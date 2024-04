Je li njemačka vladajuća koalicija pred raspadom?

Smanjenje socijalne pomoći i kasniji odlazak u mirovinu: njemački Liberali su formulirali zahtjeve koji su izazvali bijes u redovima Soicijaldemokrata. Je li to početak raspada vladajuće semaforske koalicije?

Njemački Liberali (FDP) inzistiraju na dodatnim pooštravanjima za tzv.građanski dohodak (Bürgergeld) i želi ukinuti mirovinu s 63 godine. U dokumentu za stranačko predsjedništvo se traži smanjenje naknade za 30 posto onima koji odbijaju posao bez valjanog razloga. Prijedlog bi trebao biti usvojen u ponedjeljak (22.4.) od strane predsjedništva stranke i prezentiran na stranačkom kongresu narednog vikenda.

„Onima koji ne ispune svoje obveze u vezi s građanskim dohotkom (socijalna pomoć, nap. ur.) i primjerice odbiju prihvatljiv posao bez važnog razloga, trebala bi biti smanjenja naknada za 30 posto“, navodi se u dokumentu. Prostor za pooštravanje sankcija trebao bi biti iskorišten „čak do potpunog ukidanja naknade“.

Do sada su postojale faze za smanjenje naknada

Dosadašnji propisi predviđaju da Uredi za zapošljavanje mogu onima koji prvi put prekrše obvezu građanski dohodak smanjiti maksimalno za 10 posto tijekom jednog mjeseca. Nakon toga postoji mogućnost smanjenja za 20 posto, a na kraju i do 30 posto. Zakon o uvođenju građanskog dohotka je stupio na snagu 1. januara/siječnja 2023.

Izvorno su bile predviđene blaže mogućnosti sankcioniranja, nakana je bila više se oslanjati na suradnju, a manje na pritisak kroz kažnjavanja. Međutim, nedavno su usvojena pooštravanja: od marta/ožujka Uredi za zapošljavanje mogu potpuno ukinuti građanski dohodak nezaposlenima najviše dva mjeseca, ako se pokažu kao „oni koji u potpunosti odbijaju suradnju“.

FDP: Mirovina s 63 više nije održiva

No FDP nije na nišan uzeo samo primatelje građanskog dohotka. Stranka želi ukinuti i sadašnju mogućnost odlaska u mirovinu s 63 godine. Njemačka si, kažu, to više ne može priuštiti zbog nedostatka stručnjaka. Umjesto toga, liberali se zalažu za to da rad u mirovini postane privlačniji.

U dokumetu osim toga se navodi da bi obnovljivi izvori energije trebali „konačno biti u potpunosti uključeni u tržište“, te stoga ne bi trebali više biti državno subvencionirani. Sadašnji doprinos građana na potrošnju električne energije, tzv EEG, kojima se financira izgradnja obnovljivih izvora energije, trebao bi biti smanjen i postupno ukinut. Time bi energija u Njemačkoj trebela postati jeftinija.

FDP također potvrđuje svoje protivljenje njemačkom i europskom zakonu o lancu opskrbe: njemački propisi trebaju biti suspendirani, a prilikom provođenja EU direktive o lancu opskrbe trebaju se „iskoristiti sve mogućnosti kako bi se spriječila neopravdana i neprovediva opterećenja za gospodarstvo“.

Socijaldemokrati jasno odbacuje planove Liberala

„Prijedlozi FDP-a su relikt iz prošlosti i ne odgovaraju suvremenim zahtjevima", rekao je šef socijaldemokratskog kluba zastupnika u Bundestagu Rolf Mützenich. „Ti prijedlozi nemaju veze s ekonomskom kompetencijom, već s dodatnim opterećenjima za zaposlene. Nećemo ništa poduzeti što bi oslabilo radnike i kršilo temeljne socijalne vrijednosti zapisane u Ustavu“, naglasio je Mützenich.

I generalni tajnik stranke Kevin Kühnert oštro odbacuje prijedloge koalicijskog partnera. „SPD neće dopustiti da našu zemlju vode investicijski bankari. Temelj koalicije ostaje koalicijski ugovor“, rekao je SPD-ov političar.

Iz redova trećeg partnera u tzv. semaforskoj koaliciji, Zelenih, zasad nema komentara.

„Liberali na stranputici"

Šef SPD-a Lars Klingbeil tumači FDP-ove prijedloge kao napad na istinske nositelje napretka: „Nećemo dopustiti da politika bude vođena na teret onih koji naporno rade i održavaju zemlju u pokretu. Tko 45 godina radi u bolnicama, vrtićima ili na gradilištima za našu zemlju, ima pravo na mirovinu bez odbitaka. To ostaje“, rekao je Klingbeil.

„Točno je da se nešto mora učiniti kako bi se potaklo gospodarstvo, osigurala postojeća radna mjesta i stvorila nova. Za to zajednički snosimo odgovornost u vladi. No ako FDP vjeruje da će gospodarstvu biti bolje ako je lošije za zanatlije, medicinske sestre ili odgajateljice, onda se jako vara“, dodao je Klingbeil.

Predsjednik stranke Ljevice, Martin Schirdewan, također kritizira FDP-ov papir kao „dokument socijalne okrutnosti“. Ako SPD i Zeleni ponovno popuste liberalima, „politčki su gotovi“, smatra on.

Potpredsjednik Liberalne stranke, Johannes Vogel, upozorava, referirajući se na izjave Mützenicha, da „trenutna slabost njemačkog gospodarstva“ također ugrožava jaku socijalnu državu. „Svi koalicijski partneri moraju imati zajednički interes za ostvarivanje gospodarskog preokreta“, rekao je Vogel. To uključuje i smanjenje poreza građana, ali i ostvarenje „pravednosti“ u primanju socijalne pomoći.

Opozicija likuje

Šef bavarskih Krščnskih socijalista (CSU) Markus Söder nazvao je ovaj dokument liberala „zahtjevom za razvod braka semaforske koalicije„. Po njegovom mišljenju je to pokazatelj da je koalicija na kraju. A glavni tajnik Demokrščanske unije (CDU) Carsten Linnemann zahtijeva: „FDP mora biti iskrena. Ili izlazi iz koalicije, ili nameće provedbu nekih nužnih mjera. Ima tu nekoliko stavki koje bi se brzo mogle realizirati kada bi na vlasti bila kaolicija demokršćana i liberala.“

No takvo viđenje ovog dokumanta Liberalne stranke nije rezervirano samo za opoziciju. I SPD-ov zastupnik u Bundestagu i stručnjak za socijalna pitanja, Helge Lindh je u jednoj izvavi tabloidu Bild rekao: „Ako FDP to ozbiljno misli - dakle, planira te planove odmah provesti - tada se radi o dokumentu koji se čita kao izjava o napuštanju koalicije“.

Mali broj onih koji „odbijaju raditi"

Da se pri tematiziranju smanjenja iznosa dohotka onim primateljima socijalne pomoći koji bezrazložno odbijaju raditi ne radi o ekonomski relevantnom problemu, već prije svega o svjetonazorskim i ideološkom pozicioniranju, svjedoče i konkretne brojke. Od veljače do prosinca 2023. Savezni ured za zapošljavanje (BA) zabilježio je 15.774 slučajeva smanjenja naknade zbog odbijanja rada - od ukupno oko 5,5 milijuna primatelja građanskog dohotka. Od tog broja se njih 3,9 milijuna smatra sposobnima za rad.

