Iznenađujući povratak ABBA-e na muzičku scenu

Frenetično slavljenu i obožavanu Abu (ABBA) obožavaoci nisu zaboravili ni nakon 40 godina, od kada su se članovi grupe 1982. razišli. Naprotiv: Kvir (Queer) zajednica je od četvoro Šveđana napravila ikone; u klubovima širom svijeta se organizuju ABBA-žurke a učvrstila se i reputacija muzičara kao perfekcionista popa.

Nagrada za vjernost stiže ovog 5. novembra u vidu novog albuma grupe ABBA - „Voyage“. Nego, hoće li ove Šveđanke i Šveđani uspjeti da ispune očekivanja? Bilo kako bilo, već sada se njihov povratak na scenu slavi kao najspektakularniji povratak decenije, ako ne i u istoriji pop muzike.

Ono što se već sada može reći jeste: ovo je povratak, koji je isplaniran do najsitnijih detalja i savršeno insceniran. „Putovanje samo što nije počelo. ABBA- ‘Voyage‘", najavljuje se od avgusta na zvaničnoj stranici ovog švedskog benda, a poslali su i virtualnu pozivnicu za događaj uživo 2. septembra. Marketinška mašinerija je radila punom parom. I onda je 2. septembra uveče počelo virtualno putovanje: obožavaoci na svim kontinentima su pričali šta im znači ABBA, pjevali Abine pjesme, držali panoe sa porukama bendu pred kamerama.

270.000 ljudi pratilo je prenos uživo

Sidnejski lučki most bio je osvijetljen ABBI u čast, a Kajli Minog je poslala pozdrav. Radio BBC je čak pomjerio svoje vijesti u 18:00 časova, kako bi predstavio dvije od deset pjesama sa novog albuma. Novi singl „I still have faith in you“ je oda prijateljstvu – uprkos muzičkim i ličnim razdvojenostima.

Melodična, sanjalačka numera otpjevana još uvijek zvonkim i kristalno jasnim glasovima Agnete Faltskog i Ani-Frid Lingstad – privlačni pop i u potpunosti Abina pjesma.

Upečatljivi su muzika i tekst i drugog singla, „Don‘t shut me down", koji je takođe predstavljen u septembru. Beni Anderson i Bjorn Ulvaes se zapravo drže oprobanog recepta s kojim su stekli svjetsku slavu. Treća pjesma „Just a notion“ objavljena je krajem oktobra. Početne sekvence, koje vas tjeraju na đuskanje, podsjećaju pomalo na „Waterloo", hit sa kojim je bend pobjedio na Evroviziji 1974. i započeo svjetsku karijeru bez presedana.

Beni Anderson se tokom ABBA šoua uživo 2. septembra prisjetio kako su mnogi tada mislili da će to biti ‘one-hit-wonder‘ (čudo jednog hita) i kratka evrovizijska slava. Ali, desilo se mnogo duže čudo: nakon 400 miliona prodatih albuma, 17 hitova na prvom mjestu top listi, jednog mjuzikla, koji se uspješno izvodi već 20 godina i dva igrana filma, ABBA sada objavljuje još jedan album. U Londonu je čak nastala specijalna dvorana za koncert „Voyage“, gdje će narednih godinu dana dva puta dnevno „nastupati“ futuristički retro „ABBAtar“ pred oko 5.000 gledalaca.

Da bi se koncipirali ovi hologrami, Ulvaeus, Anderson, Faltskog i Lingstad su prošle godine pet nedjelja, 11 sati dnevno bili na bini povezani kablovima. Iz ove „digitalne stvari" , kako je nazvao Beni Anderson, nastali su njihovi digitalni dublovi 1970-ih - „Forever young", barem za ovaj šou.

