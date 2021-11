Je li Tesla deklasirao njemačke automobilske divove?

Budućnost je električna – u to su uvjereni brojni automobilski stručnjaci. Ali koje će firme od toga profitirati? Trenutno je Tesla broj 1 po pitanju e-mobilnosti. Do prosinca 2020. Diljem svijeta je registrirano oko 1,38 milijuna novih vozila teksaškog proizvođača. Najuspješniji dosadašnji e-auto u svijetu, Model 3, također je dio portfelja kojim se može pohvaliti šef Tesle Elon Musk. Do końca prošle godine ukupno je prodano oko 813.000 komada Modela 3. Ove je godine u rujnu taj auto postao najprodavaniji model uopće – te je tako pretekao čak i VW-ov Golf. Tesla plovi stazama uspjeha. E-automobili drugih proizvođača (BVD ili VW) na globalnom tržištu nisu ni približno tako uspješni – to otkrivaju podaci o prodaji vozila.

Hertz se odlučio za Teslu

Snažan impuls rastu vrijednosti Teslinih dionica nedavno je dao Hertz. Tvrtka koja se bavi iznajmljivanjem vozila (rent-a-car) najavila je da do końca iduće godine namjerava kupiti 100.000 Teslinih e-automobila. I čini se da Tesla u tom poslu uopće ne mora davati nikakav popust Hertzu zbog količine naručenih vozila. To je na Twitteru barem ustvrdio Teslin utemeljitelj Elon Musk. Potražnja za njegovim autima je puno veća od proizvodnje, kaže on. I dodaje da još uvijek nije potpisan ugovor s Hertzom.

Nakon deala s Hertzom, ako ga doista bude, Tesla bi mogao „doći” i do mušterija koji do sada nisu previše razmišljali o e-autima. „Vozila koje rent-a-car tvrtke iznajmljuju dolaze u kontakt s mnogim ljudima, uglavnom solventnim kupcima. Korištenje tih vozila je nešto poput probne vožnje”, kaže auto-stručnjak Stefan Bratzel iż neovisnog istraživačkog instituta Center of Automotive Management na Visokoj poslovnoj školi u Bergisch-Gladbachu.

Moguće je da dođe do porasta potražnja, ali to ne mora rezultirati i porastom prodaje. Taj deal će pomoći Tesli, ali samo u ograničenom obujmu, kaže ovaj stručnjak: „…jer Tesla nema problema s potražnjom, ali ima s produkcijom”, napominje Bratzel. No, već i sama najava tog posla izravno je utjecala na razinu vrijednosti Teslinih dionica. Tržišna kapitalizacija je odmah porasla na više od bilijun dolara. To je otprilike kao vrijednost deset (nakon Tesle) najvećih proizvođača automobila u svijetu – zajedno.

Što to znači za Nijemce?

Ali što taj hype oko Tesle znači za njemačke proizvođače automobila? Je li ih pionir e-automobilizma iż Teksasa definitivno deklasirao? U šefovskim uredima njemačkih konkurenata već odavno se mogu čuti borbeni pokliči kojima se poziva na hvatanje priključka s Teslom. Ali Teslina prednost je velika, upozorio je svoje vodeće menadžera Herbert Diess, šef koncerna Volkswagen, bilo je to u listopadu ove godine. "Znam da neki od vas to mrze, ali u prvom redu to je Tesla. Razlika se povećava. Oni su sve brži. Oni isporučuju. Oni su sve bolji po pitanju proizvodnje automobila. I imaju umreženu flotu diljem svijeta. A oni su i jedina marka koja raste usprkos COVID-u.”

Nestašica čipova

Tesline rekordne brojke se događaju u vremenima u kojima se većina drugih proizvođača bori s raznim problemima. Nije to samo pandemija, već i problemi s globalnom logistikom, posebno ih muči nestašica čipova. Stručnjaci očekuju da bi posljedica toga mogla biti smanjena proizvodnja – u ovoj godini će biti proizvedeno između sedam i deset milijuna automobila manje nešto što su proizvođači planirali. Neke proizvodne trake miruju, a tvornice su zatvorene.

