Jesu li kampovi za djecu i mlade „raj za prijestupnike“?

“Često su mi nešto nudili. Bilo je praktički svega: kokaina, Xanaxa, puno tableta, čak i snusa. Širok asortiman, a mnogi su se i drogirali”, kaže Maya. Ova petnaestogodišnja učenica posjetila je Španjolsku prvi put prošle godine s velikom komercijalnom organizacijom koja nudi putovanja za mlade.

Poput Maye, deseci hiljada djece i mladihu Njemačkoj svake godine odlaze u kampove u zemlji i inozemstvu. Ono što je Maya tamo doživjela šokiralo je njezine roditelje. “U konačnici to je samo zanemarivanje dužnosti nadzora”, kaže Mayin otac.

Alkohol i droga za maloljetnike? To se očito uvijek iznova događa na izletima mladih i u kampovima za odmor. To sugeriraju online recenzije velikih pružatelja usluga. Ponuditelji izleta za djecu i mlade obećavaju bezbrižne avanture: kampiranje u inozemstvu bez roditelja ili odmor na seoskom imanju - primamljiva ponuda za relativno malo novca. Ali nadzornici i bivši sudionici govore u intervjuu za SWR-u istraživačku emisiju Vollbild o mračnoj strani kampova za odmor.

Seksualno zlostavljanje od strane njegovatelja

Dvije mlade žene prijavljuju da su bile seksualno zlostavljane kao djeca u kampu za odmor. Kažu da nisu dobile nikakvu pomoć od drugih skrbnica i skrbnika: "Svi drugi skrbnici su znali za to, prilično sam sigurna", kaže jedna od njih. Jer, kaže ona, očito je, "ako ne spavam s drugom djecom, nego s njim. Ali niko o tome ništa nije rekao."

Nakon godina noćnih mora dok ju je više puta zlostavljao isti skrbnik, djevojčica se otvorila roditeljima. Počinitelj je na kraju osuđen na zatvorsku kaznu zbog seksualnog zlostavljanja.

Stručnjaci traže dodatnu provjeru za njegovatelje

Dok javni pružatelji usluga skrbi za djecu i mladež podliježu kontroli, to nije slučaj sa komercijalnim pružateljima. Jedan od najvećih komercijalnih pružatelja usluga uNjemačkoj, Jugendtours Jugendreisen, ne zahtijeva od svojih njegovatelja da pohađaju tečaj prve pomoći ili proširenu policijsku potvrdu o nekažnjavanju. To pokazuje istraživanje emisije Vollbild. Prema istraživanju novinara ove emisije osuđeni seksualni prijestupnici mogli bi putovati kao njegovatelji - Jugendtours to vjerojatno ne bi primijetio.

Ponuditelji izleta za djecu i mlade obećavaju bezbrižne avanture Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

"Potrebno je vrlo malo truda da se zatraži proširena potvrda o nekažnjavanju. Šta se želi time sakriti?”, kaže Dennis Peinze, direktor Saveznog foruma za putovanja djece i omladine.

Na pitanje SRW-a Jugendtours odgovara da ne postoje zakonski uvjeti za traženje proširene potvrde o nekažnjavanju. "Nažalost, iz potvrde o nekažnjavanju nije u potpunosti jasno je li se njezin nositelj već ranije pojavio u kaznenom registru. Također se ne evidentiraju postupci koji su u toku. Kao rezultat toga, potvrda o nekažnjavanju ne nudi bilo kakvu sigurnost." Međutim, istraživanje emisije Vollbild pokazuje da većina pružatelja usluga inzistira na proširenoj potvrdi o nekažnjavanju.

Online obuka umjesto praktične nastave

Novinar emisije Vollbild poduzeo je vlastiti eksperiment i prijavio se raznim pružateljima usluga kao nadzornik kako bi saznao je li moguće raditi u kampu za odmor bez ikakvih kvalifikacija. Stigla mu je brza potvrda od ponuđača Jugendtours Jugendreisen. Jedini uvjet za pratnju djece ili mladih osoba na putovanju kao nadzornik bio je: petosatni online tečaj uključujući završni test.

To je premalo, kritizira Dennis Peinze iz Saveznog foruma za putovanja djece i mladeži: "U pravilu govorimo o dva vikenda ili cijeloj sedmici, koji bi trebao uključiti ​neophodni tečaj za njegovatelje kako bi zapravo imali potrebne alate. U tom pogledu, naravno, pet sati nije dovoljno."

