliance

Usmena rasprava kao "tračak nade"

To što je Savezni ustavni sud zakazao usmenu raspravu, tužitelji već mogu smatrati uspjehom. To pokazuje da sud vidi potrebu za opsežnijim razjašnjenjem mnogih pravnih pitanja. Schüller iz ECCHR-a u tome vidi "tračak nade za tužitelje". Presuda se očekuje najranije za nekoliko mjeseci.