Ali ne i kod Tesle. U trećem kvartalu tekuće godine proizvodne je trake diljem svijeta napustilo više od 241.000 vozila, a to je čak 64% više nego u istom kvartalu prošle godine. Za razliku od drugih proizvođača, Tesla tijekom korona-krize nije stornirao narudžbe automobilskih dijelova, dakle i čipova, objašnjava Bratzel. Zbog čega? Frank Schwope iz banke Nord LB taj potez objašnjava činjenicom da se Tesla nalazi u fazi jakog rasta: „Jedna takva kompanija koja zna da može prodati više nego što može proizvesti, jednostavno nema potrebu reduciranja narudžbi čipova, za razliku od etabliranih proizvođača."

"A osim toga Tesla manje pati zbog nestašice čipova zato što taj koncern posjeduje i određene kompetencije po pitanju čipova. Tesla je tako u stanju reprogramirati različite asortimane čipova za odgovarajuće potrebe u samom vozilu", dodaje Bratzel. I u svojoj novoj tvornici u njemačkom Grünheideu u blizini Berlina, koju se upravo gradi, Tesla se oslanja na svoj koncept po kojem ta firma proizvodi sama što je više dijelova moguće, i tako postaje manje podložna vanjskih učincima. No, kriza oko čipova ipak je okrznula i Teslu, zato što taj proizvođač surađuje s nekim dobavljačima (npr. Bosch ili Continental), koji su i sami pogođeni nestašicom čipova, kaže Bratzel.

A nestašicu čipova Frank Schwope smatra razlogom zbog kojeg je Model 3 u rujnu bio najprodavanije vozilo, pa čak i od samog Golfa. U Volkswagenu bi sigurno radije proizvodili Porsche ili električni ID.3 nego Golfa ili Polo, tvrdi Schwope. Zato što se u segmentu premium marki može ostvariti veće marže, dodaje naš sugovornik: „U idućim mjesecima Model 3 neće nužno i dalje biti najprodavaniji automobil u Europi."

"Mi polazimo ipak od toga da bi u iduće dvije do tri godine neki koncern poput Volkswagena mogao preteći Teslu po pitanju broja prodanih vozila", smatra Bratzel. I šef Tesle je itekako svjestan snage konkurencije, nedavno je to i sam priznao dok je govorio o njemačkim proizvođačima. Oni „imaju veliki talent", napisao je Musk. Te dodao da će se oni „snažno oporaviti” od krize.

Učiti od Tesle

Tesla za sada ima jednu veliku prednost – ta tvrtka u brojnim zemljama posjeduje vlastitu mrežu brzih „Supercharger-punionica” električne energije. Sam proces punjenja baterije je jednostavan. A vlasnici drugih modela moraju najprije vidjeti gdje se nalaze punionice koje im trebaju, tko je njihov vlasnik, kako uopće funkcionira punjenje i – plaćanje?

Ono što je Tesla godina usavršavao, u međuvremenu su shvatili i drugi proizvođači. Oni pokušavaju sklapati razne kooperacije s drugim poduzećima kako bi i sami izgradili mrežu svojih punionica. Bratzel očekuje da bi to sve moglo potrajati nekoliko godina, godina u kojima će mušterije Tesle nastaviti „puniti" svoje baterije na lagan, ugodan način. Tesla je u međuvremenu počeo nuditi mogućnost korištenja svojih Superchargera i drugim e-vozačima.

Burzovna vrijednost kao kladionica

Je li Teslin visoki burzovni kurs dakle ipak opravdan, obzirom na brojne prednosti u odnosu na konkurenciju? Frank Schwope je mišljenja da je tržišna kapitalizacija nešto poput kladionice, da se ljudi klade na to da će Tesla i u budućnosti biti uspješna firma. I Bratzel smatra da je burzovna vrijednost jako pretjerana. „Visoka burzovna vrijednost Tesle je itekako opravdana u kontekstu kompetencija po pitanju baterija, softwarea ili operativnih sustava, ali ne baš u tom iznosu.”

Bratzel kritično analizira i Tesline poslovne ciljeve, kojima je proklamirano kako ta tvrtka u idućim godinama želi rasti stopom od 50% - i to svake godine. Tesla je doduše do sada uspijevao ostvariti taj rast, ali u idućim godinama bi se krivulja rasta mogla nešto poravnati, gledano u postocima”, kaže Bratzel. "Jednostavno se ne može tako brzo graditi nove tvornice, ne tako brzo kako to Tesla priželjkuje. Ali mi polazimo od toga da će Tesla i idućih godina nastaviti rasti u sektoru elektromobilnosti.”