Standardna obuka samo na dobrovoljnoj osnovi

"Juleica” - "Youth Leader Card” – uspostavljena je kao standardna obuka za neke pružatelje usluga putovanja za mlade i pružatelje usluga socijalne skrbi za djecu i mlade. Da bi ga dobili, njegovatelji moraju proći nekoliko dana obuke i dostaviti dokaz o tečaju prve pomoći.

Odvjetnik Jugendtoursa ističe da su sudionici uz online obuku dobili i “odgovarajući informativni materijal, koji je dio ugovorne obveze i skrbnici ga moraju uzeti u obzir, odnosno obraditi”. Osim toga, navodi on, svi turistički vodiči imaju aktualnu obuku iz prve pomoći.

Tokom petosatnog online tečaja u kojem je reporter emisije Vollbild sudjelovao undercover, većina sudionika ostavila je svoje kamere isključene. Reporter namjerno nije položio završni ispit koji Jugendtours obećava na svojoj početnoj stranici, a “čije je polaganje uvjet za supervizora u Jugendtoursu”.

"Dodatna kvalifikacija” se sastoji od jednog jedinog pitanja

U dodatnom treningu reporter je trebao tačno odgovoriti samo na jedno pitanje: Što trebate učiniti kao skrbnik kada idete na izlet s djecom? Tačan odgovor je: sve poslati ponovno na toalet. Reporter je nakon toga smio raditi kao nadzornik u kampu za odmor s djecom od šest do dvanaest godina na farmi u njemačkoj saveznoj zemlji Saska-Anhalt.

Slučajevi zlostavljanja u kampovima za odmor događaju se uvijek iznova, navode stručnjaci Foto: Fotolia/Monkey Business

Za svoje troškove dobiva deset eura naknade - po danu. To je uobičajena praksa u industriji, kažu stručnjaci. Na pitanje o završnom ispitu, Jugendtours je rekao "da je novinar u konačnici položio ispit".

Međutim, kada je stigao na mjesto, reporter je brzo došao do svojih granica: on je sam bio odgovoran za grupu od šest dječaka u dobi od deset godina. Osim njega, nadzorni tim čine 21-godišnja turistička radnica i dvoje 18-godišnjih maturanata. Njih dvoje, prema vlastitim izjavama, također nemaju prethodnog iskustva. U početku njih četvero čuvaju ukupno 32 djece. Tek drugi dan došao je drugi nadzornik. Ona ima 20 godina i jedina je koji profesionalno radi s djecom i mladima.

Komercijalni pružatelji usluga ne podliježu nikakvom nadzoru

Odgajatelji često provode vrijeme sami sa grupama djece, čak i iza zatvorenih vrata. Ursula Enders to kritizira. Ona je po profesiji pedagog i članica je odbora udruge Zartbitter i već desetljećima skrbi o žrtvama seksualnog zlostavljanja. Ona kao veliki problem vidi nedostatak koncepata zaštite među komercijalnim pružateljima usluga.

"Komercijalni pružatelji usluga ne podliježu nikakvom stručnom nadzoru i ne podliježu nikakvim sankcijama", žali se Enders. "Svaku kiosk na kojem se prodaje pomfrit provjerava ministarstvo zdravstva, ali svako smije raditi s djecom, bio on kvalificiran ili ne", kaže ona i dodaje: „Mora se spriječiti da komercijalni pružatelji usluga postanu "raj za prijestupnike".

Ministarstvo za pitanja porodice ne vidi potrebu za akcijom

Slučajevi zlostavljanja u kampovima za odmor događaju se uvijek iznova. Nema službenih podataka, ali Enders pretpostavlja da je broj neprijavljenih slučajeva velik. To je jedan od razloga zašto ona poziva da svi pružatelji usluga moraju od svojih njegovatelja dobiti proširenu potvrdu o nekažnjavanju. "Policijska potvrda barem šalje poruku: bavimo se problemom. No čak se ni to ne poštuje.”

I dok stručnjaci vide potrebu za djelovanjem i zahtijevaju nadzor nad komercijalnim pružateljima aktivnosti za djecu i mladež, savezno Ministarstvo za pitanja porodice, na pitanje SRW-a, ne vidi potrebu za djelovanjem.

Ronja Bachofer i Timm Giesbers, SWR

