Ivica Olić: Seeler je bio legenda HSV-a

900.000 njemačkih maraka! Toliko je milanski Inter 1961. ponudio Uwe Seeleru da napusti HSV i zaigra za talijanski klub. Bila je to nevjerojatno visoka, rekordna svota za ta vremena. Inter je kasnije ponudu „podebljao" na (navodno) čak 1,5 milijuna DM. Ali Seeler je odbio.

Uwe Seeler je ostao zauvijek vjeran Hamburger Sport-Vereinu. I svom rodnom gradu. Navijači mu to nikada nisu zaboravili. Uwe Seeler je postao „Uns Uwe", naš Uwe. Jedan od njih. Iskreni radnik. Skroman. Bez ikakvih ekstravagantnosti.

Uwea se jednostavno mora voljeti. On je bio autentičan. Nijemci su poštivali „Kaisera" Franza Beckenbauera zbog elegancije na nogometnim terenima. Respektirali Gerda Müllera, bavarski stroj za postizanje golova. Divili se ekscentričnosti Güntera Netzera. Ali samo su Seelera voljeli. Obožavali. I to ne samo navijači HSV-a. „Uns Uwe". Nadimak koji je savršeno opisivao Seelera.

„Tek sam nakon dolaska u Hamburg shvatio kolika je on legenda. On je bio stvarno poseban čovjek. Uwe Seeler je HSV. Veliki čovjek, veliki HSV-ovac, volio je svoj klub, dolazio na utakmice čak i nakon što je HSV ispao u drugu ligu, nadao se povratku u Bundesligu, međutim nije to doživio", kaže za DW Ivica Olić koji je nekoliko godina branio boje hamburškog kluba.

Uwe Seeler

Hamburg

Uwe Seeler je rođen 1936. U Hamburgu. U gradu u kojem je ostao živjeti do posljednjeg dana. Metropola na rijeci Labi ga je 2003 proglasila počasnim građaninom, on je prvi I (do sada) jedini sportaš kojem je pripala ta čast. Njegov HSV ga je „počastio" velikom brončanom skulpturom njegovog desnog stopala – koja je postavljena ispred stadiona.

Skromnost koja gaje krasila naslijedio je od svojih roditelja, priznao je Seeler u jednom intervjuu. Rekao je da su ga majka i otac odgajali tako da nikada ne postane arogantan: „Mi smo najnormalnija obitelj – i to je predivno", rekao je.

Već je njegov otac Erwin, lučki radnik, bio jedan od najpopularnijih nogometaša u Hamburgu u 20-im i 30-im godinama prošlog stoljeća. On je 1946. učlanio oba sina (Uwea i Dietera) u HSV. Izniman talent Uwea Seelera je otkriven već u ranoj fazi njegovog života. Već kao 16-godišnjak, on je debitirao u prvoj momčadi hamburškog bundesligaša. Sa samo 18 godina je postao reprezentativac SR Njemačke.

Točan broj golova koje je postigao kao golgeter nije poznat. Procjenjuje se da je od juniorskih dana pa do kraja karijere oko 1.400 puta zatresao mrežu. U najvišim natjecanjima, dakle u Oberligi (preteči Bundeslige) te Bundesligi koja je utemeljena 1963., Seeler je, kako kaže službena statistika njegovog HSV-a, „zabio" 445 golova u 519 utakmica.

Jednom je s HSV-om (1960.) osvojio titulu njemačkog prvaka, a jednom (1963.) je osvojio i Kup. S 30 postignutih golova, Seeler je postao najbolji golgeter Bundeslige u premijernoj sezoni 1963./64.

Golgeter

Seeler je u dresu SR Njemačke postigao 43 zgoditka u 72 nastupa. Veliku međunarodnu titulu s reprezentacijom doduše nikada nije osvojio, ali u sjećanju su ostali brojni njegovi nastupi za „Elf". Kada je pognute glave, kao kapetan SR Njemačke, napustio Wembley nakon poraza od Engleske u finalu Svjetskog prvenstva (SP) 1966.

