Jane Birkin: britanska ikona u srcu Francuza

Pjevačica, autorica tekstova za pjesme, glumica, model i stilska ikona - Jane Mallory Birkin je svestrana britanska umjetnica, a i sa svojih 75 godina i dalje je vrlo aktivna. Kad čovjek čuje njeno ime, prvo što padne na pamet su dvije stvari: jedna zabranjena pjesma i jedna posebno skupa ženska torbica.

Pjesma koju su zabranili i Vatikan i BBC

Tekst pjesme "Je t'aime, ... moi non plus", koju je Birkin snimila sa svojim tadašnjim partnerom Sergeom Gainsbourgom 1968. godine, nekoliko mjeseci, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Slogan".

U ovoj kičastoj pjesmi sladak zvuk orgulja prati je uzdisanje i mazno šaputanje na francuskom. Zabranjena je bila u nekoliko zemalja, a Vatikan ju je označio grešnom kada se pojavila 1969. godine. Iako ju je BBC bojkotirao, ona je postala prva pjesma na stranom jeziku koja se popela na prvo mjesto na britanskim ljestvicama.

Gainsbourg je tada u Francuskoj već bio poznat i na glasu kao netko tko rado provocira svojim pjesmama. Izvorno je napisao pjesmu za Brigitte Bardot, seks simbol onog doba. No, njezin suprug Gunter Sachs nije bio oduševljen zajedničkom snimkom pa je Bardot zamolila Gainsbourga da je ne objavi. Dvije godine on je tražio drugog partnera za duet. Onda je Birkin pristala – i oboje su došli na ‘loš‘ glas.

Jane Birkin i Serge Gainsbourg sa kćeri Charlotte i sa glasovitom pletenom košarom

'Jedini razlog zašto me se Britanci sjećaju'

U intervjuu za britanski Independent, Birkin je jednom rekla o pjesmi: „Izgleda da je to jedini razlog zašto me se Britanci sjećaju. Čudno, s obzirom na to koliko sam od tada napravila. Ali tako je to. Zapravo, sviđa mi se biti ozloglašenom."

Gainsbourg i Birkin bili su par dvanaest godina. Njihova kći Charlotte također je glumica, pjevačica i tekstopisac. Čak i nakon rastave, Gainsbourg i Birkin su ostali u dobrim odnosima: pisao joj je pjesme sve do svoje smrti 1991. godine.

"Je t'aime, ... moi non plus": Jane Birkin i Serge Gainsbourg

Osim glumačke karijere, Birkin je i dalje pjevala. Surađivala je s glazbenicima kao što su Bryan Ferry, Rufus Wainwright, Manu Chao i Kate Bush.

Vrlo skupa torbica

I jedna torbica nosi njeno ime. Birkin je dugo bila poznata kao ikona stila u Francuskoj, često je nosila veliku pletenu košaru kao dodatak kako u svakodnevnom životu tako i na crvenom tepihu.

Godine 1981. Je sjedila u avionu pored već pokojnog Jean-Louise Dumasa, tada generalnog direktora francuske luksuzne marke Hermès. Pokušavajući podići košaru na stalak iznad glave, poklopac se otvorio i sve su njezine stvari ispale.

Kad joj je Dumas savjetovao da si nađe neku drugu torbu, Birkin je rekla da prije toga treba biti napravljena torba u koju stane sve što žena mora imati sa sobom. Dumas je odmah na vrećici za povraćanje skicirao prototip – i rođen je "Birkin". Tako barem kaže legenda.

Hermesova taška "Birkin", Himalaya Niloticus Crocodile, model "35" - ova je proizvedena 2015. i danas košta oko 350 000 €

Tokom godina torbica Birkin je postala statusni simbol – djelomično zahvaljujući i svojoj vrlo visokoj cijene, te legendarnoj listi čekanja. Svoj put u pop kulturu 2000-ih našla je i kroz jednu epizodu uspješne američke serije "Seks i grad".

Međutim, 2015. Birkin je zamolila Hermès da ukloni njeno ime s torbice. Razlog: organizacija za zaštitu životinja Peta je ukazala na strašne uvjete u kojima se dobivala krokodilska koža potrebna za izradu. Hermès je proveo istragu i došao do zaključka da je okrutnost prema krokodilima tu "iznimka". Birkin se potom složila da se njeno ime može i dalje koristiti.

Birkin od krokodilske kože jedna je od najskupljih torbica ikad prodanih na aukciji: "Diamond Himalaya Birkin" prodana je 2017. za oko 353.000 eura.

Nakon što je shvatila koliko novca Hermès zarađuje s njezinim imenom, "natjerala sam Hermès da donira značajnu sumu jednoj od mojih fondacija", rekla je za časopis Women's Wear Daily 2011. "O tada određeni iznos svake godine ide izravno mojoj zakladi, a tako će ostati i nakon moje smrti."

Jane Birkin

Novi album, svjetska turneja, moždani udar

I danas je ova 75-godišnjakinja jednako aktivna kao i ranije. U februaru ove godine je dodala je još jedan album svojoj već opsežnoj diskografiji. Naslov je: "Oh! Pardon tu dormais..." ("Oh! Oprosti, još si spavao..."). Za album ju je inspirirala i istoimena kazališna predstava koju je sama napisala. Za svih 13 pjesama na albumu je napisala tekstove - jedna je posvećena njezinoj najstarijoj kćeri Kate Barry koja je preminula 2013. godine.

Birkin je bila na turneji sve dok u septembru nije doživjela lakši moždani udar. Stoga se nije mogla pojaviti na "Festivalu američkog filma" u Deauvilleu u Francuskoj. Tamo je trebala promovirati dokumentarac "Jane by Charlotte" koji je o njoj snimila njena druga najstarija kći Charlotte Gainsbourg.

Do kraja godine Jane Birkin je uzela odmor kako bi se oporavila, no njen menadžer je već objavio da je ona ponovno u formi i da će nastaviti turneju po Francuskoj u novoj godini. Danas (14.12.) je Jane Birkin navršila 75. godina života. Za ljeto 2022. planira svjetsku turmeju.

Jane Birkin: glumica, pjevačica, književnica....

