Izbori u Americi: Evropa mora računati sa promjenama

Rijetko kojim povodom su prostorije njemačke savezne pokrajine Baden-Württemberg u Berlinu bile toliko pune kao ove američke izborne noći. Brojni poznati predstavnici berlinskog javnog i političkog života su u različitim političkim diskusijama raspravljali o važnosti američkih predsjedničkih izbora i njihovom uticaju ne samo na Njemačku već i na cijeli svijet, te pomno pratili aktuelne izvještaje američkih medija o izborima.

Među gostima je bio i visoki predstavnik za BiH, Christian Schmidt, u funkciji predsjednika Njemačkog atlantskog društva, koju obnaša od 2006. godine. Glavni cilj ove asocijacije osnovane 1956. godine je jačanje veza sa SAD-om te promoviranje NATO-a.

Christian Schmidt Foto: Begzada Kilian/DW

“Amerikanci su drugačiji i mi moramo prihvatiti da oni odlučuju ko će voditi njihovu zemlju iduće 4 godine. No, naravno da će njihova odluka imati veliki uticaj na cijeli svijet, pa i na zemlje Zapadnog Balkana, naročito kad je u pitanju sigurnosna politika. Tu je Evropska unija u sličnom položaju prema Americi kao recimo BiH prema EU. Mi se, svejedno ko pobijedi, Trump ili Harris, moramo pripremiti na to da se moramo sami više brinuti za povećanje odbrambene sigurnosti i da moramo više ulagati u našu vojsku i odbranu, jednako kao što političari u BiH trebaju preuzimati više političke odgovornosti, a ne očekivati da EU rješava njihove probleme, “kaže Christian Schmidt za DW.

I s Trumpom Amerika ostaje evropski i njemački najvažniji partner

I za spoljnopolitičkog govornika CDU/CSU frakcije u Bundestagu i bivšeg koordinatora za transatlantsku saradnju njemačkog ministarstva vanjskih poslova, Jürgena Hardta je jedno sigurno. Bez obzira ko će biti novi američki predsjednik ili predsjednica, SAD ostaju najvažniji politički, strateški i ekonomski partner i Njemačke i Evropske unije.

Jürgen Hardt Foto: Begzada Kilian/DW

„Još za vrijeme prvog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa nam je postalo jasno da što se tiče odbrambene politike, ne možemo da se oslanjamo na to da će nas Amerika braniti od Putina ili bilo koga. Mislim da ćemo, neovisno od toga, morati sklopiti i novi trgovinski ugovor sa Amerikom, sličan onome koji smo potpisali sa Kanadom. Situacija u cijelom svijetu je veoma teška, čekaju nas novi zadaci i izazovi, svejedno ko pobijedi u Americi,“ smatra Hardt.

Direktorica Aspen Instituta, Stormy- Annika Mildner ne očekuje brze konačne rezultate i strahuje od eventualnih novih prebrojavanja glasova u nekim od američkih saveznih država koji bi mogli izazvati iste probleme kao one nakon izbora prije 4 godine. No, ove izborne noći su se zagovornici i demokrata i republikanaca u Berlinu do kasnog jutra mirno družili i diskutovali, pijući šampanjac, pivo i vino. Ko će imati razloga za pravo slavlje, ostaje da se vidi.