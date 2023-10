Jesu li žene srušile PiS na izborima u Poljskoj?

„Konačno postoji tračak nade u promjene", veseli se Wanda Kaczor iz Varšave. Ona je na parlamentarnim izborima u Poljskoj 15.10. birala Ljevicu. Ta stranka namjerava ući u koaliciju s oporbenim savezom Građanska koalicija (KO) i kršćansko-demokratskom strankom Treći put (TD). One bi imale većinu u poljskom parlamentu Sejmu i skinule bi s vlasti stranku Pravo i pravda (PiS).

Žene kao 30-godišnja kulturologinja Kaczor očekuju od nove vlade da se jače zauzme za prava žena i liberalizirati Zakon o pobačaju. Otkako je PiS prije tri godine pooštrio zakon, trudnoća smije biti prekinuta samo u slučaju silovanja ili opasnosti za život ili zdravlje žene. Pooštrenje zakona je tada izazvalo veliki val prosvjeda.

„Ja sam kršćanka, ali sam ipak za slobodu odlučivanja", kaže Kaczor u razgovoru za DW. U njezinom okruženju smatraju da je ona orijentirana ekstremno ljevičarski i zato što je 2020. sudjelovala na demonstracijama žena protiv zakona o pobačaju. Radi i kao urednica u katoličkom časopisu „Magazyn Kontakt" i već godinama je aktivna u progresivnom Klubu katoličke inteligencije (KIK).

Iako se osjeća povezanom s katoličkom crkvom ona zagovara pravo na pobačaj do 12 tjedna trudnoće. „To ne bi dovelo do toga da se odjednom sve žene odluče na pobačaj. Restriktivni zakon nanosi veću štetu, nego legalizacija pobačaja", smatra ona.

Wanda Kaczor je urednica katoličkog časopisa "Magazyn Kontakt" Foto: Monika Sieradzka/DW

Pobačaj – kontroverzna tema

Potpuno drugačije mišljenje zastupa Kinga Jurek, koja je već nekoliko godina aktivna u omladinskoj organizaciji desno-ekstremne i anarhističke stranke Konfederacja. Ona se slaže s pooštrenim zakonom o pobačaju. „Konfederacja u središte pozornosti stavlja pravo pojedinca, dakle i nerođeno dijete mora biti zaštićeno", argumentira ova 20-godišnja studentica prava. Pritom se pobačaj ne tiče samo pogođene žene. „Ako žena želi pobaciti morao bi i otac djeteta imati pravo reći svoje mišljenje."

Svojom potporom restriktivnom zakonu Kinga Jurek pripada manjini. Prema jednom ispitivanju internetskog portala OKO.Press 75 posto Poljaka zagovara legalizaciju pobačaja do 12 tjedna trudnoće.

Studentica Kinga Jurek se slaže s pooštrenim zakonom o pobačaju Foto: Monika Sieradzka/DW

Hoće li žene opet biti izigrane?

Pooštrenje zakona o pobačaju je jedan od razloga za gubitke PiS-a na parlamentarnim izborima 15.10., kaže poljski politolog Bartlomiej Biskup u razgovoru za DW. Potpora toj stranci pala je s 43,6 posto u 2019. godini na sadašnjih 35,4 posto. „Od toga sad profitira Ljevica koju su većinom birale žene i Građanska koalicija, koja se proteklih godina također okrenula više u lijevo", objašnjava on.

Liberalna Građanska koalicija, koju predvodi bivši i vjerojatno budući predsjednik vlade Donald Tusk, morala bi u predstojećem legislativnom razdoblju „konačno nešto učiniti kako ne bi ponovo izdala biračice", kaže ovaj stručnjak s Varšavskog sveučilišta. „Kada je bila na vlasti od 2007. do 2015. ona ništa nije učinila glede pitanja pobačaja."

Građanska koalicija, istina, obećava legalizaciju pobačaja do 12 tjedna trudnoće, ali Biskup ne vidi za to potrebnu većinu u novom Sejmu. Koalicijski partner Treći put, jedna kršćansko-konzervativna grupacija, „najvjerojatnije to neće prihvatiti". Građanska koalicija i Ljevica, dakle, nemaju većinu za liberalizaciju restriktivnog zakona, kaže on.

Rekordni odaziv birača

Činjenica da politiku većinom vode muškarci i da odlučuju ne obazirući se na žene, da veliki prosvjedi žena ništa nisu promijenili te da se u izbornim programima stranaka gotovo uopće ne vodi računa o pravima žena – to je posljednjih godina dovelo do smanjenja zanimanja žena za politiku. Još nekoliko tjedana prije izbor samo je polovica Poljakinja namjeravala izaći na izbore.

Ali, brojni apeli i kampanje, u kojima su se aktivistice i poznate osobe pozivale na izlazak na izbore, okrenuli su taj trend u posljednjoj minuti. Na kraju je na izbore izašlo 74,7 posto žena i 73,1 posto muškaraca. Izlazak na izbore je sa 74,4 posto bio najveći od pada komunizma 1989. godine.

Najviše žena je svoj glas ipak dalo PiS-u, 35,9 posto. Osobito su žene u dobi iznad 60 godina birale PiS (52,8 posto), dok su žene u dobi od 18 do 29 godina PiS-u dale samo 14,4 posto glasova. Građanskoj koaliciji one su dale 32,5 posto glasova.

Ali, presudnu ulogu su odigrale male stranke. Osobito su Ljevica i Treći put profitirali od glasova mlađih žena. Ekstremna desnica je dobila jako malo ženskih glasova i da su birale samo pripadnice ljepšeg spola, one ne bi ni ušle u parlament.

I nakon izbora ostaje borba

U idućem legislativnom razdoblju će u Sejmu biti 136 žena, što je najviše dosad. Ali, one ipak čine samo oko 30 posto, jer poljski parlament ima 460 zastupničkih mjesta. Ali, bez obzira što su žene ojačale lijevo-liberalni blok i pridonijele rušenju PiS-a, njihovi zahtjevi bi mogli opet biti ignorirani.

Politolog Biskup kaže da ni prava žena ni socijalni programi ne pripadaju u prioritete vjerojatne buduće vlade sastavljene od lijevih liberala i kršćanskih demokrata. Možda će biti donesene odluke o manje kontroverznim temama, kao što su veća prava za roditelje djece s posebnim potrebama ili o obećanju Donalda Tuska da će poduprijeti majke pri povratku na radno tržište.

Ali, zasad se borba nastavlja kao i u predizbornoj kampanji. „Teže teme će doći na red tek na lokalnim i europskim izborima na proljeće. A do tada će stranke nastojati pokazati složnost. No, s vremenom će se sve jasnije pokazivati razlike između tih stranaka", prognozira Biskup. Pitanje pobačaja je samo jedan primjer za to.

