Izbori u Poljskoj: sudbonosna odluka

Neslužbeno je izborna kampanja u Poljskoj već mjesecima u punom jeku. Šef nacionalno-populističkog vladinog tabora Jaroslaw Kaczynski i liberalni oporbeni vođa Donald Tusk putuju po zemlji kako bi mobilizirali svoje pristaše i pridobili razočarane glasače protivničke strane.

Poljski predsjednik Andrzej Duda konačno je najavio da će 15. listopada 2023. biti održani izbori i time službeno otvorio predizbornu kampanju.

Loš start za vladajuću stranku

Iako još uvijek u ustavnim okvirima, Dudino dugo oklijevanje je, kako smatra oporba, taboru na vlasti dalo nepravednu prednost. Jer, brojne manifestacije na kojima su predstavnici vlasti do neba hvalili sebe i svoju politiku financirane su iz državnog proračuna – iz izvora koji je nedostupan oporbi. Sada, kada je izborna kampanja službeno počela, svaki potrošen zlot mora doći iz izbornog fonda stranke i mora biti iskazan u knjigama.

Unatoč toj početnoj prednosti, trka za mjesta u parlamentu za vladajuću stranku Pravo i pravda (PiS) nije krenula optimalno. Premijer Mateusz Morawiecki morao je prošlog utorka (8.8.) otpustiti svog ministra zdravstva Adama Niedzielskog.

Ministar je grubo prekršio propise o zaštiti podataka time što je putem Twittera otkrio da je liječnik koji je prema njemu bio kritički nastrojen, sam sebi prepisao psihofarmake. To je gorak poraz za vladajuću stranku, jer je Niedzielski trebao igrati važnu ulogu u predizbornoj kampanji. Njegova nasljednica, 37-godišnja parlamentarka i liječnica Katarzyna Sojka, sada bi, kao žena, trebala popraviti imidž stranke PiS.

Šef nacionalno-populističkog vladinog tabora Jaroslaw Kaczynski Foto: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Izborne teme Kaczynskog: Njemačka i sigurnost

S obzirom na izostanak uspjeha u gospodarskoj i socijalnoj politici, Kaczynski se i dalje oslanja na antieuropsko i antinjemačko raspoloženje. U intervjuu za desničarski poljski tjednik Sieci on je Tuska nazvao „izaslanikom briselske birokracije, kojom snažno dominira Njemačka i koja sve brutalnije pokušava staviti Poljsku pod svoju kontrolu". Tusk je „briselski birokrat kojeg kontrolira Berlin", kaže šef PiS-a. U jednom ranijem obraćanju upozorio je da bi Tuskova pobjeda značila „kraj Poljske“.

Vladina propagandna mašinerija odmah reagira na svaku kritičku izjavu prema Poljskoj koja dolazi iz Njemačke, kako bi u zemlji održala antinjemačko raspoloženje. Desničarski propagandisti pritom koriste svaki oblik manipulacije. Posljednja žrtva bio je predsjednik Europske pučke stranke (EPP) Manfred Weber. U intervjuu za njemački javni servis ZDF bavarski političar Weber je stranku PiS nazvao protivnikom.

Poljski mediji bliski vladi to su preveli riječju „neprijatelj“. I prešli u ofanzivu: „Napad na Poljsku“ – glasio je naslov katoličkog dnevnog lista Nasz Dziennik. Weber nas je „nazvao svojim neprijateljima. To je još jedna takva izjava. Dosta je!“, ogorčeno je izjavio Morawiecki u video-poruci. Poljski premijer izazvao je Webera na televizijski duel, ali je šef EPP-a to odbio.

Tenkovi i borbeni zrakoplovi kao argumenti u kampanji

Pored odnosa s Njemačkom važnu ulogu za Kaczynskog igra i sigurnosna politika. Kao odgovor na prijetnju iz Rusije ministar obrane Mariusz Blaszczak znatno je ojačao i modernizirao poljsku vojsku. Poljska je u procesu instaliranja najnovije generacije sustava protuzračne obrane Patriot. Varšava je od SAD-a kupila borbene zrakoplove tipa F-35 i oklopna vozila Abrams. Ali i s tom omiljenom temom vlast ima problema. Nedavno su dva bjeloruska helikoptera ušla u zračni prostor Poljske bez ikakve reakcije poljske protuzračne obrane.

Donald Tusk, vođa oporbe Foto: Artur Widak/AA/picture alliance

Vlada u Varšavi 15. kolovoza 2023. ima priliku popraviti imidž oružanih snaga. Na taj dan, kada se tradicionalno slavi poljska pobjeda nad Crvenom armijom 1920. godine, u glavnom gradu Poljske održat će se vojna parada. Moderno naoružanje trebalo bi impresionirati građane i potaknuti ih da stranci PiS daju svoj glas.

Kako bi privukao više ljudi na birališta, Kaczynski je primijenio trik Viktora Orbana. Kao i u Mađarskoj, zajedno s parlamentarnim izborima održat će se i referendum o migracijama. To je tema s kojom se njegova stranka profitirala na izborima 2015. godine. Ali ovoga puta izgleda da je raspoloženje u zemlji manje antimigrantsko.

Tusk želi mobilizirati „Maršem milijuna"

Budući da su propali planovi oporbe da na izbore izađe sa zajedničkom listom, Tusk cilja na samostalni trijumf svoje stranke. Kako je rekao, njegova Građanska platforma (PO) mora biti najjača snaga na izborima s pet posto prednosti, jer poljski izborni zakon favorizira najjaču stranku. U većini ispitivanja javnog mnijenja PiS zauzima prvo mjesto, ali prednost u odnosu na PO se smanjila na samo nekoliko postotaka.

I libertarijanska antisustavna stranka Konfederacija i potencijalni koalicijski partneri PO-a Ljevica i kršćansko-demokratski savez Polska2050/PSL značajno zaostaju.

Posljednji predizborni test liberalne oporbe prije glasanja bit će „Marš milijuna” 1. listopada 2023. u Varšavi na koji poziva Tusk. Fokus će biti na ženskim pravima. Tusk također opisuje parlamentarne izbore kao bitku između dobra i zla.

Dva glavna rivala, Tusk i Kaczynski, u jednom se slažu: izbori 15. listopada 2023. godine će biti najvažniji izbori od demokratskog prevrata 1989. godine. Poljaci su tada, uz pomoć glasačkog listića, srušili komunistički režim. Sada se radi o odluci: liberalna ili neliberalna Poljska.

