Istražitelji nastavljaju pretrage zbog planiranih napada

U vezi s uhićenjima u Castrop-Rauxelu, njemačka policija pretražuje dvije garaže. Dobili smo još jedan nalog za pretres koji se trenutačno provodi, rekao je glasnogovornik ureda javnog tužitelja u Düsseldorfu. „Spiegel" je izvijestio da su istražitelji prilikom pretresa garaža pronašli sumnjivi paket.

Istrage su pokazale da je uhićeni 32-godišnjak imao dvije garaže u dvorištu u Castrop-Rauxelu, rekao je javni tužitelj. Prethodno su, kako je rekao, postojale odgovarajuće informacije svjedoka. Angažirana je i tzv. analitička radna skupina vatrogasne postrojbe s ciljem sigurnog rukovanja sa potencijalno opasnim tvarima.

Dvojica braće u dobi od 25 do 32 godine uhićena su u Castrop-Rauxelu

Dvojica braće u dobi od 25 do 32 godine uhićena su u nedjelju navečer. Dvojica Iranaca navodno su pokušala nabaviti otrov za islamistički motivirani napad. Prema navodima ureda javnog tužitelja u Düsseldorfu, odgovarajući toksični cijanid i ricin nisu pronađeni prilikom pretrage stana 32-godišnjaka. Protiv dvojice braće u nedjelju navečer je raspisana potjernica.

Reul kritizira oklijevanje u politici

Nakon protuterorističke operacije u Castrop-Rauxelu, ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herbert Reul kritizirao je oklijevanje političara u prikupljanju informacija putem interneta. “Važno je da se rano zna ko što planira”, rekao je političar CDU-a u jutarnjoj emisiji ARD-a.

On je rekao da ne razumije zašto Njemačka ima teškoće na ovom polju i ne koristi mogućnosti koje joj se pružaju. „Mi u Njemačkoj smo vrlo rezervirani", rekao je on. Međunarodna suradnja među sigurnosnim tijelima, s druge strane, funkcionira toliko dobro da se informacije prenose vrlo brzo. Policija je, kako je rekao, uspjela odraditi sve pripreme "od danas do sutra" i uhititi mladiće.

Jedan od dvojice uhapšene braće

U početku je bilo nejasno koliko daleko su otišli mogući planovi napada i šta bi bila moguća meta. Njemački istražitelji aktivirali su se zbog informacije kolega iz SAD-a. Prema pisanju lista "Bild" informacije su došle od FBI-ja.

Prema informacijama koje je objavio „Spiegel", istražitelji FBI-ja su se navodno infiltrirali u chat grupu Telegram, u kojoj su se dvojica navodnih počinitelja prvo raspitvala o planovima za izradu bombe, a kasnije o otrovima. Bilo je najprije naznaka da su braća vjerojatno željela izvršiti napad u novogodišnjoj noći. No, moguće je da im je nedostajao sastojak za proizvodnju otrova, koji je prema informacijama iz službenih krugova mogao biti isporučen tek nakon Nove godine.

