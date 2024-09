Je li odzvonilo radu od kuće?

Za Amazonove zaposlenike uskoro slijedi velika promjena. Oni se vraćaju (ustvari: moraju vratiti) u urede. Zajednički rad je efikasniji i više povezuje timove, argumentira šef koncerna Andy Jassy u e-mailu koji je poslao svojim radnicama i radnicima: „Kad pogledamo na proteklih pet godina, mi i dalje vjerujemo da su prednosti zajedničkog boravka u uredu značajne." Po aktualnim pravilima, radnici Amazona u načelu mogu dva dana tjedno ostati kod kuće.

Povratak u urede

Nova pravila bi trebala vrijediti od početka siječnja, kako bi se zaposlenici mogli prilagoditi na nove okolnosti, napisao je Jassy. Ipak, dodao je kako će i ubuduće, baš kao za vrijeme pandemije koronavirusa, biti moguće ponekad raditi od kuće, na primjer kada su djeca bolesna ili ako se želi posebno koncentrirati na neki radni zadatak. U obje centrale najvećeg online trgovca na svijetu (Seattle i Arlington kod Washingtona, SAD) trebalo bi se uvesti fiksna radna mjesta, svatko bi trebao dobiti svoj radni stol, a više neće biti „rezerviranja" radnih mjesta kao do sada.

Nakon što su na vrhuncu pandemije uredi mjesecima bili prazni, brojne firme su počele polako „vraćati" zaposlenike u urede. Od veljače 2023. u Amazonu vrijedi pravilo kojim je propisana fizička nazočnost u uredu tri dana u tjednu. Za zaposlenice i zaposlenike koji rade u distribucijskim centrima, odnosno kao vozačice i vozači, a to je ionako većina radništva u Amazonu, rad od kuće ionako nikada nije bio opcija.

U Seattleu, gdje Amazon posjeduje između ostaloga i nekoliko nebodera u centru grada, rad od kuće njegovih zaposlenika je rezultirao padom prometa u okolnim dućanima i restoranima. Neki drugi američki tehnološki koncerni poput Applea odlučili su se za rješenje po kojem su zaposleni morali tri puta tjedno doći fizički u urede.

U prosjeku njemački posloprimci kod kuće provode 17 % svog radnog vremena Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images

Kako je u Njemačkoj?

U Njemačkojse proteklih mjeseci također zahuktala rasprava oko povratka u uredske prostorije, na primjer u firmama poput SAP-a (softverski gigant) ili Deutsche Bank. Gospodarski institut ifo te diskusije smatra pretjeranima. Stvara se slika da su te rasprave „hype", nešto što „se ne zrcali u podacima", rekao je nedavno stručnjak minhenskog instituta Jean-Victor Alipour. Naime, u prosjeku njemački posloprimci kod kuće provode 17 % svog radnog vremena, to je rezultat aktualne ankete u okviru koje je ifo prošlog tjedna ispitao njemačka poduzeća. Tih 17 % je identično situaciji od prije godinu dana.

Neki drugi podaci pokazuju pak da „rad od kuće ni u kojem slučaju nije u povlačenju", kaže Alipour. I dodaje da aktualno 23,4 % zaposlenih u Njemačkoj barem djelomično radi od kuće. To je minimalno smanjenje u odnosu na veljaču, dodaje on. Osim toga je jedna analiza raspisanih radnih mjesta pokazala da se znatno češće nudi opcija rada od kuće, pojašnjava naš sugovornik.

Posloprimci koji žele (is)koristiti prednosti fizičkog dolaska u ured, to mogu činiti ponajprije zahvaljujući boljoj koordinaciji nazočnosti kolegica i kolega, smatra Alipour. Odlučujuće je da su ljudi zajedno na licu mjesta, kaže on. Koliko će se vremena provoditi kod kuće, to se razlikuje od branše do branše. U IT-sektoru je to 58 %, a u konzultantskim vodama 50 %. Kvota rada od kuće u hotelijerstvu je samo jedan posto, a u gastronomiji i građevini oko dva posto. Prosjek za industriju je deset posto.

Apsolviranje kompletnog radnog vremena radeći od kuće je trenutno izuzetak, a ne pravilo Foto: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Etabliranje rada od kuće

Gospodarski institut ZEW je u kolovozu napravio jednu anketu koja je pokazala da 82 posto zaposlenika u IT-sektoru barem jedan dan u tjednu radi od kuće. U prerađivačkoj industriji, dakle branši u kojoj je važnija nazočnost na licu mjesta, u samoj tvornici, to je ipak slučaj kod 48 posto zaposlenika. Broj firmi koje svojim radnicima omogućavaju barem jedan dan rada od kuće je konstantno visok od početka pandemije koronavirusa, kazao je voditelj tog ZEW-ovog istraživanja Daniel Erdsiek.

U prošloj 2023. godini je u IT-sektoru to bio slučaj kod 80 posto firmi, a u prerađivačkom sektoru 45 % . Usporedba sa situacijom koja je vladala prije korone pokazuje u kojoj se mjeri proteklih godina etablirao mobilni način rada. Prije pandemije je udio firmi u IT-sektoru koje s nudile opciju rada od kuće iznosio samo 48 posto. U prerađivačkoj industriji to je bio slučaj u 24 posto poduzeća.

Apsolviranje kompletnog radnog vremena radeći od kuće je trenutno izuzetak, a ne pravilo: samo 22 % poduzeće iz IT-sektora svojim zaposlenicima nudi opciju da svih pet radnih dana provedu u svoja četiri zida.

Gdje je rad od kuće najviše raširen?

Rad od kuće je posebno popularan u Velikoj Britaniji. Tamo radnici kod kuće provode 20 posto svog radnog vremena. U malim i srednje velikim poduzećima zaposlenici u vlastita četiri zida provode pak samo 15 posto radnog vremena, objavio je ifo.

U vremenima manjka kvalificirane radne snage, ponuda homeofficea je sve češće odlučujući faktor u borbi oko angažmana najboljih talenata. Udio raspisanih natječaja u kojima se nudi opcija „remote-rada” u proteklih pet godina se upeterostručio (na 18 %), objavila je Zaklada Bertelsmann.