Više od čuda jednog hita

Agnetin strah od letenja

Nijedna pjevačica, međutim, nije otputovala u London zbog konferencije za štampu na kojoj su predstavljeni koncerti i album. Ani-Frid je bila dugo bolesna a Agneta ima strah od letenja. Tako da se zbog toga ne može pretpostaviti da je ovim dvjema damama ponovno ujedinjenje benda manje važno nego muškarcima. „Trebalo bi da su ovdje, ali one ne uživaju toliko (u popularnosti) kao Beni“, u šali je tada rekao Bjorn. Pijanista je takođe priznao da je bio prilično nervozan pred prvo snimanje. „Pet minuta prije nego što su (Agneta i Ani-Frid) ušle u studio, mislio sam: ‘Trebalo je da pitam da li još uvijek mogu da pjevaju‘“, rekao je. „Ali, one su mogle, one mogu i čuće se kada budete čuli album.“

ABBA je htjela da se svojim novim albumom nadoveže na svoje početke. „Nikad nismo gledali na to kako danas izgledaju top liste“, potvrdio je Bjorn na jednoj konferenciji za štampu. „Mi smo od početka odlučili da pišemo pjesme najbolje što možemo.“

Šveđani, svi u međuvremenu pregurali sedamdesetu, su i dalje u skladu s vremenom i koriste društvene mreže kako bi promovisali svoj povratak na scenu. I ako pogledate rezonancu, „Just a notion“ je na primjer u roku od nedjelju dana zabilježio 1,8 miliona klikova. Tako da im je veoma dobro uspjelo balansiranje između starog i novog. I nisu samo reaktivirali stare obožavaoce već stiču nove.

ABBA: putovanje ponovo počinje Gotovo je s pauzom Prošlo je 40 godina otkako su Agneta, Bjorn, Beni i Ani-Frid bili zajedno u studiju. Ali odnedavno se u Stokholmu mnogo proba: "Ove godine biće nove muzike. O tome je postignuta odluka", kaže Bjorn. Riječ je o pet novih pjesama - a i o posebnoj turneji: na sceni bi hologrami trebalo da predstavljaju članove benda.

ABBA: putovanje ponovo počinje Pobjeda na Evroviziji 1974. Priča o uspjehu ABBA započela je pjesmom „Vaterlo“ na takmičenju za Evroviziju (ESC) u Brajtonu 1974. godine. Procjenjuje da je bend do sada prodao više od 380 miliona ploča.

ABBA: putovanje ponovo počinje Prvo nisu uspeli da se plasiraju Godinu dana prije učešća na ESC-u, ABBA nije uspjela da prođe u Švedskoj na predizboru sa pjesmom „Ring Ring“. Utoliko je veća bila radost zbog pobjede naredne godine. „Vaterlo“ je napisao Beni Anderson (lijevo na slici). Uslijedili su brojni drugi hitovi koji se i danas puštaju na radiju, uključujući "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper" und "The Winner Takes it All".

ABBA: putovanje ponovo počinje Koncerti širom svijeta 1977. ABBA je krenula na svjetsku turneju sa koncertima u Evropi i Australiji. Iste godine, „ABBA - The Movie“ takođe je proslavio svjetsku premijeru u Australiji. Grupa je kasnije nastupala i u dobrotvorne svrhe, npr. na Generalnoj skupštini UN u Njujorku 1979. godine (fotografija). Prihod od pjesme "Chiquitita" koja je tamo izvedena - ide do danas UNICEF-u.

ABBA: putovanje ponovo počinje Pauza - od 1982. Ono što je započelo tako skladno 70-ih - puklo je početkom 80-ih. Frida i Beni su se razveli, a 1982. grupa se razišla ili - kako je rečeno u bendu - napravila „pauzu“. Pauza koja je, na radost obožavalaca, sada konačno prekinuta.

ABBA: putovanje ponovo počinje Uprkos pauzi - produktivni Dok su Agneta i Frida nastavile, svaka svoju, samostalnu karijeru započetu prije benda, Beni i Bjorn su nastavili da rade zajedno: napisali su uspješan mjuzikl „Mamma Mia! Here we go again“, po kojem snimljen i film.

ABBA: putovanje ponovo počinje ABBA muzej Stokholmu Nema mnogo bendova koji imaju svoj muzej. U Stokholmu je interaktivnom izložbom 2013. otvoren „ABBA - Muzej“. Tamo se već mogu videti 3D hologrami koji će na turneju krenuti kao "ABBAtari".



