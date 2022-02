Izrael ukida "zeleni pasoš" uprkos rekordnom broju oboljelih od korone

Bolnica Hadassah Ein Kerem u Jeruzalemu ima jedan od najvećih odjela za liječenje oboljelih od koronaa virusa u Izraelu. Zaposlenici ovdje sada imaju iskustva u odnosu prema virusu. No, iscrpljenost nakon dvije godine pandemije je velika. To je tako i zbog činjenice da u Izraelu sada ima više teško oboljelih nego ikad od početka pandemije. Ima ih više od 1250, što je vrlo veliki broj za mali Izrael.

Incidencija i dalje iznimno visoka

Izraelske bolnice rade u kriznom modusu. Sedmodnevna incidencija, iako je u padu, i dalje je jedna od najviših na svijetu sa iznad 4500. 300 ljudi umrlo je u roku od sedam dana usljed virusa korona. Riječ je o vrijednosti koja je otprilike dvostruko veća nego u Njemačkoj, iako u Izraelu živi znatno manje ljudi.

Izraelski aerodrom: Zeleni pasoš potreban za ulazak

Dakle, situacija u Izraelu je napeta. Ipak, Vlada je odlučila ukinuti takozvanizeleni pasoš u mnogim područjima. Do sada je on bio nešto poput ulaznice u javni život. Za muzeje, koncerte i restorane. Digitalna osobna iskaznica izdavana je cijepljenima, oporavljenima i testiranima - s različitim rokovima valjanosti.

Pasoš sugerira lažnu sigurnost

Hagai Levine, epidemiolog na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu, razumije odluku o ukidanju zelenog pasoša: Kada je riječ o omikronu ljudi se, nažalost, zaraze i nakon tri, a prema prvim podacima i nakon četiri doze cjepiva. U usporedbi s drugim varijantama, cjepivo dakle ne pruža dovoljnu zaštitu od zaraze. To je razlog da se manje oslanjamo na „zeleni pasoš".

Pasoš ostaje samo još u takozvanim područjima visokog rizika. U domovima za umirovljenike i starije osobe, na primjer, ili na velikim svadbenim proslavama. U restoranima, kinima i kazalištima, od danas međutim, moto glasi: Ulazak je svima dopušten. Bez dokaza o cijepljenju. I: bez negativnog testa.

U Izraelu je preporučena četvrta doza cjepiva

"Možemo li nastaviti prisiljavati ljude da se stalno testiraju? Ne", kaže Levine. "Kada je riječ o javnom zdravlju ono znači da ljudi sami donose odluke. Ako je netko visokorizični pacijent, a i dalje želi ići u pozorište, u redu, treba ga pustiti da ide. Ne potcjenjujemo rizike. Mi samo vjerujemo da je javnost sama za sebe odgovorna."

Liječnici ne vide razloga za sve jasno

Levine kaže da među medicinskim osobljem u Izraelu postoji umor od korona virusa. Postoji, kako kaže, čežnja da je korona rat konačno gotov. No to nije tako, kaže ovaj epidemiolog. "Vlada mora jasno informirati javnost da je situacija i dalje opasna. Da ljudi moraju biti oprezni", kaže on.

Izrael se i dalje oslanja na cijepljenje. Nudi četvrtu dozu svim Izraelcima starijim od 60 godina i mlađima s već postojećim oboljenjima. Također za sprječavanje ozbiljnih tokova bolesti. Neki stručnjaci su ovo kritizirali. Oni uopće ne smatraju da je ukidanje zelenog pasoša pametna odluka. Naime usljed te odluke bi, kako smatraju, mogao biti smanjen poticaj da se ljudi cijepe. Stopa procijepljenosti u Izraelu, koji slovi kao navodni svjetski prvak u cijepljenju, zapravo je niža nego u mnogim europskim zemljama.

