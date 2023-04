Italija se plaši u školama govoriti o seksu

16 pokušaja – i nijedan nije uspio. Italija je jedna od devet EU-zemalja u kojima ne postoji obvezna nastava seksualnog odgoja. Izgleda se to ni s aktualnom vladom neće promijeniti. Što to znači za talijansku mladež?

„Djeca i mladi sve više traže odgovore na internetu", kaže Antonio Pellai. On je psihoterapeut za djecu i mlade, kao i istraživač biomedicinskog odjela Sveučilišta u Milanu.

U Italiji seksualni odgoj još uvijek nije dio nastavnog plana i programa. Počevši od 1975. godine je postojalo više bezuspješnih pokušaja da se u čitavoj zemlji uvede nastava seksualnog odgoja. Time je Italija u istoj skupini s EU-zemljama Bugarskom, Poljskom, Rumunjskom, Litvom, Mađarskom, Slovačkom, Hrvatskom i Španjolskom, gdje mladi također nemaju mogućnost u svim školama u zemlji dobiti informacije o seksualnom odgoju. Talijanske regije mogu same odlučiti hoće li financirati takve projekte i provesti ih u školama.

Seksualni odgoj putem interneta

Pellai je zabrinut što mladi u Italiji informacije o seksu traže po internetu. Jer, pored pogrešnih informacija i poluistina o seksualnim praksama i spolnim bolestima, jedna od opasnosti za njih je pornografija, kaže on, posebice kod mladića: „Prikazi seksa na internetu su prilično nasilni i često imaju rasistički i pedofilni karakter. To dovodi do puno zbunjenosti i nesigurnosti pri informiranju o seksu – a i do drugih problema s kojima se mladi moraju boriti."

U Italiji su, kao i u ostatku Europe, ponovno sve češće spolne bolesti. Prije svega su to klamidijske infekcije, ali i slučajevi sifilisa su sve brojniji. Za psihoterapeutkinju Mariu Cristinu Florini, predsjednicu centra za seksologiju, u prvom planu nisu samo informacije o seksu i zdravlju, već i razmjena mišljenja o toj temi. „Nastavnice i nastavnici bi kroz čitavu godinu trebali držati seksualni odgoj. S obzirom na to da đake dobro poznaju, imaju drugi pristup njima." Potrebno je to tretirati slobodnije, neslužbeno, kako bi se o temama moglo otvoreno razgovarati, kaže ova seksologinja. Za to, međutim, nije potrebno samo obvezati nastavni kadar, već ga i dobro obrazovati, dodaje ona, jer tako učenice i učenici mogu naučiti da preuzmu odgovornost za sebe i za druge kad je u pitanju seksualno zdravlje.

Obvezujući seksualni odgoj prijeko potreban

Centar za seksologiju Christine Florini je, kao i mnoge druge organizacije, pokušao da vladi skrene pozornost na važnost seksualnog odgoja. I Antonio Pellai smatra da je Italiji prijeko potreban koncept za seksualni odgoj koji je prilagođen digitalnom svijetu.

Stefania Ascari iz Pokreta pet zvjezdica je poduzela 16. pokušaj od 1975. godine naovamo da škole u čitavoj zemlji obveže da uvedu seksualni odgoj. I ta zakonska inicijativa od 2021. nije urodila plodom. Sada je ta tema na stolu aktualnog ministra obrazovanja Giuseppea Valditare, člana desno-populističke stranke Lega. Ovaj političar se pozicionirao protiv „gener-propagande" i za jaku ulogu roditelja u odgoju djece.

Skupa s ultra-desničarskom „Braćom Italije" i konzervativnom Forza Italia, Lega već pola godine čini vladu. Pod ultra-desnom premijerkom Giorgiom Meloni su na programu u prvom redu više beba i unaprjeđenje „prirodne obitelji" u kršćanskom smislu. Pod tim Meloni podrazumijeva isključivo obitelj s muškarcem i ženom.

„Ne vidim da postoji debata o seksualnom odgoju na nacionalnoj razini iz koje bi se mogao izvući novi koncept o rješavanju tog obrazovnog izazova", kaže Pellai.

Neinformiranost pojačava diskriminaciju i nasilje protiv žena

Ipak ima i onih političara koji se i dalje zalažu za obvezujuću nastavu seksualnog odgoja. Tri člana gradskog vijeća Rima su protekle godine pokrenuli odgovarajuću peticiju. I gradska vijećnica Eva Vittoria Cammerino podržava tu inicijativu koja bi se trebala proširiti na čitavu zemlju. „Prisutnost Crkve je nepobitna i to doista vraća patrijarhalna viđenja u kojima žena uvijek igra podređenu ulogu", kazala je ona u intervjuu feminističkom online-portalu Freeda. Nedovoljno informiranje talijanske djece i mladih o seksu pojačava diskriminaciju, seksizam i homofobiju, ali i nasilje protiv žena, izjavila je ova političarka.

Dok studije tek pojedinačno daju odgovore na to dovodi li seksualni odgoj u školama do smanjenja spolnih bolesti i neželjenih trudnoća, znanost je u jednoj točki složna: nastava seksualnog odgoja ne promiče samo zdravo seksualno ponašanje mladih, nego povećava i znanje o seksu i zdravlju.

