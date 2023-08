Je li prošireni BRICS prijetnja za Zapad?

Možda SAD na planove BRICS-a ne gleda kao na ozbiljnu prijetnju. Ili je možda umanjivanje planiranog proširenja na Iran, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Egipat, Etiopiju i Argentinu jednostavno dio političke strategije. U svakom slučaju, američki savjetnik za sigurnost Jake Sullivan rekao je da BRICS nije geopolitički suparnik SAD-u jer su im interesi različiti.

Bijela kuća također demonstrativno spušta loptu i pokušava ne preglasno osuđivati ​​inicijativu kao frontalni napad na američku globalnu nadmoć. Kako bi održali globalni mir i sigurnost, Sjedinjene Američke Države će nastaviti raditi sa svojim partnerima i saveznicima "na bilateralnim, regionalnim i multilateralnim forumima", rekao je glasnogovornik američkog ministarstva vanjskih poslova. SAD vjeruje da je svaka zemlja slobodna birati svoje partnere za suradnju.

Jake Sullivan: Nama to nije problem! Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Washington se očito radije usredotočuje na 18. summit zemalja G20 za dva tjedna u New Delhiju. Ondje je zastupljeno i pet zemalja BRICS-a, kao i potencijalne nove članice Argentina i Saudijska Arabija ali ne i Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat i Etiopija a isto tako ni zakleti neprijatelj Iran. Bijela kuća je priopćila kako se zapadne zemlje nadaju "snažnim rezultatima" na sastanku u New Delhiju koji bi dokazali ulogu G20 kao "primarnog foruma za gospodarsku suradnju".

„BRICS je prije svega ekonomski savez"

Mnoge su zapadne zemlje, s druge strane, gotovo demonstrativno suzdržane prema mogućem središtu moći BRICS-u. Samo se nekoliko medija usuđuje izaći i izraziti ono što mnoge vlade iza zatvorenih vrata govore. Norveški list Aftenposten komentira kako je BRICS "postao globalni klub za autoritarne i reakcionarne vođe, s Kinom i Rusijom na čelu". Građani ovih zemalja zaslužuju bolje, piše ovaj dnevnik.

Nizozemski NRC ide još korak dalje: "Činjenica da su na kraju samo Argentina, Egipat, Etiopija, Iran, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati pozvani da se pridruže je poraz za Kinu. Povrh toga, Južna Afrika je također ponovno naglasila je da je 'potpuno pogrešno' smatrati BRICS antizapadnom platformom. Grupa još nije alternativa G7, kao što bi to Kina željela."

Prema NRC-u, zajednička valuta, kakvoj teži Brazil, nije realna sve dok su ekonomske razlike između pojedinih zemalja tako velike. "U multipolarnom svijetu, mnoge zemlje na globalnom jugu razumljivo su oprezne oko ulaganja svega na jednog konja. Doduše simbolika globalnog juga, koji međusobno surađuje se ne smije podcijeniti. Ali skupina BRICS jest i ostat će prije svega ekonomski savez."

Annalena Baerbock: Ovo je slobodni svijet, neka se sastaje tko s kim želi! Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO

I Berlin je prema van opušten

A Njemačka? Ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock javno komentira po principu: što je u tome loše. I poručuje kako je potpuno legitimno ako države u globaliziranom svijetu i negdje drugdje potraže partnere. "U ovim vremenima sve zemlje svijeta osjećaju koliko su suradnja i partnerstvo važni. Svaka se država u svakom trenutku mora zapitati: 'Koje partnerstvo najbolje odgovara njezinim vlastitim vrijednostima i interesima?' Koje su dugoročno najkorisnije?"

Njemačka strategija je očito: šaljite i dalje pozive ovim zemljama, držite loptu nisko i naglašavajte kako su vrata Berlina uvijek otvorena svim novim članicama BRICS-a. „Uostalom kanali komunikacije se održavaju sa svima, osim s Iranom", poručuje Baerbock. Njemačka ministrica vanjskih poslova žestoko se zalaže za suradnju s novim članicama ove skupine važnih zemalja koje se nalaze u gospodarskom usponu. Ona se ne pridružuje pojedinačnim raspravama u njemačkoj javnosti po kojima se suradnja zemalja BRICS-a doživljava kao problem.

Reinhard Bütikofer: BRICS je uvijek bio nezapadnjački; ​​sada se naglasak prebacuje na konfrontaciju Foto: Dwi Anoraganingrum/Geisler/picture alliance

Europska unija pred velikim izazovom

No, ni manje ni više nego član stranke kojoj pripada i ministrica ne štedi riječi kada su u pitanju rezultati summita BRICS-a u Južnoj Africi. "Samit BRICS-a postavio je povijesne činjenice. To će značajno povećati međunarodnu težinu BRICS-a, čak i ako postoje relevantne razlike među članicama", kaže Reinhard Bütikofer, koordinator za vanjsku politiku skupine Zelenih u Europskom parlamentu. On smatra da će se i karakter BRICS-a nakon novog proširenja promijeniti. „Kineska dominacija će se povećati, a BRICS će postati jasno autoritarna skupina", zaključuje dugogodišnji političar Zelenih.

On kaže kako skupina BRICS nije homogena, što se očituje i u odnosu prema ruskom agresorskom ratu u Ukrajini. Međutim, kako dodaje, čini se da su ujedinjeni u svom "antizapadnom" stavu. "BRICS je uvijek bio nezapadnjački; ​​sada se naglasak prebacuje na konfrontaciju", zaključuje Bütikofer.

Europska unija sada je suočena s velikim izazovom, upozorava nadalje EU političar. "Nemamo puno vremena na raspolaganju kako bi dokazali da Europa želi biti vjerodostojan, pouzdan i pošten partner za siromašne zemlje i zemlje u razvoju. Ako to ne uspije, BRICS bi mogao postati točka bijega za mnoge od tih zemalja."