Ili njegov, možda i najpoznatiji gol, za 2:2 kratko prije isteka prvih 90 minuta u četvrtfinalu SP-a 1970, također protiv Engleza. Glavom, ali stražnjim dijelom – jedan od njemu najdražih golova, kako je kasnije priznao i sam Seeler. Nijemci su tada nakon produžetaka slavili s 3:2.

Nakon kraja aktivne karijere Seeler je proglašen počasnim kapetanom „Elfa". U svom je životu primio bezbroj odlikovanja. Tri puta je postao njemački nogometaš godine (1960., 1964., 1970.).

Kao prvi sportaš uopće upravo je on 1974. dobio „das Große Bundesverdienstkreuz", jedno od najveće priznanje Savezne Republike Njemačke koje se dodjeljuje za doprinos zajednici. „On je bio stvarno nešto posebno, bio je simpatičan, kad god bih ga video, on je bio nasmijan, jednostavno čovjek iz naroda", kaže za DW bivši hrvatski reprezentativac Ivica Olić:

„Za razliku od Beckenbauera i drugih igrača iz njegove generacije, koji su nakon aktivne karijere izgradili neke druge biznise, Uwe je ostao skroman. Ali na terenu i izvan terena definitivno nezaboravan, bez obzira na sve te godine koje su prošle, u cijeloj Njemačkoj je imao status legende i veliki respekt čak i kod današnjih mlađih generacija koje ga nisu doživjele, ali su o njemu čuli."

Ivica Olić u dresu HSV-a (7.5.2016.)

Uzor

Uwe Seeler je bio uzoran. Na terenu. I izvan njega. U njegovom životu nije bilo skandala, eskapada, afera. Nije bilo verbalnih incidenata, nepromišljenih izjava. Više od 60 godina proveo u braku sa svojom suprugom Ilkom. Prije tri godine su proslavili "dijamantni jubilej”.

O svojoj ženi, s kojom je dobio tri kćerke, Seeler je jednom rekao: „Ilka je bila moj najbolji zgoditak.” Najstarija kćerka Kerstin o njemu priča kao o "sjajnom tati”, o čovjeku koji je "stalno bio miran i uravnotežen – i uvijek velikodušan”.

Reakcije

Izrazi sućuti stižu iz cijelog svijeta. Najutjecajniji mediji objavili su nekrologe posvećene velikanu njemačkog i svjetskog nogometa. Britanski Guardian piše da je Seeler bio symbol tradicionalnih jake strane njemačkog nogometa: "Snaga, visoki moral, angažman i nezaustavljiva za pobjedom”. Talijanski sportski list Gazzetta dello Sport dodaje: "Oproštaj od Uwea Seelera, mita njemačkog nogometa. Odlazi jedan od najboljih europskih napadača svih vremena.”

Španjolska Marca u današnjem izdanju piše da je Seeler bio „jedna vrlo karizmatična I omiljena osoba”. Francuski L`Equipe ga naziva „njemačkom nogometnom legendom" i dodaje da su u povijesti Mundijala samo četiri nogometaša uspjela postići barem po jedan gol na četiri različita turnira: Pelé, Miroslav Klose, Christian Ronaldo i – Seeler.

Oproštaj

Seeler se od nogometnih terena oprostio 1. svibnja 1972. Na Volksparkstadionu je HSV tada ugostio ponajbolje svjetske igrače – pred 71.000 gledatelja Seeleru su čast ukazali Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Eusebio, Bobby Moore, Bobby Charlton, George Best i Gianni Rivera. Brazilac Pelé je također trebao doći, ali ipak nije mogao.

HSV je poražen u prijateljskom meču. Uwe Seeler je za svoj klub postigao dva gola.

"Škarice" su bile specijalnost Uwea Seelera...

Greške

Prije nekoliko godina je u jednom intervjuu Uwe Seeler otkrio da je u životu napravio dvije velike greške zbog kojih se kajao do kraja života. No, među njima nije bila odluka da ne prijeđe u Inter:

„Dva puta nisam poslušao moju ženu. Prvi put kad sam u vrtu napravio bazen koji nitko nije koristio. A drugi put kad su me 1995. nagovorili da postanem predsjednik HSV-a.”