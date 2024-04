Jačanje vojne suradnje Indije i Njemačke

Između New Delhija i Berlinasu kontinenti i tisuće kilometara. Njemačka i Indijanisu članice nekog zajedničkog vojnog saveza. Ali aktualni ratovi i krize zbližavaju ove dvije zemlje. Državni tajnici u ministarstvima obrane dviju zemalja susreli su se krajem veljače u Berlinu. Teme su bile potencijalna obrambena suradnja, sigurnosna situacija u indopacifičkom prostoru i moguće zajedničke vježbe u regiji.

Ovaj susret je uslijedio poslije posjeta njemačkog ministra obrane Borisa Pistoriusa New Delhiju prošlog ljeta. On je tom prilikom inicirao intenziviranje vojne suradnje.

Za novine Times of India njemački veleposlanik u Indiji Philipp Ackermann rekao je da se radi o „promjeni paradigme“. Dodao je: „Ranije smo oklijevali. Sada u Njemačkoj postoji jasna politička volja da se obrambena suradnja s Indijom pojača vojnim posjetima, vježbama i zajedničkom proizvodnjom, kao i novim temama kao što je kibernetičke sigurnost.“

Tako će njemačko vojno zrakoplovstvo zajedno s Francuzima i Amerikancima sudjelovati u međunarodnoj vojnoj vježbi koju organizira Indija. U listopadu će njemačka fregata s još jednim pratećim vojnim brodom na indijski poziv uploviti kod Goe u zapadnoindijske vode i posjetiti tu indijsku federalnu jedinicu.

Što pospješuje približavanje?

Njemačka je počela promatrati Indiju kao prirodnog partnera u regiji, smatraju stručnjaci. Ruska invazija na Ukrajinu i vojni pritisak Kine u indopacifičkoj regiji doprinijeli su promjeni stava Berlina prema New Delhiju. S druge strane, Indija želi smanjiti svoju desetljetnu ovisnost o ruskom naoružanju i proširiti spektar nabavke.

Ministra obrane Borisa Pistoriusa je tokom posjete New Delhiju prošlog ljeta inicirao intenziviranje vojne suradnje Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Bivši šef indijske ratne mornarice Arun Prakash kaže da je „do sada bilo malo zajedničkog“. Dodao je da se Njemačka koncentrirala na EU, a najvažniji dostavljači naoružanja za Indiju bili su Rusija, Francuska i Izrael. „Da sažmemo: do sada su odnosi bili prilično distancirani – s jednom iznimkom, kada smo u kasnim osamdesetim kupili četiri podmornice."

Prošlogodišnji posjet njemačkog ministra obrane Borisa Pistoriusa Indiji potakao je obrambeno partnerstvo. Pistorius je bio prvi njemački ministar obrane koji je poslije 2015. posjetio Indiju. Založio se za to da se olakšaju vojna suradnja i izvoz proizvoda njemačke vojne industrije u Indiju, tako što će tu zemlju Njemačka početi tretirati kao strateškog partnera – poput Australije i Japana.

Obostrani dobitak u poslovima s oružjem

Obrambeni stručnjaci u Indiji smatraju da New Delhi pozdravlja ovakvo približavanje dviju zemalja: „Njemačko inženjersko znanje i tehnologija oduvijek su bili nadmoćni. Ali smo znali da je njemačka orijentirana prema Europskoj uniji. Osim toga, zakonska ograničenja su sprječavala izvoz, tako da nismo dobivali baš puno ponuda iz Njemačke“, kaže Prakash i dodaje da Njemačka mijenja svoje propise kako bi jednostavnije stavila na raspolaganje svoje vojne proizvode.

Prilikom posjeta njemačkog ministra obrane njemačke i indijske tvrtke potpisale su izjavu o namjerama u kojoj se otvara mogućnost za gradnju šest podmornica. U tijeku su pregovori o sporazumu koji bi potpisale vlade. Indijski mediji kao što je The Hindu javljaju da je na stolu i španjolska ponuda, a obujam posla je više od šest milijardi eura.

Deependra Singh Hooda je umirovljeni general pukovnik i zapovjednik sjevernog sektora indijske vojske. On bolje odnose na obrambenom području opisuje kao situaciju obostranog dobitka. Podsjeća da je Indija najveći uvoznik vojne opreme i oružja na svijetu, a Njemačka jedan od najvećih izvoznika. „Indija se mora modernizirati. Mora diversificirati svoje nabave oružja. U potrazi je za dodatnom tehnologijom, a Njemačka ima jaku i robusnu vojnu industriju."

Kada formacija njemačkog ratnog zrakoplovstva dođe u Indiju, bit će predvođena zapovjednikom te formacije koji će doletjeti Eurofighterom Foto: Baris Seckin/AA/picture alliance

Multilateralne vojne vježbe donose uzajamnu korist

Osim toga, trebalo bi organizirati zajedničke vojne vježbe kao što su vježbe ratnih zrakoplovnih snaga u kolovozu. Na njima će sudjelovati na desetke njemačkih zrakoplova – od Tornada preko Eurofightera, do zrakoplova za točenje goriva u zraku kao i transportnih zrakoplova.

Anil Golani je umirovljeni vicemaršal indijskog ratnog zrakoplovstva i zamjenik direktora analitičkog Centra za studije zrakoplovnih snaga (Centre for Air Power Studies) u New Delhiju. On kaže: „Kada formacija njemačkog ratnog zrakoplovstva dođe u Indiju, bit će predvođena zapovjednikom te formacije. On će doletjeti Eurofighterom."

Golani dodaje da su brojne zemlje zainteresirane za sudjelovanje u takvim vježbama. Indijsko ratno zrakoplovstvo ima i zapadne i ruske letjelice, među kojima su i Suhoj i francuski Mirage. Bivši visoki časnik indijske vojske kaže da se u tome sastoji posebni dobitak na ovim vježbama: „Nigdje na svijetu ne mogu letjeti borbeni zrakoplovi naspram zračne flote proizvedene u Rusiji."

Produbiti uzajamno razumijevanje

Obje zemlje moraju produbiti svoje razumijevanje strateških prioriteta, ako žele unaprijediti vojnu suradnju. „Njemačka je s negodovanjem primila na znanje da se Indija nije javno izjasnila o rusko-ukrajinskom ratu. Ali Indija ima stratešku suzdržanost. Trebalo bi vidjeti gdje nam se stavovi poklapaju. A tamo gdje postoje razlike, trebalo bi da sjednemo i prodiskutiramo to kako bismo razjasnili stvari”, predlaže bivši general pukovnik Hooda. On dodaje da su se i odnosi Indije i Sjedinjenih Američkih Država isto tako razvijali godinama. Bivši zapovjednik mornarice Prakash ima preporuku za obje strane da prvo završe neki zajednički projekt. „To će utrti put budućim odnosima."