Italija skrenula udesno: novi početak ili slijepa ulica?

Izborna pobjeda Giorgie Meloni u Italiji nije iznenađenje. Desničarska političarka već godinu dana vodi u anketama. Bila je jedina oporba vladi nacionalnog jedinstva koju je bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi sastavio kao nestranački premijer kako bi Italiju proveo kroz krizu izazvanu pandemijom korone.

No Draghi je prijevremeno morao odstupiti, a Meloni je iskoristila priliku koja joj se ukazala u vidu prijevremenih parlamentarnih izbora. Ova 45-godišnja političarka je uspjela predstaviti se kao antiestablišment. Jednostavnim populističkim sloganima poput "Talijani prije svega" pridobila je birače koji su bili umorni od lijevih i liberalnih stranaka. Politolog Lorenzo De Sio s rimskog sveučilišta LUISS rekao je za DW da su Talijani jednostavno "politički umorni" nakon krize i tri promjene vladajućih koalicija u posljednje četiri godine. To se očituje i u povijesno niskom odazivu birača od 65 posto – deset posto manje nego 2018.

Meloni s opranim imidžom

Za razliku od ostatka Europe, postfašistička prošlost Giorgie Meloni i njezine stranke "Braća Italije" (Fratelli d'Italia) u Italiji igra tek sporednu ulogu. Desničarski ekstremizam - kategorija koja se rado koristi u Njemačkoj - zapravo ne odražava političku stvarnost u Italiji, kaže Lutz Klinkhammer, stručnjak za suvremenu talijansku povijest na Njemačkom povijesnom institutu u Rimu: "Meloni je konzervativna političarka s postfašističkom prošlošću."

Meloni: "Dobili smo mandat i spremni smo za njega"

Glasači, s kojima je DW razgovarao na ulici nakon izbora, ne očekuju krajnje desnu revoluciju u Italiji, već manje, možda i bolne promjene na području obiteljske politike, prava homoseksualaca i pobačaja.

Vjerojatno će migrantima, koji će i ove godine u velikom broju stizati na talijanske obale, biti posebno teško. Giorgia Meloni i njezin vjerojatni ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini žele potpuno zaustaviti prihvat izbjeglica, tražitelja azila i migranata. Samo bi "prave" ratne izbjeglice iz Ukrajine još trebale imati priliku dobiti pomoć. Salvini će vjerojatno opet zatvoriti luke i uhvatiti se u koštac s Europskom unijom i njezinim pokušajem uspostave zajedničke izbjegličke politike. Tako je već postupao u prvom mandatu ministra unutarnjih poslova od 2018. do 2019. godine.

Italiji treba novac EU-a

Prema anketama, Talijani od nove desničarske vlade očekuju smanjenje visoke stope inflacije, pristupačne cijene energije i niže poreze. Konkretne recepte za to desničari su tijekom predizborne kampanje samo nagovijestili.

S obzirom na nadolazeću recesiju, Giorgia Meloni je kritična prema povećanju državnog duga. On već sada iznosi astronomskih 150 posto godišnjeg društvenog proizvoda. Kamate na talijanske državne obveznice već su u porastu i trenutno iznose 4,3 posto. A nastavi li se rast inflacije i cijena, Italija bi se mogla naći u pravoj financijskoj krizi. To bi imalo dalekosežne posljedice za EU, jer Italija je treće po veličini gospodarstvo u eurozoni i nju bi bilo teško "spasiti" kao što je to bio slučaj s Grčkom prije deset godina.

Patron i njegova uzdanica: Silvio Berlusconi i Giorgia Meloni

Jedno od mogućih rješenja: bespovratna sredstva i jeftini krediti iz razvojnog fonda EU-a za svladavanje posljedica pandemije - Italija ima pravo na 200 milijardi eura. Već i samo zbog toga, kaže Klinkhammer, nova desničarska vlada neće ulaziti u pretjerane konfrontacije s EU-om.

Italija na kursu s Mađarskom i Poljskom?

Giorgia Meloni, koja je prije samo nekoliko godina EU usporedila sa Sovjetskim Savezom koji je želio porobiti Italiju, sada ima drugačiji ton. Tijekom predizborne kampanje obećala je da će se naravno pridržavati pravila EU-a i surađivati ​​s Europskom komisijom. Ali je u svojim govorima obećala da će bolje braniti talijanske interese u Bruxellesu. Zasada je još nejasno što to točno znači.

"Braći Italije" su na pobjedi najprije čestitala europska braća po duhu: mađarski premijer Viktor Orbán i poljski premijer Mateusz Morawiecki. Oni se nadaju da sada u Italiji konačno imaju jakog saveznika koji će im pomoći u realizaciji koncepta EU-a kao labave asocijacije neliberalnih nacija.

Njemački kancelar Olaf Scholz (socijaldemokrat) i francuski predsjednik Emmanuel Macron (liberal) bi onda mogli zaboraviti na pokušaj dublje integracije unutar EU-a, primjerice kroz etabliranje načela donošenja odluka većinski, a ne kao do sada konsenzualno.

Što se tiče odnosa naspram Rusije, analitičari u Italiji zasad ne očekuju promjenu kursa: Giorgia Meloni jasno je osudila ruski rat protiv Ukrajine te podržava sankcije Rusiji i pomoć Ukrajini.

Za vladanje - spremni

"Dobili smo mandat i spremni smo", rekla je Giorgia Meloni, koja će vjerojatno biti prva žena na premijerskoj dužnosti u Italiji. Sastavljanje vladajuće koalicije joj je sada prioritet, dok će se, smatraju komentatori talijanskih medija, kasnije još raspravljati o detaljima vanjskopolitičkog kursa i mnogim unutarnjopolitičkim i ekonomskim pitanjima. A sporova unutar koalicije će sigurno biti jer će i Salvini i Berlusconi tražiti cijenu za koaliranje.

Ovo neće biti prva desničarska vlada u Italiji. Takav savez već je postojao pod Berlusconijem 2001. i 2008. godine. Sada, međutim, koalicija se pomiče još više udesno, jer kurs više ne određuje u međuvremenu ostarjeli Berlusconi, već njegova pripravnica Meloni. Berlusconi ju je 2008. doveo u svoj kabinet kao najmlađu ministricu i poticao je njezin politički talent. Sada sjedi u Senatu kao obični član parlamenta i vrlo vjerojatno više neće smjeti obnašati ministarsku dužnost.

Trio koji će (vjerojatno) vladati Italijom - do sljedećih izbora: Giorgia Meloni sa Silviom Berlusconijem (desno) i Matteom Salvinijem (lijevo)

Giorgia Meloni vjerojatno neće imati puno vremena za provedbu svog desnog populističkog programa po uzoru na Donalda Trumpa. Prosječni mandat u vladi u vrlo nestabilnom talijanskom sustavu je 15 do 18 mjeseci. Frustrirano biračko tijelo nema problema s radikalnim promjenama ako mu se to ne sviđa. Prije četiri godine lijevo orijentirani populistički Pokret pet zvijezda pobijedio je na izborima s boljim rezultatom nego sada Meloni. Danas je stranka izgorjela i potrošena – ovaj su put dobili upola manje glasova. A i desničarski populist Salvini je sa svojom Legom također pretrpio gubitak, i njemu se broj glasača prepolovio. Pred Italijom i Europom su politički zanimljiva i možda turbulentna vremena.

