Izrael prihvaća američki kompromis

Po riječima američkog ministra vanjskih poslova, Izrael prihvaća kompromis koji bi vodio i prekidu vatre i puštanju talaca. No još je pitanje, hoće li taj prijedlog prihvatiti i Hamas.

Iako se gotovo ništa ne zna o detaljima kompromisa, američki ministar vanjskih poslova Antony Blinken ipak može konstatirati napredak. On je već po deveti put na Bliskom istoku i ovog ponedjeljka je razgovarao i sa predsjednikom Izchakom Herzogom, a onda još puna tri sata i sa izraelskim premijerom Netanjahuom. Američki ministar je izjavio kako je to bio „veoma konstruktivni razgovor“ i kako je Izrael prihvatio „prijelazno rješenje" koje bi vodilo miru.

Američki ministar je već nakon razgovora s predsjednikom Izraela upozorio: „Ovo je odlučujući trenutak, vjerojatno najbolja, možda i posljednja prilika dovesti taoce kući, postići prekid paljbe i sve dovesti na bolji put prema trajnom miru i sigurnosti.“ Američki gost je uvjeren: „vrijeme je da to završimo“. Isto tako, mora se osigurati da „nitko ne poduzima korake koji bi torpedirali ovaj proces. Želimo biti sigurni da neće biti eskalacije i da neće biti provokacija.“

A provokacija i dalje ima: u nedjelju uvečer je u Tel Avivu odjeknula snažna eksplozija i kako je utvrđeno, prijevremeno je eksplodirala naprtnjača jednog Palestinca iz Nablusa sa Zapadnog Jordana koji je najvjerojatnije bio na putu u nedaleku sinagogu. Napadač je smjesta poginuo, povrijeđen je i jedan prolaznik na e-romobilu, a iza napada je stao i palestinski Hamas i pokret Hezbolah. Jer osobito na granici prema Libanonu ne prestaju incidenti: i jučer je Hezbolah poslao bespilotne letjelice na izraelske položaje pri čemu je jedan vojnik poginuo. I Izrael je nastavio s napadima na položaje Hezbolaha na jugu Libanona pri čemu Hezbolah tvrdi kako je bilo i civilnih žrtava.

Nastavak u Kairu

Američki ministar već danas putuje u Kairo kako bi i drugu stranu naveo pristati na kompromis, no tu je još više nepoznanica, baš kao što nije poznat sadržaj prijedloga. U javnost je ipak prodrlo kako se Izrael protivio sporazumu jer u njemu bi se izraelski vojnici trebali povući i s graničnog prijelaza između Pojasa Gaze i Egipta gdje Izraelci strahuju kako će se nastaviti šverc oružja i eksploziva na palestinsko područje. No i iz Hamasa se čuje nezadovoljstvo na ovaj „američki prijedlog“ – sporazum su zapravo sročile SAD, Egipat i Katar, jer navodno ide previše na ruku Izraelcima i ipak ne predviđa potpuno povlačenje izraelskih snaga sa čitavog područja Pojasa Gaze.

No potpuno je nejasno, do koje razine u pokretu Hamas se uopće pregovara: radikalni koalicijski partner izraelskog premijera Netanjahua uopće ne žele niti razgovarati s tom terorističkom organizacijom, nego traže njegovo „potpuno uništenje“ – iako i predstavnici izraelske vojske i nakon 10 mjeseci sukoba upozoravaju kako to praktično nije moguće postići vojnom silom.

Taoci su najveći problem

S druge strane se čuje kako niti izraelski čelnici nisu zadovoljni prijedlogom sporazuma. Izraelski premijer Netanjahu teško može prihvatiti povlačenje sa granice između Egipta i Pojasa Gaze jer tvrdi kako samo tako može nadzirati i spriječiti šverc novog oružja na palestinsko područje. To je problem i sa njegovim radikalnim koalicijskim partnerima koji zagovaraju prije svega vojnu odmazdu i potpuno uništenje Hamasa – makar je u proteklih 10 mjeseci postalo očito kako taj put ne vodi smirivanju stanja. Isto tako, čak i pregovarači Hamasa tvrde kako ne znaju gdje je njihov vođa, Jahija Sinvar i što on misli o ovim pregovorima, a već se nebrojeno puta pokazalo kako njega ne zanimaju niti izraelske, čak niti smrt i patnje samih Palestinaca kako bi postigao svoj cilj „potpuno uništenje Izraela“.

Potpuno uništenje Hamasa najavljivao je i Netanjahu, a još oštriji zagovornici vojnog rješenja su njegovi radikalni koalicijski partneri Foto: Marwan Naamani/dpa/picture alliance

No čelništvo Izraela je suočeno i sa sve većom srdžbom svojih građana koji traže konačno oslobođenje taoca. Prema izraelskim računicama, još je 115 taoca u rukama terorista iako se za 41 od njih smatra kako više nisu živi. U prodoru terorista Hamasa u listopadu prošle godine je bilo još nestalih osoba, ali Izrael ne vjeruje da je itko od njih još na životu.

