Jedan glas za psa, mačku i svinju

Za piliće koji se ne mogu više kretati jer zbog uzgoja prebrzo i pretjerano rastu, ima nade. Također i za krave, čije je vime usljed ciljanog uzgoja podignuto do te mjere da njihov kostur ne može dugo izdržati. Čak i za krokodile, zmije i gamzove koji se još uvijek mogu privatno držati u Njemačkoj, postoji tračak nade da će ovoj situaciji uskoro doći kraj. Ariane Kari ime je žene koja bi konačno trebala popuniti rupe kada je riječ o cilju države da se konačno pruži zaštita životinjama.

Ona je po zanimanju veterinarka i kaže: "U svom radu kao povjerenik savezne vlade za dobrobit životinja vidim sjajnu priliku za unapređenje dobrobiti životinja. Posljednje, ali ne i najmanje važno, koristit ću se obrazovanjem i radom u odnosima s javnošću kako bih prenijela više znanja o potrebama životinja - jer znanje štiti životinje."

Njemački kućni ljubimci, ali prije svega stoka u ovoj zemlji, odnosno jedanaest milijuna goveda, 26 milijuna svinja i 173 milijuna peradi u Njemačkoj, sada prvi put imaju odvjetnicu na saveznoj razini. Do sada je samo devet saveznih država imalo službenike koji su brinuli o dobrobiti životinja, od 2017. Kari je zamjenica službenika za dobrobit životinja u Baden-Württembergu.

Ona je zapsolena u Saveznom ministarstvu poljoprivrede. Ministar Cem Özdemir hvali Kari kao "dokazanu stručnjakinju": "Stvaranjem ureda na saveznoj razini dodatno ćemo ojačati zaštitu životinja u Njemačkoj strukturno i institucionalno. To pokazuje koliko je za saveznu vladu važno pitanje dobrobiti životinja."

Kari čeka "mamutski zadatak"

Ariane Kari, koja se 2018. izjasnila protiv popisa pasa za borbe i umjesto toga se zalagala za uvođenje opće licence za rukovanje psima u Baden-Württembergu, nije samo preplavljena unaprijed hvaljenim riječima svog budućeg šefa Özdemira. Glavni njemački aktivist za prava životinja Thomas Schröder također misli da je Kari dobar izbor, ali sada je, kako kaže, suočena s ni manje ni više nego "mamutskim zadatkom".

Predsjednik Njemačke udruge za dobrobit životinja kaže za DW:: "U načelu, uvođenje saveznog povjerenika za dobrobit životinja je pravi korak. Međutim, još uvijek sam zabrinut oko koncepta i hoće li učinak doista biti dovoljan. Ako savezni povjerenik samo savjetuje ministra Özdemira i ne može izravno pristupiti drugim ministrima, onda to naravno znači da ima još manje ovlasti u usporedbi s ovim drugim ministarstvima."

Schröder navodi primjere: Ako su životinje zbijene u dvokatnim transportnim vozilima i svojim leđima stalno udaraju o strop, to se tiče Ministarstva prometa. Na pitanje koji su pokusi na životinjama danas prihvatljivi, a koji nisu, odgovor je u Ministarstvu znanosti.

Zaštita životinja još nije međusektorsko pitanje

No hoće li savezni ministar prometa Volker Wissing ili savezna ministrica istraživanja Bettina Stark-Watzinger dopustiti saveznoj povjerenici iz drugog ministarstva da ih nagovori na tu odluku? Schröder je sumnjičav: "Druga ministarstva nemaju nikakvu ulogu u tome i mislim da je to pogreška. Budući da je državni cilj dobrobiti životinja, to znači da sva ministarstva moraju razmotriti to pitanje, a ne samo Ministarstvo prehrane i poljoprivrede."

1. kolovoza 2002. Njemačka je postala prva zemlja u Europskoj uniji koja je uvrstila zaštitu životinja kao državni cilj u članak 20a svog ustava, uz dodatak: "Od sada će država štititi prirodne osnove života i životinje". Dugo se vremena njemačka zbog ovog smatrala neslužbenim europskim prvakom u zaštiti životinja.

I doista, odluke poput onih Saveznog upravnog suda u Leipzigu iz 2019. pokazuju da se dobrobit životinja u ovoj zemlji shvaća ozbiljno: tada je odlučeno da ekonomski interes peradarskih farmi nije razlog za masovno ubijanje muških pilića koji su neupotrebljivi u proizvodnji jaja.Nakon toga je uslijedila zabrana njihovog ubijanja.

Njemačka više nije europski prvak u zaštiti životinja

No, brojne udruge za zaštitu životinja zamjeraju da se i dva desetljeća nakon izmjene zakona previše govori o koristi od životinja, a premalo o njihovoj zaštiti, odnosno da se dobrobit životinja i dalje u velikoj mjeri zanemaruje. Thomas Schröder stoga više ne vidi Njemačku kao nekoga ko je predvodnik u oblasti zaštite životinja.

"Pali smo na popisu zemalja u zaštiti životinja jer svjesno desetljećima imamo rupe u zakonu o zaštiti životinja i niko ništa ne poduzima. Mislim da se više ne može reći da smo najbolji u Europi." Predsjednik Njemačke udruge za dobrobit životinja stoga poziva na drugačiju prehrambenu politiku, te udaljavanje od ciljeva izvoznih rekorda: "Svijet se hrani iz Njemačke ili iz Europe, to više ne može biti naša filozofija."

Kari nema puno vremena

Dakle, Ariane Kari ima puno toga za učiniti – a vrlo malo vremena za to. Posao povjerenice Savezne vlade za dobrobit životinja prestaje sa zakonodavnim razdobljem. Ako krajem 2025. u Njemačkoj vlast preuzme nova vlada koja pridaje manje važnosti zaštiti životinja, državni dužnosnik za dobrobit životinja mogao bi, u najgorem slučaju, biti samo jednokratnog karaktera.

Riječ je o gotovo dvije i pol godine u kojima bi, prema riječima Thomasa Schrödera, ova povjerenica, unatoč svim nedaćama, trebala postići barem sljedeće:

"Moja najveća želja bila bi da svaki ministar morao svoju odluku obrazložiti u smislu dobrobiti životinja, bilo da se radi o transportu, istraživanju ili pravosuđu. Svaki nacrt zakona mora odgovoriti da li je pitanje ravnopravnosti razjašnjeno, odnosno da li je pitanje održivosti razjašnjeno. Tu se mora gledati u budućnosti: Jesu li ovdje razjašnjena relevantna područja zaštite životinja? I to da ja na kraju svakog zakona stoji: U skladu sa državnim ciljem zaštite životinja."

